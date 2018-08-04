5 طرق أنيقة للفصل بين الغرفتين

كيف تفصل بين غرفتين مشتركتين في مساحة مفتوحة واحدة؟!
قد يبدو السؤال سهلًا عند التفكير في الفواصل الجدارية، ولكنها في الحقيقة لا تخدم مجال الرؤية خاصة في المساحات الصغيرة، كما أنها تقضي على الشعور بالدفء والحميمية بصنع فاصل صامت.
في هذا المقال من هوميفاي، سوف نطلعك على 5 أفكار مبتكرة للفصل بين مساحتين مشتركتين في مخطط مفتوح، دون التأثير على الاتساع، بل على العكس، سوف تُضفي على المساحة لمسة جمالية أنيقة أخرى. شاهدهم معنا!
الوسيلة الكلاسيكية الخالدة التي تبدو مناسبة لجميع أنواع الفضاء هي الجدار الزجاجي بتصميمه الآسر. طريقة مختلفة وأصبح استخدامها متزايد بشكل ملحوظ في صور المساحات المنزلية. نحن نتحدث عن أبواب التصميم، والتي لا تقتصر على تقسيم المناطق فحسب، بل نضعها في ما يتعلق بالمواد والشفافيات والأشكال والألوان.
هذه الأبواب المنزلقة تكون حلًا مثاليًا في البيئات المصممة مع أسلوب الحد الأدنى والحديثة، حيث يتم توظيفها كأداة تقسيم مثالية لتحسين أحجام وتنفيذ الأناقة الجمالية في كل الغرف المشتركة. في هذا المثال، يبدو استخدام نقيضين لونيين مثاليًأ لجذب الانتباه وتحقيق العنصر الجمالي إلى جانب الفصل.
تزيين الجدار بلمسة زخرفية مع نمط البلاطات يصنع فاصلا بصريًا رائعًا بين المساحات المشتركة. سواء من خلال استخدام وورق الحائط أو التعزيز ببساطة مع لوحات أو المصابيح الكهربائية، فإن اللوحات الزخرفية هي الوسيلة المثالية للحصول على اللمسة الديكورية المميزة والفاصل البصري في نفس الوقت.
لماذا لا تتحقق من حلول الإضاءة الإبداعية؟ على سبيل المثال ، يمكن لجدار من البلورات الزجاجية المضيئة أن يجعل الفضاء المفتوح رائعًا وفي نفس الوقت يحقق تأثير التقسيم المطلوب. فقط تحتاج إلى الاستعانة بمتخصص للتعامل مع مثل هذا الفاصل الحساس.
حتى العنصر الأخضر يمكن أخذه بعين الاعتبار كفاصل حقيقي للمساحات المنزلية. فكر في حديقة خضروات صغيرة رأسية أو لوحة أبسط مع الأواني والأزهار منظمة وربما الأعشاب العطرية التي لا تفصل فقط بين الغرف، ولكن أيضًا تنشر الرواح الجميلة في أرجائها.
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