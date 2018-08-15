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5 ديكورات رائعة لغرفة المعيشة على الطراز الأسيوي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Căn Hộ Novaland Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Công ty TNHH TMDV Decor KT Công ty TNHH TMDV Decor KT غرفة المعيشة
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مما لا شك فيه أن تعد غرفة المعيشة واحدة من أهم الركائز الأساسية الموجودة في كل منزل في الوقت الحالي في العصر الحديث؛ حيث أنها الغرفة التي من الممكن أن تقوم بأكثر من دور في المنزل؛ لأنها تجمع الأسرة بصفة دورية وبشكل يومي حتى يلتفوا حول ممارسة بعض الأنشطة على سبيل المثال مشاهدة التلفاز، الحديث مع بعضهم البعض كما أنه من الممكن أيضا تناول الطعام والنوم، ولكي نستطيع القيام بكل هذه الأمور لابد من توافر بعض الإمكانيات ومحاولة الوصول إلى تصميم مناسب يسمح بكل هذه الأمور، في البداية المتحكم الأول هي المساحة والتي على غرارها يمكنك تشكيل الغرفة كيفما تشاء، لأن المساحة وشكل التصميم واستغلالها بطريقة صحيحة سوف تزيل معظم العوائق التي من الممكن أن تقف أمامنا حتى نحقق كل ما نريده في تصميم واحد، وبعد المساحة تأتي في المرتبة الثانية الإضاءة والأثاث وغيرها، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم خمسة تصميمات مختلفة لغرف المعيشة العصرية على النمط الآسيوي بشكل مباشر، ومن المؤكد أن كل منا يبحث عن النمط المناسب له من حيث الذوق والاحتياجات والميول الشخصية، والنمط الآسيوي يصنع المزيج ما بين روح الطبيعية من حيث الغابات والحدائق، كما أنه يشتهر ببروز العنصر الخشبي.

1-تصميم مشرق لغرفة معيشة على الطراز الآسيوي

Căn Hộ Novaland Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Công ty TNHH TMDV Decor KT Công ty TNHH TMDV Decor KT غرفة المعيشة
Công ty TNHH TMDV Decor KT

Công ty TNHH TMDV Decor KT
Công ty TNHH TMDV Decor KT
Công ty TNHH TMDV Decor KT

يتضح بروز عنصر الإشراق في هذا التصميم من خلال استخدام اللون الأبيض الرائع الذي يعم أرجاء التصميم ويظهر من خلال كل من لون الجدران والأثاث، مع إدخال اللون الرمادي المحايد، ولا يخلو هذا التصميم من استخدام عناصر الديكور العصرية منها اللوحات الجدارية مع دخول عنصر الطبيعية الخلابة عن طريق المشهد الخلاب، مع وجود بعض النباتات، أما بالنسبة للإضاءة فهي موظفة بشكل صحيح.

2-تصميم يغلب عليه الطابع الآسيوي بشكل عام

Cảm xúc Á Đông - Nhà phố Sài Gòn, LEAF Design LEAF Design غرفة المعيشة
LEAF Design

LEAF Design
LEAF Design
LEAF Design

عند النظر إلى هذا التصميم نلاحظ منذ الوهلة الأولى أنه تصميم على النمط الآسيوي؛ ويظهر ذلك من خلال بروز العنصر الخشبي في كل قطعة من الأثاث سواء أكانت المقاعد أو الطاولة التي تتوسط التصميم مع مكان تواجد التلفاز وخلافه بالإضافة إلى إدخال العنصر الخشبي، أما الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية والصناعية، ويتحلى التصميم بالديكورات المميزة.

3-ألوان زاهية لغرفة المعيشة الآسيوية

Decoración de viviendas, Narai Decor Narai Decor غرفة المعيشة
Narai Decor

Narai Decor
Narai Decor
Narai Decor

في البداية أول ما يلفت نظرك هنا في التصميم هو ألوان الجدران؛ حيث أنها لون زاهي يتوسط اللونين الأحمر والنبيتي، بالإضافة إلى اللعب على توظيف الألوان بشكل لطيف من خلال اللون الأبيض مع الخشبي وبعض التماثيل المنحوتة التي تعبر بشكل كبير عن النمط الأسيوي، أما الإضاءة فهي موزعة بطريقة احترافية حتى تحقق لنا التوازن المطلوب في أي تصميم.

4-مساحة وفراغات لغرف المعيشة آسيوية النمط

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 غرفة المعيشة خشب Wood effect
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

يا له من تصميم مختلف عن سائر التصميمات السابقة التي تخص نفس النمط؛ حيث أن هذا التصميم مميز من خلال مساحته الكبيرة بالإضافة إلى تواجد فراغات كبيرة مع هيمنة العنصر الخشبي بداية من الأرضيات والجدران، ونلاحظ وجود مساحة فيما بين التلفاز والمقاعد واشتراك التصميم مع تصميم المطبخ وضمه مكان لوضع الكتب حتى تتمكن من القراءة، أما الإضاءة فهي منيرة لكي تبرز التصميم بشكل أفضل.

​5-تصميم آسيوي ذو طبيعية عصرية

SAS_private apartment, cristianavannini | arc cristianavannini | arc غرفة المعيشة
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

يتميز ذلك التصميم بصفة المزج الرائع فيما بين الطبيعية العصرية من حيث استخدام قطع الأثاث العصرية بالألوان المحايدة الرمادي على سبيل المثال، مع إدخال أكثر من لون وتناسقها سويا، مع اللمحة الآسيوية الواضحة من خلال شكل السجاد والأرضيات وكذلك الديكورات، أما فيما يخص الإضاءة فتهيمن الطبيعية بضوء الشمس الساطع.

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