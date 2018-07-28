3 منازل جاهزة للتركيب من الخارج والداخل

الانطباع الأول الذي يتركه لدينا هذا المنزل من هذه الزاوية هو أنه تقليدي التصميم خاصة هيئة الواجهة والخامات المستخدمة في بنائها، إلى جانب أنه يبدو صغيرًا أيضًا لدرجة لا تستوعب أسرة واحدة.

دعونا لا نحكم عليه إلا بعد أن نرى الوضع من الداخل!