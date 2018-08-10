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5 تصميمات رائعة للمطابخ الخارجية على الطريقة الإيطالية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ الحديد / الصلب
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عندما تكون المساحات الخارجية المحيطة بالمنزل متسعة وكبيرة، يجب استغلالها بأقصى استفادة ممكنة، ولعل إضافة مطبخ خارجي هو واحد من الحلول الرائعة للاستمتاع بالتجمعات والحفلات التي تجمع الأصدقاء وأفراد العائلة في العطلات والمناسبات، خاصة في الهواء الطلق.

يشمل تصميم Zed Experience مزيج من كل من التصميمات الداخلية والخارجية، مما يمنح مفهوم المطبخ الخارجي مزيد من الوظيفية المزودة ببارات مصممة خصيصًا لجعل المطبخ الخارجي عمليًا وآمنًا وفعالًا.

صممت مشاريع تصميم مطبخ Zed Experience لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع احتياجات مختلف المستخدمين والبيئات، وبالتالي يمكن تخصيصها وفقًا للمساحات واستخداماتها المختلفة.

يمكنك الإطلاع على 5 من أفضل تصميمات Zed Experience لمطابخ المساحات الخارجية في السطور التالية من هذا المقال!

1. بنية مطبخ فريدة من نوعها

homify مطبخ الحديد / الصلب
homify

homify
homify
homify

في هذه الصورة، نرى مثالاً على مرافق مطبخ التصميم الفريدة التي تقدمها شركة Zed Experience. وهي عبارة عن قطعة فريدة من الصلب ذات أشكال هندسية واضحة ، موضحة في منطقتين جانبيتين للطبخ والغسيل وإعداد الطعام ، متصلة بواسطة جسم خشبي مركزي.

2. تصميم لأحدث المأكولات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تصميم هذا المطبخ يضعك دائمًا في الصدارة، سواء في الخطوط الحديثة، أو اللون الأبيض الأنيق. كما هو الحال في استخدام المواد وفي توزيع المناطق وأسطح العمل، وفي ترتيب المعدات التقنية. تصميم هذا المطبخ يسمح بمجموعات مختلفة من حيث المواد والمعدات، كما يسمح بتخصيص المطبخ على أكمل وجه.

3. تصميم المطبخ الحديث

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ربما يبدو التصميم مماثلًا لسابقيه ولكنه هذه المرة مصنوع من الفولاذ المقوى لمزيد من المتانة والصلابة مع إطلالة عصرية لامعة ولون رمادي داكن أنيق. يتمتع المطبخ بتصميم عصري يجمع بين الراحة والمعدات التقنية لمطبخ احترافي، ويأتي السطح الخشبي السميك ليجعله إضافة مثالية لبيئة صناعية حديثة.

المساحة في الأسفل خصصت لزرع النباتات والأعشاب الطازجة التي يمكن إضافتها مباشرة إلى طعامك الصحي، كما يمكنك إضافة النباتات العطرية الفواحة.

4. النمط والوظائف

homify GardenFire pits & barbecues الحديد / الصلب Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

حتى في الهواء الطلق في هذه الصورة يمكننا أن نلاحظ مرة أخرى قدرة هذه المطابخ ذات الهيكل الفريد للدعم الذاتي وتزويده بعجلات لسهولة التنقل والحركة. أضيفت شواية للجانب الأيمن للحصول على الدرجة القصوى من الاستمتاع في الحفلات واجتماعات الأصدقاء والعائلة.

6. الطبخ على الشرفة

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

إن الهيكل الفولاذي الداعم ذاتيًا مثاليًا للطهي على الشرفة بنفس مستوى الراحة والأمان في المطبخ الداخلي. ويأتي مزودًأ بشواية وموقد وسطح عمل، إضافة إلى المساحة السفلية المخصصة للزراعة والتخزين.

لمزيد من التصميمات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 أفكار رائعة لغرفة سفرة على الطراز الاسكندنافي

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