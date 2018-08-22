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5 أفكار مختلفة وملهمة لغرفة النوم المودرن

Mai Elkholy Mai Elkholy
Villa at Jay Pee Greens Greater Noida , Design Essentials Design Essentials غرفة نوم خشب رقائقي Brown
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بالطبع كلنا على علم ودراية كاملة بالأهمية الخاصة بغرف النوم في المنازل؛ حيث أنها المكان والملجأ الوحيد الذي تشعر به بجو من الراحة والاسترخاء الذي يحتاجه كل إنسان بعد يوم شاق من العمل ومقابلة الأصدقاء وقضاء المشاوير وخلافه أو بالنسبة للمرأة بعد قضاء يوم طويل من الوقوف بالمطبخ وتحضير الأطعمة والمشروبات والوجبات وترتيب المنزل، في النهاية فقط تحتاج إلى غرفة مريحة هادئة تلقي فيها كافة المتاعب على سرير وينتهي اليوم بالشكل الطبيعي، ونظرا لكل هذه الأمور فتكمن الأهمية العظمى للتصميم الخاص لغرفة النوم، ونحن على علم أن لكل غرفة من غرف المنزل الأهمية الخاصة بها، ولكن غرفة النوم أهمية خاصة بها حيث أن لا تستقبل الضيوف بل تستقبل فقط الشخص في نهاية كل يوم، وفي هذا المقال سوف نستعرض خمسة تصميمات متباينة ومميزة لغرف النوم العصرية، ولكن تجتمع هذه التصميمات في نقاط عديدة ولعل أهمها استخدام التكنولوجيا، سوف نستعرض براعة المصمم في إدخال كثير من عناصر التكنولوجيا في التصميم حيث تربطك بالعالم الخارجي دون الذهاب إليه وهي التلفاز وأجهزة الكمبيوتر.

1-استغلال المساحة الصغيرة بطريقة صحيحة

Villa at Jay Pee Greens Greater Noida , Design Essentials Design Essentials غرفة نوم خشب رقائقي Brown
Design Essentials

Design Essentials
Design Essentials
Design Essentials

أهم ما يميز هذا التصميم هو صغر المساحة، وبراعة المصمم في توظيف المساحة بشكل سليم حتى يستغل كل قطعة وركن في الغرفة بشكل منطقي، ونجده قد استخدم العنصر الخشبي حتى يمنحنا النمط الآسيوي مع وجود أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى التصميم الخاص بالسرير وما يناسبه من السجاد، أما الإضاءة فتهمين الإضاءة الصناعية بأشكال وحدتها التي تلعب الدور الأكبر في الديكور.

2-تصميم منظم ومرتب على النمط العصري

Ático X&M, SMMARQUITECTURA SMMARQUITECTURA غرفة نوم
SMMARQUITECTURA

SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA
SMMARQUITECTURA

عند النظر إلى هذا التصميم ينتابك شعور بالشيء العملي، نظرا لإجادة المصمم في توظيف عنصر الترتيب والتنظيم؛ حيث وجود مكتبة كبيرة للسماح باحتوائها على قدر كافي من الكتب تسمح للشخص بقضاء وقت الفراغ بها، على الرغم من صغر المساحة، أما فيما يخص الألوان فيستخدم هنا تداخل الألوان المحايدة ما بين اللون الأبيض واللون الأسود والرمادي بدرجته الفاتحة، الإضاءة هنا مشتركة ما بين الطبيعية العابرة من خلال ضوء الشمس وكذلك الصناعية من خلال الأباجورات الجانبية كل هذا يجتمع مع الأرضيات الخشبية.

3-تصميم لغرفة النوم على النمط الفندقي

Diseño interior en apartamento , om-a arquitectura y diseño om-a arquitectura y diseño غرفة نوم
om-a arquitectura y diseño

om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño

منذ الوهلة الأولى عند النظر والتمعن في هذا التصميم نجد أنفسنا أمام تصميم أشبه بتصميمات الفنادق الأنيقة، ونلمس براعة المصمم بشكل كبير في استخدام الألوان الهادئة وفي نفس الوقت حديثة؛ حيث استخدام اللون الفيروزي من خلال شكل الستائر والمفروشات واللوحة الجدارية متداخلة الألوان مع دخول اللون الأبيض، مع حرصه الشديد على بروز الديكور بشكل أفضل من خلال التابلوهات والمرآه مع وجود التلفاز في مجابهة السرير حتى تستطيع الوصول إلى العالم من داخل غرفتك دون التعرض إلى مشقة لمعرفة ما يدور حولك، أما فيما يخص الإضاءة فنجد النوع المسيطر هو الصناعي.

4-تصميم مشرق لغرفة النوم العصرية

Thiết kế Nội thất, AT Design AT Design غرفة نوم
AT Design

AT Design
AT Design
AT Design

يتمتع هذا التصميم بعنصر الإشراق؛ حيث هيمنة اللون الأبيض الذي يمنحنا الإحساس بالمساحة، مع إدخال اللونين الرائعين سواء الرمادي المحايد والفيروزي، مع وجود بعض التابلوهات ذو اللمحة العصرية، بالإضافة إلى استغلال المساحة بالشكل الصحيح ووجود مكان للجلوس، أما الإضاءة فهي طبيعية بالنسبة الأكبر حيث إشراق الشمس.

5-غرفة عصرية بشكل تقليدي

A SUMPTUOUS 3 BHK APARTMENT, Vdezin Interiors Vdezin Interiors غرفة نوم
Vdezin Interiors

Vdezin Interiors
Vdezin Interiors
Vdezin Interiors

هذا التصميم يميل إلى حد كبير إلى التقليدية؛ حيث استخدام اللون السكري مع اللون الأسود، بالإضافة استخدام العنصر الخشبي في الأرضيات مع وجود الإضاءة الصناعية ولكنها خافتة، حتى تسمح بالشعور بالاسترخاء والهدوء التي تريده.

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