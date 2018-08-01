5 افكار رائعة لغرفة سفرة على الطراز الاسكندنافي

مما لا شك فيه أن لكل نمط وطراز طابع خاص به سواء أكان من ناحية الديكورات والألوان والمساحات والتصميم الخاص بالأثاث، ومن المعروف الأهمية الخاصة بغرف السفرة أو ما يسمى بغرف تناول الطعام؛ حيث أنها تعتبر غرفة تجمع الأسرة بشكل يومي عند تناول الوجبات سواء الثلاث وجبات، أو أحدهم بالإضافة إلى أنه مكان لاستقبال الضيوف، ونظرا لكل هذه الأمور يستلزم الوضع الأخذ في الاعتبار هي اختيار التصميمات المناسبة وفقا للمساحة والذوق العام والخاص، سواء أكانت الوحدة هي عبارة عن الفيلات والمنازل أو القصور، بالإضافة إلى الاختيارات تكون قريبة من الأنماط الخاصة بالتصميمات سواء أن يكون النمط الكلاسيكي أو المعاصر أو الاستوائي الاسكندنافي، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من الأفكار الخاصة بالنمط الاسكندنافي، وهذا الطراز مناسب بشكل أكبر في فصل الشتاء لما فيه من الدفء، بالإضافة أنه يستخدم الإضاءة المتوسطة والطبيعية في نفس الوقت.