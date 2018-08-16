أجعل غرفة نومك مريحة ومضيئة

هل تعتقد أن الجدران البيضاء الثلجية هي أفضل خيار لغرفة نوم مظلمة؟ فكر مرة آخرى، في حين أن الألوان الفاتحة يمكن أن تساعد في ظهور غرفة صغيرة ، إلا أنها ليست رائعة في جعل الغرفة المظلمة تبدو أكثر إشراقًا. تبدو الألوان البيضاء والنغمات الأخرى ناعمة ومبهجة عندما تعكس الضوء ، ولكن يجب أن يكون هناك ما يكفي من الضوء للتأمل. وإلا ، فإن الجدران البيضاء ستأخذ لونا مظللاً باللون الرمادي ، تاركة اللون خافتًا ومملاً.

ننصح بالذهاب إلى لون طلاء غني بالألوان مشبع اللون لهاتين الجدران. يمكنك حتى الذهاب قليلا مشرق. في غرفة نوم مظلمة ، سيخسر هذا اللون الفاتح بعضا من تألقه ولا يظهر هذا الشدة. بالمقارنة مع النغمات الأخف ، لا تعتمد الألوان الأكثر عمقًا على الإضاءة المنعكس لتبدو في أفضل حالاتها ؛ وبالتالي ، ستضيف الجدران القوية اللون والدفء إلى غرفة النوم.

للحصول على مظهر مريح ، استمتع بدرجات ألوان زاهية ودافئة من اللون الأخضر والأزرق والرمادي أو الأرجواني.