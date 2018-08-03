5 أسطح منزلية زينها الخَضَار بأجمل الأشكال

تشكيلة رائعة من الأواني الفخارية، منها كبير الحجم، ومنها المتوسط، ومنها الصغير. تصطف تلك الأواني بما تضمه من لمسة خضراء ساحرة على خط واحد لتزين أحد جدران هذا الرووف وقد نجحت في ذلك على أكمل وجه خاصة بتنوع أشكال أصص الزرع وأنواع النباتات نفسها.
طريقة عبقرية لتزيين أسقف التعريشات سواء المتواجدة بالرووف أو الحديقة المنزلية اعتمدت ببساطة على فروع النباتات مُكَوّنة حلقات مستديرة حيوية ومبهجة أحاطت باللمبات السقفية ذات الإضاءة الصفراء.
فكرة ولا أروع لتزيين السور ربما لم تخطر ببالك من قبل احتاجت لتطبيقها وجود تجويفات صغيرة في الهيكل الخرساني الخاص بالسور نفسه لتسكنها النباتات بهذا الشكل الجذاب الملفت للانتباه.
لأن العشب الصناعي مكلف وقد لا تحتمل ميزانيتك الاستعانة به في تجليد أرضية الرووف بالكامل، لماذا لا تلجأ لتنفيذ فكرة مشابهة للنموذج المعروض هنا والاعتماد عليه فقط في جزء صغير من الأرضية يمنحها الحيوية ولا يهدر الكثير من أموالك؟!
أما هنا، فالخضار في كل مكان، نجده في البداية منتشرًا على نطاق واسع بجميع أرجاء الرووف، ونلاحظه أيضًا بالخارج يستحوذ على المنطقة المحيطة.
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