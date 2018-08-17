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قبل وبعد: تجديد مطبخ متهالك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CUCINA GUSSAGO , MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
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مطبخ المنزل هو لمنطقة الأكثر حاجة إلى التنظيم والترتيب مع نظام إضاءة فعال، إضافة إلى التركيز على جماليات لأنه جزء لا يتجزأ من التصميم الكلي للمنزل. بالإضافة إلى هذا، عند تصميم المطبخ، يجب مراعاة أن تتوفر جميع وسائل الراحة اللازمة لتنفيذ العمل بكل سهولة وفي أقصر وقت ممكن.

في هذا المقال من هوميفياي، سوف نستعرض معكم عملية تجديد مطابخ بالكامل لتحويله من حاله المتهالك إلى أخر حديث وأنيق مع تفاصيل جمالية رائعة لا تقاوم. شاهده معنا واستمد إلهامك لتجديد مطبخك! 

قبل: مطبخ متهالك ومظلم

CUCINA GUSSAGO , MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

قبل التدخل من الخبراء، كان المطبخ يبدو كما لو أنه بيئة متهالكة مليئة بالألوان والتفاصيل غير المتناغمة، حيث اللون الأزرق في الخزانات، والسطح المزدحم بالكثير من الأدوات والأشياء التي لم تترك مساحة فارغة لإعداد الطعام.

جدار الحجر الجيري، واعلوارض خشبية كانا ليبدوان أكثر أناقة إذا ما تم تنسيقهما وسط تصميم داخلي مناسب. المطبخ يبدو مظلم كثيًرا مع الأرضية الخشبية والشرفة غير المستغلة.

بعد: الانسجام والنظام

CUCINA GUSSAGO , MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

بعد التجديد، يبدو المطبخ الآن أكثر حداثة، والأهم أنه تم تحقيق الانسجام والتناسق مما جعل الجدار الحجري يبدو رائعًا. مزيج الأبيض والأسود يصنع تناقضًا لونيًا جذابًا ومميزًا، كنا أنه يستفيد من الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة ليمنح المطبخ إشراقة مميزة. تحتوي المساحة أيضًا على نظام إضاءة LED فعال جدًا مع استهلاك منخفض للطاقة.

بعد: ترتيب مثالي

CUCINA GUSSAGO , MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

على الجانب الأيمن من المطبخ وبجانب الحوض، هناك ترتيب مثالي لاثنين من الأفران الكلاسيكية والميكروويف، وضعت في ترتيب عمودي داخل مساحة مزودة بنظام الحماية من الحرارة، وبالتالي تجنب أي ضرر على الخشب.

لإعطاء جاذبية مختلفة عن المعتاد إلى هذا الجزء من المطبخ، تم وضع خزانة صغيرة مفتوحة ومصقولة، وهو الاختيار الفريد الذي يُضفي لمسة بارزة وسط التصميم الكلاسيكي الهادئ.

بعد: مواد ذات جودة

CUCINA GUSSAGO , MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

بالضبط أمام أفران العمود، هناك ثلاجة كبيرة بتصميم فولاذي، وقد وضعت بشكل مدمج و كأنها قطعة من أثاث المطبخ. اللمسة الفولاذية تتناسق بشكل أنيق مع خشب الدردار الأبيض الجميل، إضافة إلى سطح العمل الأسود لينتج مزيج من الأبيض والأسود والرمادي في أجواء حيادية أنيقة. 

بعد: تفاصيل ملهمة

CUCINA GUSSAGO , MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI
MARIELLA E SILVIA ARREDAMENTI

تفاصيل هذا المشروع مُلهمة، وتساهم في خلق الانسجام والطابع الجمالي. الخزانة البنية ذات الأبواب الزجاجية والتربيعات المعدنية، تتمتع بإطلالة كلاسيكية تعيدنا إلى الماضي المُريح. استغلال المساحة خلف الحوض اختيار ذكي لتوفير مزيد من المساحات التخزينية لمطبخ مرتب أنيق ونظيف.

لمزيد من التقارير والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 6 ألوان مبتكرة لوحدة المطبخ

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