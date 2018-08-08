5 ديكورات هادئة ومميزة لاطفالك

مما لا يدعي مجالا للشك أن غرف الأطفال تشغل اهتمام كبير لدى الآباء والأمهات؛ حيث أن هذه الغرفة، لم تكن مجرد غرفة فقط، بل إنها تكون المملكة الخاصة بكل طفل يقضي فيها معظم يومه يلهو ويلعب وسط ألعابه، بل ويذاكر وينام ومن الممكن استقبال أصدقائه، لذلك لابد أن تكون الغرفة والتصميم الخاص بها مهيئ لاستقبال كل هذه الأمور، وهذا يتم عن طريق التدقيق في الديكورات والألوان وقطع الأثاث بالإضافة إلى الأرضيات والجدران وأماكن تواجد الشرفات، ويتوقف ذلك الأمر على المساحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من أفضل التصميمات على الإطلاق المناسبة لغرف الأطفال، وتظهر عبقرية المصمم في براعة التصميمات، وذلك بما يناسب الذوق الخاص بكل من الآباء والأطفال وكذلك الذوق العام للمنزل، ومن المؤكد أن يتوقف التصميم على عدة مبادئ وأعمدة رئيسية يستند عليها أي من التصميمات.