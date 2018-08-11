تقسيم وتأثيث مثالي لمنزل بمساحة 80 متر مربع!

لشقة كبيرة من غرفتين ، أو شقة صغيرة من ثلاث غرف ، 80 متر مربع هي لقطات مربع واسع جدا. وهي كافية لمنزل لديه كل ما هو ضروري في حد ذاته. في 80 متر مربع يمكنك ان تجعل شقة مع غرفتي نوم وحمامين، أو المكاتب المنزلية مع غرفة مخصصة للراحة وتحويلها إلى الاستوديو.
يمكنك تقديم – شقة – في حديث أو الكلاسيكية، يمكنك سطع أفضل الاستفادة من فتحات في الحديقة أو في المدرجات. الشيء المهم هو التركيز على التجهيزات الفنية والاعتماد على المصمم الداخلي الذي يمكن تنظيم أفضل منزلك، وذلك باستخدام كل ركن بطريقة مناسبة.
في هذه المقالة سوف نرى كيفية تنظيم خطة الطابق لمنزل من 80 متر مربع ، وسوف نرى كيفية تقسيمه وكيفية تزيينه. سنرى كيفية تنظيم المساحات ، التي تكمل للاختيار والعناصر التي يجب استخدامها لتقسيم البيئات بينهما. والأهم من ذلك، سوف نرى كيفية تحويل هذه 80 مترا مربعا في تراجع مريح عن نفسه وعن أسرته، وهو ملجأ قادرة على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم.
منزل من 80 مترا مربعا سواء كان ذلك بناء جديد أو تجديد ، فإن أول شيء يجب التفكير فيه هو الخطة. كيف ينبغي أن يكون ، خطة منزل من 80 مترا مربعا؟ عادة، منزل من هذا الحجم يحتوي على غرفة معيشة مع غرفة طعام ومطبخ (مساحة مفتوحة، عندما أبعاد ليست كبيرة، هو الخيار الأمثل)، وغرفتي نوم (غرفة نوم واحدة أو ودراسة) واثنين الحمامات ، التي تقدم خدمة لمنطقة النوم أو متصلة مباشرة بغرفة النوم الرئيسية.
تصميم الردهة مع خطة أرضية لمنزل من 80 مترا مربعا، يمكن أن تصبح مساحة وظيفية: إذا حجمه وشكله يسمح ذلك، يمكنك تزويده الحجرات الكبيرة بين الارض والسماء لاستخدام عن طريق ’للتخزين، وبالتالي الذهاب الى استبدال غرفة نادرا ما توجد في منزل صغير. اعتمادا على احتياجاتك ، يمكنك تحويل الحمام الثاني إلى مغسلة ، أو إخراج غرفة نوم وجعلنا مكتبًا صغيرًا. لتقسيم منزل من 80 مترا مربعا ، من الجيد اعتماد الحلول التي تكبير المساحات بصريا والتي لا تعوق مرور الضوء. أفضل حل هو اختيار أكبر قدر ممكن لبيئات الفضاء المفتوح: على سبيل المثال ، عن طريق جعل غرفة المعيشة والمطبخ مساحة واحدة يمكنك توفير مساحة وتحقيق تأثير سطوع عظيم.
يمكنك استخدام طاولة طعام أو جزيرة. إذا بدلا تقسيم المنزل 80 متر مربع لا تنص على امكانية توحيد غرفة المعيشة والمطبخ، أو نيتهم هو الحفاظ منفصلة المنطقتين، لا يزال بإمكانك حذف الميناء وترك ذلك فقط فتح أو – إذا كانت العمارة يسمح لها – استبدال الجدار بباب زجاجي منزلق كبير ، ربما المدخن. علاوة على ذلك ، لتكبير غرفة المعيشة ، يمكن إزالة غرفة انتظار الدخول ؛ في حين ، إذا تم الوصول إلى الغرف والحمامات عبر ممر ، فإن طلاء الأبواب بنفس لون جدران المدخل يجعل المساحة تبدو أكبر.
لتأثيث منزل من 80 متر مربع ، يجب أن تلعب مع الماكرة والخيال. نحتاج إلى اختيار الأثاث الذي يمكن أن يؤدي المزيد من الوظائف ، وتحقيق أفضل استخدام للمساحة. في غرفة المعيشة ، على سبيل المثال ، يمكنك تحسين المساحة بأريكة على شكل حرف L ، ويمكنك استخدام خزانة على الوجهين لفصل منطقة الاسترخاء عن منطقة تناول الطعام. أو يمكنك اختيار حائط مجهز مصنوع من اللوح الجصي ، حيث يمكنك وضع التلفزيون والمدفأة والمنافذ للكتب والمواهب.
في غرفة النوم، والحل الأمثل هو اختيار عدد قليل من المفروشات – حتى لا تفرط في مكون البيئة – اختيار سرير الحاوية التي الالزام والبطانيات والمناشف، وجعل صغير المشي في خزانة. بهذه الطريقة ، ستحصل شقتك على كل ما تحتاج إليه ، ولكنها ستتيح لك أيضًا التنقل بحرية.
إنشاء منافذ ، وفتحات ، ومخازن صغيرة مخفية. على سبيل المثال، في الردهة التي يمكن أن تتحقق يتدلى الذي الإسكان نظام تكييف الهواء وأضواء كاشفة للإضاءة، أو في جدار غرفة المعيشة، ويمكن الحصول عليها في أي فتحات تخزين الكتب والأشياء، دون الحاجة إلى جعل اللجوء إلى مكتبة – ومع ذلك الضوء – فإنه لا يزال تحتل مساحة لها.
خدعة، في الواقع، هو أن مجرد: الاستفادة من العمق، لتحويل الجدران إلى رفوف جميلة.
لإضاءة منزل بمساحة 80 مترًا مربعًا ، بدلاً من استخدام مصابيح أرضية تشغل مساحة كبيرة جدًا أو ثريات كبيرة تجلب الانتباه إليها ، يمكنك اختيار إضاءة LED: إدخال الأضواء في اللوح الجصي أو إنشاء ضربات هندسية فتحات على التخفيضات ، فمن الممكن إنشاء المسرحيات من الضوء مع تأثير مذهل.
وأخيرًا ، يجب أن تؤخذ ألوان الجدران والأرضيات بعين الاعتبار أيضًا: عن طريق اختيار أرضية خفيفة ، ورسم الجدران باللون الأبيض أو البيج أو ألوان الباستيل الرقيقة جدًا ، تضيء الغرفة وتكبر بصريًا.
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