أجعل غرفة نومك مريحة ومضيئة

تخيل الاضطرار إلى النوم مع أشعة الشمس المشرقة التي تتدفق من خلال نافذة غرفة نومك، كلما كانت غرفة النوم أكثر قتامة، كان ذلك أفضل للحصول على راحة ونوم عميق، حيث ثبت أن الضوء يعرقل إنتاج الميلاتونين في الدماغ، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم.
ولكن ماذا لو كانت غرفة نومك مظلمة للغاية، أم لم تحصل حتى على بريق من نور الشمس خلال النهار؟ لا تقلق، لأن غرفة النوم المظلمة لا يجب أن تكون مشكلة دائمة في حياتك لفترة أطول! دعنا نركز على بعض الحيل البسيطة وبعض النصائح التجديدية للمساعدة في إزالة الكآبة من غرفة نوم مظلمة والسماح لبعض الضوء.
هل تعتقد أن الجدران البيضاء الثلجية هي أفضل خيار لغرفة نوم مظلمة؟ فكر مرة آخرى، في حين أن الألوان الفاتحة يمكن أن تساعد في ظهور غرفة صغيرة ، إلا أنها ليست رائعة في جعل الغرفة المظلمة تبدو أكثر إشراقًا. تبدو الألوان البيضاء والنغمات الأخرى ناعمة ومبهجة عندما تعكس الضوء ، ولكن يجب أن يكون هناك ما يكفي من الضوء للتأمل. وإلا ، فإن الجدران البيضاء ستأخذ لونا مظللاً باللون الرمادي ، تاركة اللون خافتًا ومملاً.
ننصح بالذهاب إلى لون طلاء غني بالألوان مشبع اللون لهاتين الجدران. يمكنك حتى الذهاب قليلا مشرق. في غرفة نوم مظلمة ، سيخسر هذا اللون الفاتح بعضا من تألقه ولا يظهر هذا الشدة. بالمقارنة مع النغمات الأخف ، لا تعتمد الألوان الأكثر عمقًا على الإضاءة المنعكس لتبدو في أفضل حالاتها ؛ وبالتالي ، ستضيف الجدران القوية اللون والدفء إلى غرفة النوم.
للحصول على مظهر مريح ، استمتع بدرجات ألوان زاهية ودافئة من اللون الأخضر والأزرق والرمادي أو الأرجواني.
الخيار الأول هو الأكثر وضوحًا: إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء في غرفة نومك المظلمة، فأعرف ما إذا كان لا يمكنك إضافة المزيد! ولكن لا تضيف مصباحًا واحدًا صغيرًا إلى الطاولة واعتبر أن المشكلة قد تم حلها. وجود مصدر ضوء واحد يخلق الكثير من الظل ، والتي يمكن أن تضيف أجواء زاحفة إلى الفضاء.
الإضاءة ذات الطبقات هي الحل ، لذا قم بإضاءة غرفة النوم الخاصة بك مع اثنين على الأقل (ثلاثة أفضل) من مصادر الضوء. المصباح الموجود على المنضدة الخاص بك هو مصباح مضاء أو مركب مثبت على الحائط، على الأقل، وإذا قمت بمشاركة السرير مع شخص ما ، فستحتاج إلى مصباح على كل جانب. إذا أمكن ، أضف إلى هذا مصباح السقف – وهنا نوصي بمروحة سقف للحصول على ضعف الفائدة: نسيم بارد لليالي الصيف الحارة وغرفة نوم أكثر إشراقًا. للحصول على لمسة إضافية من الأجواء ، ضع مصباحًا آخر عبر الغرفة ، ويفضل أن يكون على شكل قطري ، من ضوء السرير. لمزيد من الاهتمام ، اجعل هذا مصباح أرضي.
وبما أن غرف النوم تتلقى حركة مرور أقل بكثير من غرف المعيشة أو المطابخ مثلاً ، يمكنك التفكير في الذهاب إلى أرضية ملونة أخف. الدهان والقيود كلاهما خياران عظيمان للألواح الخشبية. يمكن أن تساعد الألوان اللطيفة ، مثل بطة البيض الأزرق والوردي الناعم ، على عكس الضوء بشكل جميل. ووضع سجادة شاحبة سيعزز بشكل جميل النعومة والدفء.
إذا كنت تفكر في السجاد لغرفة نومك المظلمة ، فاختر ظلًا رقيقًا من اللون الرمادي للدفء البصري ، ولكن ضع لون جدرانك في الاعتبار.
بالطبع مرآة الحائط أمر حيوي لغرف النوم ، ولكن هل فكرت في عكس أبواب خزانة الملابس الخاصة بك أيضًا؟ ستضفي خزانة الملابس المجهزة بألواح زجاجية كبيرة لمسة عصرية وتزيد من الشعور بالمساحة البصرية بالإضافة إلى المساعدة في عكس الضوء.
إذا لم تكن حذراً ، يمكن لغرفة النوم المظلمة أن تبتلع أثاثك وملحقاتك. لذلك ، إذا اخترت لونًا متوسطًا أو لونًا مشرقًا لتلك الجدران ، فتباينهما مع الأثاث في النهاية المتوسطة. ثم ، أكمل تأثير التفتيح مع الفراش والملحقات باللون الأبيض أو الأشكال الناعمة المشابهة.
سيؤدي القيام بذلك إلى تحقيق أقصى استفادة من الإضاءة المحدودة المتوفرة في غرفة النوم الكئيب، بالإضافة إلى توفير تباين كاف للحفاظ على المظهر المثير للاهتمام. ولكن في سعيكم لجلب المزيد من الضوء إلى غرفة نومك المظلمة، تذكر فقط أن أي مساحة تتلقى القليل من الضوء الطبيعي ليست دائمًا شيء فظيع. بعد كل شيء ، ستبقى أكثر برودة في الصيف ولن تستيقظ مع أشعة الشمس الساطعة في صباح عطلة نهاية الأسبوع.
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