5 طرق أنيقة للفصل بين الغرفتين

كيف تفصل بين غرفتين مشتركتين في مساحة مفتوحة واحدة؟!

قد يبدو السؤال سهلًا عند التفكير في الفواصل الجدارية، ولكنها في الحقيقة لا تخدم مجال الرؤية خاصة في المساحات الصغيرة، كما أنها تقضي على الشعور بالدفء والحميمية بصنع فاصل صامت.

في هذا المقال من هوميفاي، سوف نطلعك على 5 أفكار مبتكرة للفصل بين مساحتين مشتركتين في مخطط مفتوح، دون التأثير على الاتساع، بل على العكس، سوف تُضفي على المساحة لمسة جمالية أنيقة أخرى. شاهدهم معنا!