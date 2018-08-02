بلمسات بسيطة أضف نكهة ديكورية خاصة لمنزلك

نضع الكثير من التركيز على المساحات الجميلة، ولكن كيف نحقق توازنًا سليمًا؟ من خلال البحث عن مشاريع تزيين سريعة وسهلة وزهيدة التكلفة.
ولكن إذا كنت تفضل القيام بمهام التزيين هذه صباح يوم السبت، أو بعد الظهر، فتأكد من أن أفكار تزيين عطلة نهاية الأسبوع هذه تجعلك تحقق التحديثات الفعالة.
دعونا نرى كيف يمكنك أن تأخذ حمامك، مطبخك، غرفة المعيشة، غرفة النوم، وأي مساحة أخرى في منزلك من مملة إلى أكثر مرح ودفئ.
يبقى طبقة الطلاء الجديدة واحدة من أسهل الطرق لتنفس حياة جديدة في الغرفة، والشيء العظيم هو أنك لست مجبرا على طلاء الجدران الأربعة، ماذا عن الجدار الرئيسي بدلاً من ذلك ، مما يبرز الملامح المعمارية مثل الأثاث أو التليفزيون الخاص بك؟
ننصحك بالذهاب إلى نظام نغمتين أنيقتين، فما عليك سوى النظر إلى الألوان الموجودة بالفعل في الديكور والأثاث الخاص بك وتطبيقهما.
رف عائم أو إثنان عند الحائط ؛ مجموعة من الرفوف القائمة بذاتها في الزاوية، فبغض النظر عن الخيار الذي تختاره، ويزيد عامل التخزين في منزلك من عنصر الوظيفة والأسلوب.
قم بإنشاء بعض الديكورات اليدوية الخاصة بك، من بعض الأغراض ،كالزحافات القديمة، ألواح التزلج، باب قديم، المنصات الخشبية المعاد تدويرها، مصاريع النوافذ المهملة، يمكنك تحويل أي شيء تقريبًا إلى قطعةفنية لا مثيل لها .
بالحديث عن إعادة استخدام العناصر القديمة، بدلاً من شراء قطع إضافية، فلماذا لا تتحرك فقط حول ما تملكه حاليًا؟ على سبيل المثال، كيف تبدو طاولات السرير في غرفة المعيشة؟ أو ماذا عن نقل هذا الرواق إلى غرفة نوم الضيوف؟
في بعض الأحيان، يشجعك أسلوب جديد على إعادة تدوير واستخدام من القطع القديمة التي لا تفسد المساحة الخاصة بك،فقط كن صادقاً حول ما تحتاج إليه فعلاً..
بصرف النظر عن الجدار المطلي، فإن اللوحة الجميلة هي طريقة أخرى سهلة لإضافة شخصية في منزلك، قم بوضع قطعة فنية واحدة جريئة على جدار غرفة المعيشة على سبيل المثال، أو قم بإختيار معرض من اللوحات كصور فوتوغرافية من الأصدقاء والعائلة
الشيء الرائع في الفن هو أنه لا يلزم أن يكون مكلفًا، فقط أبحث عن الفنانين الواعدين في المعارض أوعبر الإنترنت التي تعرض بعض اللوحات المعاصرة.
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