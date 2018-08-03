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5 أسطح منزلية زينها الخَضَار بأجمل الأشكال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Kew Roof Terrace, Cameron Landscapes and Gardens Cameron Landscapes and Gardens رووف تراس
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ستجد في هذا المقال المميز من هوميفاي 5 طرق عبقرية وجديدة لتزيين الأسطح المنزلية بلمسات خضراء حيوية من قلب الطبيعة النابض لتضفي عليها إشراقة وانتعاشة تضاهي الحدائق والمنتزهات.. لنبدأ الآن!

1- أواني فخارية

新屋-芥子, 一穰設計_EO design studio 一穰設計_EO design studio رووف
一穰設計_EO design studio

一穰設計_EO design studio
一穰設計_EO design studio
一穰設計_EO design studio

تشكيلة رائعة من الأواني الفخارية، منها كبير الحجم، ومنها المتوسط، ومنها الصغير. تصطف تلك الأواني بما تضمه من لمسة خضراء ساحرة على خط واحد لتزين أحد جدران هذا الرووف وقد نجحت في ذلك على أكمل وجه خاصة بتنوع أشكال أصص الزرع وأنواع النباتات نفسها. 

2- حلقات من فروع النباتات

Fresco Hábito, Alamillo Design Studio Alamillo Design Studio رووف
Alamillo Design Studio

Alamillo Design Studio
Alamillo Design Studio
Alamillo Design Studio

طريقة عبقرية لتزيين أسقف التعريشات سواء المتواجدة بالرووف أو الحديقة المنزلية اعتمدت ببساطة على فروع النباتات مُكَوّنة حلقات مستديرة حيوية ومبهجة أحاطت باللمبات السقفية ذات الإضاءة الصفراء.   

3- تزيين السور

Green Heights, Belal Samman Architects Belal Samman Architects رووف تراس
Belal Samman Architects

Green Heights

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

فكرة ولا أروع لتزيين السور ربما لم تخطر ببالك من قبل احتاجت لتطبيقها وجود تجويفات صغيرة في الهيكل الخرساني الخاص بالسور نفسه لتسكنها النباتات بهذا الشكل الجذاب الملفت للانتباه.

4- جزء من الأرضية

Terrace Garden at, Panchsheel Enclave, Grecor Grecor رووف
Grecor

Grecor
Grecor
Grecor

لأن العشب الصناعي مكلف وقد لا تحتمل ميزانيتك الاستعانة به في تجليد أرضية الرووف بالكامل، لماذا لا تلجأ لتنفيذ فكرة مشابهة للنموذج المعروض هنا والاعتماد عليه فقط في جزء صغير من الأرضية يمنحها الحيوية ولا يهدر الكثير من أموالك؟!

5- من الخارج والداخل

Bouncing buxus Cameron Landscapes and Gardens رووف تراس
Cameron Landscapes and Gardens

Bouncing buxus

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

أما هنا، فالخضار في كل مكان، نجده في البداية منتشرًا على نطاق واسع بجميع أرجاء الرووف، ونلاحظه أيضًا بالخارج يستحوذ على المنطقة المحيطة.

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