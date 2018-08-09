بلمسات بسيطة جدد طاقة غرفتك بالفينج شوي

قبل أن نخبرك عن أي قطعة ديكور لغرفة النوم يجب أن تذهب إلى حيث الراحة والهدوء، وهو الفينج شوي/ فنغ شوي هو علم زائف يزعم أنه يستخدم قوى الطاقة لمواءمة الأفراد مع بيئتهم المحيطة. وهذا يشمل بيوتنا والغرف المختلفة داخله.
الآن ، نعلم جميعا أن غرفة النوم يجب أن تكون مكانًا للراحة والاسترخاء والرومانسية. لا يعمل وليس ممارسة (ولكن أكثر على ذلك في قليل). ونظرًا لأننا ننفق ما يصل إلى ثماني ساعات يوميًا (في بعض الأحيان أكثر) في غرف نومنا ، يمكننا أن نتفق جميعًا على أنها مقدسة تمامًا – لذلك ، من لا يرغب في تقديم إحساس قوي بالهدوء (والأناقة) في غرف نومه؟
ولكن في البداية ، قم بإزالة التشويش بسرعة لمسح غرفة نومك من الطاقة السلبية. نقاط المكافأة إذا كان بإمكانك حرق بعض المريمية أو الأرز للمساعدة في إنشاء أساس طازج لبناء طاقة (طاقة قوة الحياة) في الغرفة.
ثم ، يمكننا المضي قدما في كيفية إعداد غرفة نوم فنغ شوي المناسبة.
آسف لسحق كل أحلام وضع السرير في مشاهدة الأفلام، ولكن فينج شوي يخبرنا أن الطاقة الإيجابية لغرفة النوم يتم تدميرها عندما يتم إحضار أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر ومعدات التمرين إلى الغرفة. بالإضافة إلى إنشاء قوة الكهربائية عالية، غير جيدة لصحة الشخص، هذه العناصر أيضا جلب طاقة العمل، والإجهاد، واللهو إلى الفضاء المقصود للاسترخاء.
وفقا لفي فنغ شوي، الهواء ليس فقط الهواء ولا يمكن أن تكون طاقة غرفة نومك إيجابية إذا كانت مليئة بالهواء الملوث والملوثات.
لذا، افتح النوافذ! وننصح أيضًا باستخدام منقي جيد هواء جيد الجودة للحفاظ على غرفة نومك طازجة ومليئة بالأكسجين.
نرحب بالنباتات والزهور ، لكن لاحظ أن غرفة نومك يجب أن تكون كبيرة إلى حد ما. وينبغي وضع تلك الطلائع المحفورة بعيدا عن السرير ، وليس بجوارها مباشرة.
لاحظ الزيوت الأساسية التي تستخدمها لتنقية هواء غرفتك ؛ في حين أن الزيوت الأساسية الفعلية لها خصائص علاجية ، فإن زيوت العطر تكون سامة في الغالب.
تسمى أفضل اللوحات المستخدمة في غرفة نوم Feng Shui باسم
ألوان البشرة، والتي تختلف من اللون الأبيض الباهت إلى اللون البني الشوكى الغني. أي شيء في هذا النطاق يمكن أن يساعد في تعزيز أفضل تدفق للطاقة ، حتى الخوخ الحيوي.
الغرض من هذه الصبغات؟ للمساعدة في تعزيز أقصى قدر من الحساسية والمشاعر السلمية. فقط تأكد من عدم المبالغة في ذلك على الخوخ – قد تجذب فقط بعض الاهتمام غير المرغوب فيه. بدلا من استخدامه كنغمة لهجة على الوسائد مبعثر ، وعلاج النافذة ، وقطع الديكور الصغيرة.
ولا تتردد في استخدام الجدران والخلفيات ، فقط تأكد من الاحتفاظ بها إلى الحد الأدنى مع الألوان اللطيفة والأنماط المحدودة.
كانت تلك الأفلام السينمائية لأفلام الحركة والرعب في هوليود على ما يرام عندما كنت في المدرسة الثانوية والجامعة، ولكن ليس بعد الآن، يخبر فنغ شوي الكبار الناضجين أن اختيار فن غرفة النوم هو حول التقاط الصور التي تريد أن ترى حدوثها في حياتك وبالتالي، مع الطاقة المغذية والسعيدة والجميلة.
أفضل فن لغرفة النوم هي الصور المتعلقة بمشاعر الحب والعلاقات السعيدة وتضميد الجسد والحميمية، ولكن ابتعد عن الأعمال الفنية التي تحتوي على الماء مثل الصور الملاحية، حيث أن خصائص المياه هي من المحرمات الرئيسية في فنغ شوي.
إبقاء جميع الأبواب باب الدخول، أبواب خزانة، واحدة تؤدي إلى الحمام، الخ مغلقة في الليل. هذا سيحافظ على الطاقة الإيجابية الموجودة في غرفة نومك ، مما يسمح بتدفق الطاقة الأفضل والأكثر تغذية لتعزيز مستويات الصحة والعلاقات.
وتخمين ما يجب أن يكون وراء تلك الأبواب المغلقة خزانة / خزانة الملابس؟ مساحة نظيفة ومنظمة ومرتبة تعزز الشعور بالسلام والهدوء في غرفة نوم Feng Shui.
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