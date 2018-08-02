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بلمسات بسيطة أضف نكهة ديكورية خاصة لمنزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Scandinavian Style Kitchen Dining and Lounge, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors غرفة المعيشة
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 نضع الكثير من التركيز على المساحات الجميلة، ولكن كيف نحقق توازنًا سليمًا؟ من خلال البحث عن مشاريع تزيين سريعة وسهلة  وزهيدة التكلفة.

ولكن إذا كنت تفضل القيام بمهام التزيين هذه صباح يوم السبت، أو بعد الظهر، فتأكد من أن أفكار تزيين عطلة نهاية الأسبوع هذه تجعلك تحقق التحديثات الفعالة.

دعونا نرى كيف يمكنك أن تأخذ حمامك، مطبخك، غرفة المعيشة، غرفة النوم، وأي مساحة أخرى في منزلك من مملة إلى أكثر مرح ودفئ.

لمسة من الطلاء الجديد

Scandinavian style lounge Katie Malik Interiors غرفة المعيشة scandinavian style,family lounge,l-shape sofa
Katie Malik Interiors

Scandinavian style lounge

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

يبقى طبقة الطلاء الجديدة واحدة من أسهل الطرق لتنفس حياة جديدة في الغرفة، والشيء العظيم هو أنك لست مجبرا على طلاء الجدران الأربعة، ماذا عن الجدار الرئيسي بدلاً من ذلك ، مما يبرز الملامح المعمارية مثل الأثاث أو التليفزيون الخاص بك؟

ننصحك بالذهاب إلى نظام نغمتين أنيقتين، فما عليك سوى النظر إلى الألوان الموجودة بالفعل في الديكور والأثاث الخاص بك وتطبيقهما.

مساحات تخزينية

A Beautiful Entrance: Umbrian Limestone, Quorn Stone Quorn Stone ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج حجر الكلس
Quorn Stone

A Beautiful Entrance: Umbrian Limestone

Quorn Stone
Quorn Stone
Quorn Stone

رف عائم أو إثنان عند الحائط ؛ مجموعة من الرفوف القائمة بذاتها في الزاوية، فبغض النظر عن الخيار الذي تختاره، ويزيد عامل التخزين في منزلك من عنصر الوظيفة والأسلوب.

صمم ديكوراتك بنفسك

The Pink Mother-of-Pearl Pixers غرفة نوم Pink colors,Pixers,wallmural
Pixers

The Pink Mother-of-Pearl

Pixers
Pixers
Pixers

 قم بإنشاء بعض الديكورات اليدوية الخاصة بك، من بعض الأغراض ،كالزحافات القديمة، ألواح التزلج، باب  قديم، المنصات الخشبية المعاد تدويرها، مصاريع النوافذ المهملة، يمكنك تحويل أي شيء تقريبًا إلى قطعةفنية لا مثيل لها .

فكر في إعادة التدوير

Scribble desk Loaf مكتب عمل أو دراسة desk,wooden,office,study,workspace,chair,lighting
Loaf

Scribble desk

Loaf
Loaf
Loaf

بالحديث عن إعادة استخدام العناصر القديمة، بدلاً من شراء قطع إضافية، فلماذا لا تتحرك فقط حول ما تملكه حاليًا؟ على سبيل المثال، كيف تبدو طاولات السرير في غرفة المعيشة؟ أو ماذا عن نقل هذا الرواق إلى غرفة نوم الضيوف؟

في بعض الأحيان، يشجعك أسلوب جديد على إعادة تدوير واستخدام من القطع القديمة التي لا تفسد المساحة الخاصة بك،فقط كن صادقاً حول ما تحتاج إليه فعلاً..

لا بأس من بعض اللمسات الفنية

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

بصرف النظر عن الجدار المطلي، فإن اللوحة الجميلة هي طريقة أخرى سهلة لإضافة شخصية في منزلك، قم بوضع قطعة فنية واحدة جريئة على جدار غرفة المعيشة على سبيل المثال، أو قم بإختيار معرض من اللوحات كصور فوتوغرافية من الأصدقاء والعائلة 

الشيء الرائع في الفن هو أنه لا يلزم أن يكون مكلفًا، فقط أبحث عن الفنانين الواعدين في المعارض أوعبر الإنترنت التي تعرض بعض اللوحات المعاصرة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: رفوف المطبخ: ما هي الخيارات والفوائد

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