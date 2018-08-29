5 أفكار استثنائية لمطابخ عصرية

مما لا شك فيه أن بكل تأكيد يمثل المطبخ وحدة بالغة الأهمية بالنسبة لباقي وحدات المنزل لكل سكان المنزل بصفة عامة وللسيدات بصفة خاصة؛ حيث أنه هو المكان الذي تقضي فيه كل سيدة معظم أو غالبية الوقت الخاص بها ما بين تجهيز الطعام حيث الثلاث وجبات، ومن ثم جلي الأطباق وتنظيفها وفي بعض الأحيان يكون التصميم الخاص بالمطبخ يضم الغسالة، ووفقا لكل هذه الأسباب فإن كل سيدة تصب قدر كبير من اهتمامها حول التصميم الخاص بالمطبخ وذلك يعتمد إلى حد كبير في البداية على المساحة ثم للتخيل الذي ترسمه في خيالها ثم الواقع وهو الشكل الخاص بالمنزل ووحداته ومدى موائمة تصميم المطبخ مع كل ذلك، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات استثنائية للمطابخ العصرية من حيث أكثر من جانب سواء الوحدات والألوان والخامات والاكسسوار والأرضيات والإضاءة وتنسيق وترتيب وتنظيم الأجهزة، حتى يتسنى لكل عميل اختيار التصميم الأنسب بالنسبة له وعرضه على المصمم كي يحكم على مناسبته للمواصفات الخاصة بغرفة المطبخ.
عند النظر إلى هذا التصميم نجده مناسب بشكل كبير إلى المطابخ ذات المساحة الطولية الأشبه بالمستطيل، وهنا استخدم المصمم العنصر الخشبي في تصميم الوحدات حتى يعبر عن الفخامة الخاصة بالتصميم، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة والتهوية الجيدة التي تلعب دور كبير في أي مطبخ نظرا لضرورة وجود أماكن مميزة للتهوية حتى تذهب الروائح التي تتكوم في المطبخ، أما بالنسبة للأسطح فهي من الرخام ذو اللون الرمادي الغامق، ولا يخلو التصميم من وسائل الإضاءة الصناعية حيث الأضواء المدفونة.
يتمتع هذا التصميم بكونه مشرق؛ حيث برع المصمم في استخدام اللون الأبيض مع ادخال اللون الرمادي المحايد حتى يحدث مزيج متناسب بين اللونين، أما بالنسبة للأسطح فهي ملساء باللون الأبيض اللامع، كل هذا يجتمع مع الأرضيات الخشبية، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر النباتي، أما الإضاءة فهي مزيج بين الإضاءة الطبيعية والصناعية، أما فيما يخص المساحة فهي متوسطة.
يتميز هذا التصميم بكونه على التصميم الأمريكي ذو الألوان المتداخلة ما بين اللون الأسود والرمادي مع تداخل اللون الأحمر الذي يمنح التصميم نوعا من الألوان الزاهية مع اللون الأبيض مع الأرضية الخشبية بالإضافة إلى الأجهزة ذات اللون الفضي، ويشترك هذا التصميم بوجود غرفة تناول الطعام، بالإضافة إلى اللون البترولي، مع استخدام الإضاءة العصرية المدفونة مع بعض أنواع الديكورات باللون الأسود لتعطي فخامة في التصميم.
هذا التصميم مميز بكونه باللون الأبيض المشرق والهادئ، ومن ثم الأرضيات ذات اللون الرمادي، وهذا التصميم ذو مساحة متوسطة مع قلة التفاصيل الخاصة بهذا التصميم، مع إضافة العنصر النباتي على التصميم، أما بالنسبة للأفران مدفونة على الجانب حتى تتوفر المساحة، ومن ثم تواجد طاولة مميزة مع استخدام العنصر الخشبي مع وجود الرفوف الخشبية، ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بغرفة المعيشة.
يتمتع هذا التصميم بالمساحة الصغيرة مع حسن استغلالها بالطريقة المثلى، فهو عبارة عن وحدتان على الجانبين باللون الأسود ذو الأسطح البيضاء الملساء، مع استخدام العناصر النباتية التي تمنحنا الحيوية والنشاط مع وجود مطلات رائعة مع وجود الأرضيات المميزة ذات اللون المختلف، ولا يخلو التصميم من إدخال العنصر الحجري، مع وجود بعض أنواع الديكورات بالإضافة إلى السطح الخارجي الذي يبين الشمس بنورها وأشعتها الذي تظهر لتضيف الإضاءة الطبيعية
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