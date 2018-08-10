5 تصميمات رائعة للمطابخ الخارجية على الطريقة الإيطالية

عندما تكون المساحات الخارجية المحيطة بالمنزل متسعة وكبيرة، يجب استغلالها بأقصى استفادة ممكنة، ولعل إضافة مطبخ خارجي هو واحد من الحلول الرائعة للاستمتاع بالتجمعات والحفلات التي تجمع الأصدقاء وأفراد العائلة في العطلات والمناسبات، خاصة في الهواء الطلق.

يشمل تصميم Zed Experience مزيج من كل من التصميمات الداخلية والخارجية، مما يمنح مفهوم المطبخ الخارجي مزيد من الوظيفية المزودة ببارات مصممة خصيصًا لجعل المطبخ الخارجي عمليًا وآمنًا وفعالًا.

صممت مشاريع تصميم مطبخ Zed Experience لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع احتياجات مختلف المستخدمين والبيئات، وبالتالي يمكن تخصيصها وفقًا للمساحات واستخداماتها المختلفة.

يمكنك الإطلاع على 5 من أفضل تصميمات Zed Experience لمطابخ المساحات الخارجية في السطور التالية من هذا المقال!