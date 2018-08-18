تصميم داخلي أنيق لشقة حديثة في فاريزي

نحن في Varese ، لاكتشاف التصميمات الداخلية – والخارجية – لشقة حديثة رائعة تقع في محيط نبيل وتحيط بها حديقة مثيرة في وسط المدينة. ويركز هذا المشروع ، الذي يرعاه ستوديو أتيلييه من سيلفانا برباط ، على تصميم داخلي بمزيج شاب وديناميكي ، مع ملحقات مصنوعة بالكامل من التصاميم والتشطيبات الحالية وغير العادية.
يعمل نظام الألوان الجيد التصميم ، ونظام الإضاءة الإستراتيجي والحلول الموفرة للمساحات القائمة على الحد الأقصى من الوظائف المحلية على تحسين كل غرفة للحصول على نتيجة لا تشوبها شائبة. دعونا نرى ذلك الآن!
تتجلى الملامح الديناميكية والصغيرة التي تتميز بها الشقة بأكملها على الفور في منطقة المعيشة ، والتي تم تنظيمها بشكل مثالي لتحسين اللقطات المربعة والاستفادة الكاملة من كل المساحة المتوفرة. في غرفة المعيشة ، وتناول الطعام والمطبخ في حوار متبادل مستمر ، متداخلة دون فقدان الهوية. تتميز البيئة بالإضاءة والتهوية بفضل وجود نافذة فرنسية كبيرة تطل على الخارج وتصفية الضوء الطبيعي ، ثم يتم تنفيذها بواسطة أضواء الكشافات والأضواء.
تم تصميم المطبخ الصغير وفقا لمجموعة من الأثاث على شكل حرف U ، مع كتل بسيطة وخطية تشير إلى التصميم الحديث لكل من اللمسة النهائية واللون. جميع معدات هذا المطبخ ، من الخزائن مع حجرات التخزين إلى الأجهزة المدمجة ، من الفرن الحث إلى سطح العمل ، هي حليف مثالي لأسلوب حياة عصري وحيوي.
وأخيرًا ، تم الانتهاء من المطبخ من خلال منطقة صغيرة لتناول الطعام ، تم إنشاؤها من خلال توسيع سطح العمل إلى سطح طاولة وطاولة طعام كاملة مع مقاعد ورفوف جدارية: اختيار مناسب لشقة ذات تصميم داخلي جديد ومحاذاة للمفهوم. الداخلية الأكثر عصرية.
في الواقع ، نجد نفس الألوان في منطقة المعيشة ، حيث الشخصية الرئيسية هي الأريكة ، الواسعة وغير المنظمة ، وجاهزة للترحيب بلحظات من الاسترخاء ، وضمان أقصى قدر من الراحة لأولئك الذين يستخدمونها. وتميز بقوة الجدار هو أيضا بطاقة من ورق الجدران الحديثة والعصرية التي التصميم في الكتابة البوب من الخطوط والألوان المختلفة ينشط سطح الغمز في نمط المناطق الحضرية دور علوي في المناطق الحضرية.
حديث وناعم، هذه هي الطريقة التي يعرض بها الحمام نفسه ، ملفوفاً ببلاط متين من الأسمنت ذات التأثير المتباين. الديكور يشكل نقطة الحقيقية للقوة: أ غرق علقت المحمول يلعب مع أحجام هندسية صافي بالتزامن مع وقف التنفيذ الصحية في حين يبدو الحمام مموهة تماما تقريبا في سياق بفضل إطار الحد الأدنى وغير مرئية مناسبة للمشي في متغير.
مع الاستمرار في جولة في غرف المنزل نجد غرفة نوم جميلة تسود فيها فرق اللون بين الأبيض والأنثراسيت. على جدار راتينج مستمر ، هناك تفاصيل زخرفية واحدة فقط قادرة على إعطاء السحر إلى الغرفة بأكملها ، وذلك بفضل المصابيح المثبتة ، من المصابيح المعلقة من السقف إلى مصباح LED العلوي. يتم إدخال طاولات السرير مباشرة في اللوح الأمامي ، وهي مجهزة ومجهزة بمآخذ الكهرباء ومجموعة من الأرفف تكمل زاوية مكتب صغيرة لكن بارعة بالقرب من الجانب الأيسر من السرير.
لا يستثني الجو الناعم والمثير للفضول الناجم عن التصميم الداخلي الجانب الوظيفي: هنا مقصورة ملابس منفصلة ببراعة عن منطقة النوم من خلال نظام أبواب منزلقة في زجاج بلوري يحافظ على اتصال مرئي مع البيئة ، وسرير مع قاعدة حاوية لتخزين الأشياء والملابس.
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