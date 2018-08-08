5 ديكورات هادئة ومميزة لاطفالك

مما لا يدعي مجالا للشك أن غرف الأطفال تشغل اهتمام كبير لدى الآباء والأمهات؛ حيث أن هذه الغرفة، لم تكن مجرد غرفة فقط، بل إنها تكون المملكة الخاصة بكل طفل يقضي فيها معظم يومه يلهو ويلعب وسط ألعابه، بل ويذاكر وينام ومن الممكن استقبال أصدقائه، لذلك لابد أن تكون الغرفة والتصميم الخاص بها مهيئ لاستقبال كل هذه الأمور، وهذا يتم عن طريق التدقيق في الديكورات والألوان وقطع الأثاث بالإضافة إلى الأرضيات والجدران وأماكن تواجد الشرفات، ويتوقف ذلك الأمر على المساحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من أفضل التصميمات على الإطلاق المناسبة لغرف الأطفال، وتظهر عبقرية المصمم في براعة التصميمات، وذلك بما يناسب الذوق الخاص بكل من الآباء والأطفال وكذلك الذوق العام للمنزل، ومن المؤكد أن يتوقف التصميم على عدة مبادئ وأعمدة رئيسية يستند عليها أي من التصميمات.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد الألوان المشرقة والمبهجة والزاهية تعم أرجاء التصميم؛ حيث نجد الجدران ذات الألوان والخطوط الملونة التي تمنحنا الشعور بتميز التصميم، كل هذا يجتمع مع اللوحات الجدارية ذات الورود، وهذا التصميم يهتم بصفة خاصة بفكرة المذاكرة والتعليم، ويظهر ذلك من خلال وجود المكتبة البيضاء مع المكتب والمقعد المرفق بنفس اللون، ووجود الستائر باللون المبهر، أما بالنسبة لعنصر الإضاءة فيلعب دور كبير في إبراز التصميم بالشكل اللائق والمختلف من حيث الإضاءة الطبيعية والصناعية، أما الأرضيات فهي خشبية فاتحة اللون ، ويتضح من ذلك التصميم مناسبته ليصبح أن يكون غرفة خاصة ببنت في عمر المراهقة وبداية الشباب.
ألوان مختلفة ومتباينة لتصميم أقل ما يقال عليه أنه تصميم خيالي؛ حيث أنه يجمع بين التناسق والتنظيم والتفاصيل التي يحتاجها المصمم كي يصبح تصميمه مناسب، وعند النظر إلى هذا التصميم نجد أنه مناسب لفردين، ويتضح ذلك من خلال المكتب المزدوج لوضع كل من أجهزة الكمبيوتر، وأدوات المذاكرة، ويكتمل ذلك بوجود المكتبة المعلقة، أما بالنسبة للألوان فهي مزيج من اللون الأصفر والأزرق والأبيض والرمادي، وكل هذا مناسب مع السجادة التي تفترش الأرض، وتلعب الإضاءة الصناعية دور كبير حيث الأضواء المدفونة والمعلقة بالإضافة إلى الأباجورات الجانبية.
عند رؤية ذلك التصميم نستشف دقة المصمم وخياله الواسع حتى يمنحنا الأناقة في بروز التصميم، ونلاحظ المزج هنا في وجود النجفة الكلاسيكية المميزة البيضاء، وتظهر الألوان الزاهية الخاصة بغرف البنات حيث اللون البينك والكشمير والأزرق والأصفر من خلال المفروشات ما بين السجاد والستائر وأغطية السرير، أما فيما يخص الأرضيات فهي خشبية باللون الفاتح، ومن الواضح ملائمة هذا التصميم لفردين في عمر الشباب، أما الجدران فهي منقوشة برسومات الغزلان لتعطي لمحة خاصة للتصميم، أما إذا جئنا إلى الإضاءة فهي مميزة ما بين الطبيعية والصناعية من خلال الأباجورات والأضواء المدفونة.
يلعب المصمم هنا دور كبير في اختلاف التصميم، وهذا يحدث من خلال وجود أريكة مريحة مع الأرضيات الخشبية مع وجود الدولاب الموجود في الجدار، بالإضافة إلى استخدام ألوان حديثة ومتدرجة، على الرغم من كل ذلك فإن التصميم بسيط للغاية.
من المؤكد أن التصميم الخاص بغرف البنات لابد وأن يختلف عن التصميم الخاص بغرف الأطفال، وهذا التصميم ثنائي مزدوج ولكن برؤية مختلفة، فهي مزودة بسريرين أحدهم في الأعلى وأحدهم في الأسفل بشكل معاكس بالإضافة إلى الألوان الفاتحة والهادئة باستخدام اللون الروز مع الأرضيات الخشبية والجدران البنفسجية مع الإضاءة الطبيعية.
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