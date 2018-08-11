تقسيم وتأثيث مثالي لمنزل بمساحة 80 متر مربع!

لشقة كبيرة من غرفتين ، أو شقة صغيرة من ثلاث غرف ، 80 متر مربع هي لقطات مربع واسع جدا. وهي كافية لمنزل لديه كل ما هو ضروري في حد ذاته. في 80 متر مربع يمكنك ان تجعل شقة مع غرفتي نوم وحمامين، أو المكاتب المنزلية مع غرفة مخصصة للراحة وتحويلها إلى الاستوديو.

يمكنك تقديم – شقة – في حديث أو الكلاسيكية، يمكنك سطع أفضل الاستفادة من فتحات في الحديقة أو في المدرجات. الشيء المهم هو التركيز على التجهيزات الفنية والاعتماد على المصمم الداخلي الذي يمكن تنظيم أفضل منزلك، وذلك باستخدام كل ركن بطريقة مناسبة.

في هذه المقالة سوف نرى كيفية تنظيم خطة الطابق لمنزل من 80 متر مربع ، وسوف نرى كيفية تقسيمه وكيفية تزيينه. سنرى كيفية تنظيم المساحات ، التي تكمل للاختيار والعناصر التي يجب استخدامها لتقسيم البيئات بينهما. والأهم من ذلك، سوف نرى كيفية تحويل هذه 80 مترا مربعا في تراجع مريح عن نفسه وعن أسرته، وهو ملجأ قادرة على تلبية احتياجاتهم وتحقيق أحلامهم.