5 افكار رائعة لغرفة سفرة على الطراز الاسكندنافي

مما لا شك فيه أن لكل نمط وطراز طابع خاص به سواء أكان من ناحية الديكورات والألوان والمساحات والتصميم الخاص بالأثاث، ومن المعروف الأهمية الخاصة بغرف السفرة أو ما يسمى بغرف تناول الطعام؛ حيث أنها تعتبر غرفة تجمع الأسرة بشكل يومي عند تناول الوجبات سواء الثلاث وجبات، أو أحدهم بالإضافة إلى أنه مكان لاستقبال الضيوف، ونظرا لكل هذه الأمور يستلزم الوضع الأخذ في الاعتبار هي اختيار التصميمات المناسبة وفقا للمساحة والذوق العام والخاص، سواء أكانت الوحدة هي عبارة عن الفيلات والمنازل أو القصور، بالإضافة إلى الاختيارات تكون قريبة من الأنماط الخاصة بالتصميمات سواء أن يكون النمط الكلاسيكي أو المعاصر أو الاستوائي الاسكندنافي، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من الأفكار الخاصة بالنمط الاسكندنافي، وهذا الطراز مناسب بشكل أكبر في فصل الشتاء لما فيه من الدفء، بالإضافة أنه يستخدم الإضاءة المتوسطة والطبيعية في نفس الوقت.
من الواضح على هذا التصميم الهدوء واستخدام الألوان الهادئة والمحايدة؛ حيث أنه يستخدم اللون الرمادي الفاتح المتواجد في كل من الأرضيات وطاولة السفرة مع اللون الأخضر في المقاعد، مع بروز اللون الأبيض الأقرب إلى اللون الدخاني، هذا مع استخدام الإضاءة الطبيعية التي من الممكن استبدالها بدلا عن الإضاءة الصناعية، ولا شك أن استخدام النباتات يمنحنا جو من الراحة والحيوية، ويدخل العنصر الخشبي في هذا التصميم، ويميل هذا التصميم إلى أنماط أخرى مثل النمط الاستعماري حيث أن يتوسط كل من المطبخ العصري الأمريكي وغرفة المعيشة.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد كل من الهدوء والراحة تعم أرجاء التصميم، ويظهر ذلك من خلال البساطة التي نراها في التفاصيل من حيث استخدام العنصر الخشبي ويتضح ذلك من خلال الطاولة الخشبية ذات الحجم الكبير، مع المقاعد الخشبية، والأريكة التي تتوسط الجدار، كل هذا يجتمع مع الأرضيات، أما فيما يخص الإضاءة فهي متوسطة ما بين الطبيعي والصناعي، وهنا برع المصمم في استخدام الألوان المعاصرة والمحايدة باللون الرمادي الفاتح واللون الزهري الرائع.
من الواضح في هذا التصميم خلوه من التفاصيل المعقدة التي تحل على أي تصميم؛ حيث أنه عبارة عن تصميم بسيط مكون من غرفة السفرة ذات العنصر الخشبي باللون الكريمي الفاتح الذي يتناسب بشكل كبير مع الأرضيات الخشبية ذات اللون الفاتح مع الجدران المتداخلة بين اللونين، بالإضافة إلى استخدام الإضاءة الصناعية الخافتة مع الطبيعية الرائعة، وتظهر البساطة أيضا في الديكورات المناسبة والمتجانسة مع التصميم إلى حد كبير، ولا يخلو هذا التصميم من وجود النباتات الطبيعية المميزة الذي تمنحنا وتعطي التصميم نوعا من الحيوية والبيئة الخلابة.
لا يحتاج إطالة التمعن والنظر إلى هذا التصميم كي نرى كل هذا الجمال والرقة والأناقة؛ حيث استخدام اللون اللبني الهادئ والفاتح في الجدران وبعض وحدات المطبخ المتناسبة، كل هذا يجتمع مع لون الأرضيات الخشبية الفاتحة، وكي تكتمل الصورة نرى المقاعد البيضاء، ومن ثم وجود جدار مزخرف باللون الغامق، مع وجود وحدات الإضاءة المميزة، وككل تصميم اسكندنافي نجد استخدام النباتات.
هذا التصميم قريب بشكل كبير إلى التصميمات الكلاسيكية؛ حيث أنها ذات مقاعد من خامة القطيفة أو كما يسمى بالكابتونيه، وكعادة الطابع الاسكندنافي في استخدام الألوان المحايدة والفاتحة مع الأشجار والنباتات المعلقة مع تزيين الطاولة بالورود، بالإضافة إلى الديكورات المميزة.
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