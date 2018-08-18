تصميم داخلي أنيق لشقة حديثة في فاريزي

نحن في Varese ، لاكتشاف التصميمات الداخلية – والخارجية – لشقة حديثة رائعة تقع في محيط نبيل وتحيط بها حديقة مثيرة في وسط المدينة. ويركز هذا المشروع ، الذي يرعاه ستوديو أتيلييه من سيلفانا برباط ، على تصميم داخلي بمزيج شاب وديناميكي ، مع ملحقات مصنوعة بالكامل من التصاميم والتشطيبات الحالية وغير العادية.

يعمل نظام الألوان الجيد التصميم ، ونظام الإضاءة الإستراتيجي والحلول الموفرة للمساحات القائمة على الحد الأقصى من الوظائف المحلية على تحسين كل غرفة للحصول على نتيجة لا تشوبها شائبة. دعونا نرى ذلك الآن!