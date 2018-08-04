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5 طرق أنيقة للفصل بين الغرفتين

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Rivestimento Matisse, Area Doc Ceramiche Area Doc Ceramiche مطبخ
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كيف تفصل بين غرفتين مشتركتين في مساحة مفتوحة واحدة؟!

قد يبدو السؤال سهلًا عند التفكير في الفواصل الجدارية، ولكنها في الحقيقة لا تخدم مجال الرؤية خاصة في المساحات الصغيرة، كما أنها تقضي على الشعور بالدفء والحميمية بصنع فاصل صامت. 

في هذا المقال من هوميفاي، سوف نطلعك على 5 أفكار مبتكرة للفصل بين مساحتين مشتركتين في مخطط مفتوح، دون التأثير على الاتساع، بل على العكس، سوف تُضفي على المساحة لمسة جمالية أنيقة أخرى. شاهدهم معنا!

1. تصميم الأبواب

​37 mq intelligenti, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

الوسيلة الكلاسيكية الخالدة التي تبدو مناسبة لجميع أنواع الفضاء هي الجدار الزجاجي بتصميمه الآسر. طريقة مختلفة وأصبح استخدامها متزايد بشكل ملحوظ في صور المساحات المنزلية. نحن نتحدث عن أبواب التصميم، والتي لا تقتصر على تقسيم المناطق فحسب، بل نضعها في ما يتعلق بالمواد والشفافيات والأشكال والألوان.

2. الأبواب المنزلقة

MODO, MOVI ITALIA SRL MOVI ITALIA SRL HouseholdRoom dividers & screens زجاج Brown
MOVI ITALIA SRL

MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL
MOVI ITALIA SRL

هذه الأبواب المنزلقة تكون حلًا مثاليًا في البيئات المصممة مع أسلوب الحد الأدنى والحديثة، حيث يتم توظيفها كأداة تقسيم مثالية لتحسين أحجام وتنفيذ الأناقة الجمالية في كل الغرف المشتركة. في هذا المثال، يبدو استخدام نقيضين لونيين مثاليًأ لجذب الانتباه وتحقيق العنصر الجمالي إلى  جانب الفصل.

3. فاصل بصري زخرفي

Rivestimento Matisse, Area Doc Ceramiche Area Doc Ceramiche مطبخ
Area Doc Ceramiche

Area Doc Ceramiche
Area Doc Ceramiche
Area Doc Ceramiche

تزيين الجدار بلمسة زخرفية مع نمط البلاطات يصنع فاصلا بصريًا رائعًا بين المساحات المشتركة. سواء من خلال استخدام وورق الحائط أو التعزيز ببساطة مع لوحات أو المصابيح الكهربائية، فإن اللوحات الزخرفية هي الوسيلة المثالية للحصول على اللمسة الديكورية المميزة والفاصل البصري في نفس الوقت.

4. فاصل من البلورات الزجاجية

Trama Parete, Le Meduse s.a.s. Le Meduse s.a.s. HouseholdRoom dividers & screens زجاج
Le Meduse s.a.s.

Le Meduse s.a.s.
Le Meduse s.a.s.
Le Meduse s.a.s.

 لماذا لا تتحقق من حلول الإضاءة الإبداعية؟ على سبيل المثال ، يمكن لجدار من البلورات الزجاجية المضيئة  أن يجعل الفضاء المفتوح رائعًا وفي نفس الوقت يحقق تأثير التقسيم المطلوب. فقط تحتاج إلى الاستعانة بمتخصص للتعامل مع مثل هذا الفاصل الحساس.

5. الفاصل الأخضر

Parete verde verticale per interno., Tommaso Magaldi garden design Tommaso Magaldi garden design مساحات تجارية الحديد / الصلب Metallic/Silver مكاتب ومحلات
Tommaso Magaldi garden design

Tommaso Magaldi garden design
Tommaso Magaldi garden design
Tommaso Magaldi garden design

حتى العنصر الأخضر يمكن أخذه بعين الاعتبار كفاصل حقيقي للمساحات المنزلية. فكر في حديقة خضروات صغيرة رأسية أو لوحة أبسط مع الأواني والأزهار منظمة وربما الأعشاب العطرية التي لا تفصل فقط بين الغرف، ولكن أيضًا تنشر الرواح الجميلة في أرجائها.

لمزيد من الافكار التصميمية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 تصميمات تدفعك لاختيار السقف المسطح لمنزلك

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