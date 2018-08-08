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5 ديكورات هادئة ومميزة لاطفالك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ غرفة الاطفال
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مما لا يدعي مجالا للشك أن غرف الأطفال تشغل اهتمام كبير لدى الآباء والأمهات؛ حيث أن هذه الغرفة، لم تكن مجرد غرفة فقط، بل إنها تكون المملكة الخاصة بكل طفل يقضي فيها معظم يومه يلهو ويلعب وسط ألعابه، بل ويذاكر وينام ومن الممكن استقبال أصدقائه، لذلك لابد أن تكون الغرفة والتصميم الخاص بها مهيئ لاستقبال كل هذه الأمور، وهذا يتم عن طريق التدقيق في الديكورات والألوان وقطع الأثاث بالإضافة إلى الأرضيات والجدران وأماكن تواجد الشرفات، ويتوقف ذلك الأمر على المساحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من أفضل التصميمات على الإطلاق المناسبة لغرف الأطفال، وتظهر عبقرية المصمم في براعة التصميمات، وذلك بما يناسب الذوق الخاص بكل من الآباء والأطفال وكذلك الذوق العام للمنزل، ومن المؤكد أن يتوقف التصميم على عدة مبادئ وأعمدة رئيسية يستند عليها أي من التصميمات.

1-تصميم مبهج ومشرق لغرفة الأطفال الحديثة

Детские и подростковые комнаты, ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ غرفة الاطفال
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ
ПРОЕКТНАЯ СТУДИЯ Ирины Щуровой ДОМ

عند النظر إلى هذا التصميم نجد الألوان المشرقة والمبهجة والزاهية تعم أرجاء التصميم؛ حيث نجد الجدران ذات الألوان والخطوط الملونة التي تمنحنا الشعور بتميز التصميم، كل هذا يجتمع مع اللوحات الجدارية ذات الورود، وهذا التصميم يهتم بصفة خاصة بفكرة المذاكرة والتعليم، ويظهر ذلك من خلال وجود المكتبة البيضاء مع المكتب والمقعد المرفق بنفس اللون، ووجود الستائر باللون المبهر، أما بالنسبة لعنصر الإضاءة فيلعب دور كبير في إبراز التصميم بالشكل اللائق والمختلف من حيث الإضاءة الطبيعية والصناعية، أما الأرضيات فهي خشبية فاتحة اللون ، ويتضح من ذلك التصميم مناسبته ليصبح أن يكون غرفة خاصة ببنت في عمر المراهقة وبداية الشباب.

2-تصميم مزدوج لغرفة أطفال رائعة

Residence at Rohini, New Delhi, Design Essentials Design Essentials غرفة الاطفال خشب رقائقي Yellow
Design Essentials

Design Essentials
Design Essentials
Design Essentials

ألوان مختلفة ومتباينة لتصميم أقل ما يقال عليه أنه تصميم خيالي؛ حيث أنه يجمع بين التناسق والتنظيم والتفاصيل التي يحتاجها المصمم كي يصبح تصميمه مناسب، وعند النظر إلى هذا التصميم نجد أنه مناسب لفردين، ويتضح ذلك من خلال المكتب المزدوج لوضع كل من أجهزة الكمبيوتر، وأدوات المذاكرة، ويكتمل ذلك بوجود المكتبة المعلقة، أما بالنسبة للألوان فهي مزيج من اللون الأصفر والأزرق والأبيض والرمادي، وكل هذا مناسب مع السجادة التي تفترش الأرض، وتلعب الإضاءة الصناعية دور كبير حيث الأضواء المدفونة والمعلقة بالإضافة إلى الأباجورات الجانبية.

3-تصميم يمزج ما بين الحداثة والكلاسيكية

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

عند رؤية ذلك التصميم نستشف دقة المصمم وخياله الواسع حتى يمنحنا الأناقة في بروز التصميم، ونلاحظ المزج هنا في وجود النجفة الكلاسيكية المميزة البيضاء، وتظهر الألوان الزاهية الخاصة بغرف البنات حيث اللون البينك والكشمير والأزرق والأصفر من خلال المفروشات ما بين السجاد والستائر وأغطية السرير، أما فيما يخص الأرضيات فهي خشبية باللون الفاتح، ومن الواضح ملائمة هذا التصميم لفردين في عمر الشباب، أما الجدران فهي منقوشة برسومات الغزلان لتعطي لمحة خاصة للتصميم، أما إذا جئنا إلى الإضاءة فهي مميزة ما بين الطبيعية والصناعية من خلال الأباجورات والأضواء المدفونة.

4-تصميم مختلف لغرفة الأطفال

M.O.I. Architetti - Appartamento Quartiere Trieste, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة الاطفال Blue
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

يلعب المصمم هنا دور كبير في اختلاف التصميم، وهذا يحدث من خلال وجود أريكة مريحة مع الأرضيات الخشبية مع وجود الدولاب الموجود في الجدار، بالإضافة إلى استخدام ألوان حديثة ومتدرجة، على الرغم من كل ذلك فإن التصميم بسيط للغاية.

5-تصميم رقيق ومميز لغرفة أطفال بنات

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

من المؤكد أن التصميم الخاص بغرف البنات لابد وأن يختلف عن التصميم الخاص بغرف الأطفال، وهذا التصميم ثنائي مزدوج ولكن برؤية مختلفة، فهي مزودة بسريرين أحدهم في الأعلى وأحدهم في الأسفل بشكل معاكس بالإضافة إلى الألوان الفاتحة والهادئة باستخدام اللون الروز مع الأرضيات الخشبية والجدران البنفسجية مع الإضاءة الطبيعية.

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