3 منازل جاهزة للتركيب من الخارج والداخل

التكلفة المناسبة، الوقت القصير الذي تستغرقه في البناء، العمالة التي لا تحتاج إليها.. تلك المزايا هي بعض الأمور البسيطة التي تميز المنازل الجاهزة وتنفرد بها عن غيرها من البدائل السكنية الأخرى وهو ما جعل هناك إقبال عليها خاصة من فئة الشباب.. دعونا نشاهد معًا 3 نماذج رائعة من الداخل والخارج أبدع في تنفيذهم خبراء هوميفاي.
الانطباع الأول الذي يتركه لدينا هذا المنزل من هذه الزاوية هو أنه تقليدي التصميم خاصة هيئة الواجهة والخامات المستخدمة في بنائها، إلى جانب أنه يبدو صغيرًا أيضًا لدرجة لا تستوعب أسرة واحدة.
دعونا لا نحكم عليه إلا بعد أن نرى الوضع من الداخل!
يفاجئنا الوضع من الداخل حيث نجد المنزل أكثر اتساعًا عما بدا عليه في الصورة السابقة التي توضح مظهره الخارجي. والدليل على ما يتمتع به هذا المنزل الجاهز من مساحة كبيرة هو احتوائه على ثلاث غرف للنوم وحمامين وغرفة للمعيشة وغرفة للدراسة ومطبخ مفتوح على غرفة طعام أنيقة بألوان زرقاء زاهية ولمسات خشبية دافئة.
تم بناء هذا النموذج من المنازل الجاهزة عن طريق الخلط بين الأسمنت الرمادي والألواح الخشبية والعزل الحراري السميك
12 سم. كل تلك المواد السابق ذِكرها تغطي المبنى بالكامل وحتى الواجهة دفعة واحدة.
بمجرد دخول هذا المنزل، يبهرك تصميمه وديكوراته بعصريتها وراقيها التي لا علاقة لها بالوضع من الخارج. فالواجهة والمبنى ككل من الخارج رمادي بارد ورسمي الملامح، أما من الداخل، فهو دافئ ومريح للغاية، تهيمن عليه درجات اللون الأبيض حيث نراها بوضوح في الجدران والأسقف والأرضيات.
تم تصنيع هذا المنزل الجاهز حسب الطلب واختار مصمموه حلاً نمطيًا للخشب الجاهز. تم بناء الوحدات المختلفة ومعداتها الداخلية أولاً في ورشة العمل، ثم نُقِلَت وتم تجميعها في الموقع في وقت قصير جدًا وفقًا لمتطلبات العميل.
في الداخل، تم الحفاظ على نفس الملمس والمظهر الموجود بالخارج، فـالخشب هو بطل الرواية هنا حيث تم اللجوء إليه بكل شيء من الجدران والأسقف وحتى قطع الأثاث.
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