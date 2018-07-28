الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

3 منازل جاهزة للتركيب من الخارج والداخل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes منازل
Loading admin actions …

التكلفة المناسبة، الوقت القصير الذي تستغرقه في البناء، العمالة التي لا تحتاج إليها.. تلك المزايا هي بعض الأمور البسيطة التي تميز المنازل الجاهزة وتنفرد بها عن غيرها من البدائل السكنية الأخرى وهو ما جعل هناك إقبال عليها خاصة من فئة الشباب.. دعونا نشاهد معًا 3 نماذج رائعة من الداخل والخارج أبدع في تنفيذهم خبراء هوميفاي.

المنزل الأول من الخارج

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

الانطباع الأول الذي يتركه لدينا هذا المنزل من هذه الزاوية هو أنه تقليدي التصميم خاصة هيئة الواجهة والخامات المستخدمة في بنائها، إلى جانب أنه يبدو صغيرًا أيضًا لدرجة لا تستوعب أسرة واحدة. 

دعونا لا نحكم عليه إلا بعد أن نرى الوضع من الداخل!

من الداخل

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

يفاجئنا الوضع من الداخل حيث نجد المنزل أكثر اتساعًا عما بدا عليه في الصورة السابقة التي توضح مظهره الخارجي. والدليل على ما يتمتع به هذا المنزل الجاهز من مساحة كبيرة هو احتوائه على ثلاث غرف للنوم وحمامين وغرفة للمعيشة وغرفة للدراسة ومطبخ مفتوح على غرفة طعام أنيقة بألوان زرقاء زاهية ولمسات خشبية دافئة.

المنزل الثاني من الخارج

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura منزل جاهز للتركيب
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

تم بناء هذا النموذج من المنازل الجاهزة عن طريق الخلط بين الأسمنت الرمادي والألواح الخشبية والعزل الحراري السميك 12 سم. كل تلك المواد السابق ذِكرها تغطي المبنى بالكامل وحتى الواجهة دفعة واحدة.

من الداخل

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

بمجرد دخول هذا المنزل، يبهرك تصميمه وديكوراته بعصريتها وراقيها التي لا علاقة لها بالوضع من الخارج. فالواجهة والمبنى ككل من الخارج رمادي بارد ورسمي الملامح، أما من الداخل، فهو دافئ ومريح للغاية، تهيمن عليه درجات اللون الأبيض حيث نراها بوضوح في الجدران والأسقف والأرضيات.

المنزل الثالث من الخارج

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes منازل
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

تم تصنيع هذا المنزل الجاهز حسب الطلب واختار مصمموه حلاً نمطيًا للخشب الجاهز. تم بناء الوحدات المختلفة ومعداتها الداخلية أولاً في ورشة العمل، ثم نُقِلَت وتم تجميعها في الموقع في وقت قصير جدًا وفقًا لمتطلبات العميل.

من الداخل

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes مكتب عمل أو دراسة
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

في الداخل، تم الحفاظ على نفس الملمس والمظهر الموجود بالخارج، فـالخشب هو بطل الرواية هنا حيث تم اللجوء إليه بكل شيء من الجدران والأسقف وحتى قطع الأثاث.

اقرأ أيضًا: رفوف المطبخ: ما هي الخيارات والفوائد

5 تصميمات تدفعك لاختيار السقف المسطح لمنزلك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً