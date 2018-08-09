بلمسات بسيطة جدد طاقة غرفتك بالفينج شوي

قبل أن نخبرك عن أي قطعة ديكور لغرفة النوم يجب أن تذهب إلى حيث الراحة والهدوء، وهو الفينج شوي/ فنغ شوي هو علم زائف يزعم أنه يستخدم قوى الطاقة لمواءمة الأفراد مع بيئتهم المحيطة. وهذا يشمل بيوتنا والغرف المختلفة داخله.

الآن ، نعلم جميعا أن غرفة النوم يجب أن تكون مكانًا للراحة والاسترخاء والرومانسية. لا يعمل وليس ممارسة (ولكن أكثر على ذلك في قليل). ونظرًا لأننا ننفق ما يصل إلى ثماني ساعات يوميًا (في بعض الأحيان أكثر) في غرف نومنا ، يمكننا أن نتفق جميعًا على أنها مقدسة تمامًا – لذلك ، من لا يرغب في تقديم إحساس قوي بالهدوء (والأناقة) في غرف نومه؟

ولكن في البداية ، قم بإزالة التشويش بسرعة لمسح غرفة نومك من الطاقة السلبية. نقاط المكافأة إذا كان بإمكانك حرق بعض المريمية أو الأرز للمساعدة في إنشاء أساس طازج لبناء طاقة (طاقة قوة الحياة) في الغرفة.

ثم ، يمكننا المضي قدما في كيفية إعداد غرفة نوم فنغ شوي المناسبة.