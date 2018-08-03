5 أسطح منزلية زينها الخَضَار بأجمل الأشكال

تشكيلة رائعة من الأواني الفخارية، منها كبير الحجم، ومنها المتوسط، ومنها الصغير. تصطف تلك الأواني بما تضمه من لمسة خضراء ساحرة على خط واحد لتزين أحد جدران هذا الرووف وقد نجحت في ذلك على أكمل وجه خاصة بتنوع أشكال أصص الزرع وأنواع النباتات نفسها.