5 افكار ملهمة لألوان الحمام هذا العام

من يقول أن الحمام العادي يجب أن يظل عاديًا مع نظام ألوان تقليدي؟ فالحمام يعتبر أحد المساحات الخاصة بالمنزل ولا يجب إهماله
ولكن هنا في المنزل، نفهم أن الحمامات يمكن أن تكون واحدة من أصعب الغرف للتجديد، نظرًا لضرورة وجوده في أي منزل ، فأنت لا تريد حقاً أن تبقى لفترة طويلة بدون واحد،وبالطبع الميزانية قد تقف عائقًا في ذلك، لكننا اليوم لا نتحدث عن كسر جدار أو توسيع مساحة الدش بل كل شيء يدور حول أفكارتجديد بسيطة في طلاءالحمام هذه.
وإذا كنت تظن أن الأبيض والرمادي هما خيارك الوحيد للحمام الحديث، فدعني أخبرك في هذه المقالة عن عالم كامل من أفكار ألوان الحمامات.
نحن نحب الألوان المائية الباردة لهذه البلاطات المزخرفة فهي مثالية إذا كنت ترغب في الشعور بالسبا مع ساعة الاستحمام الخاصة بك. دليل كلاسيكي على كيفية عمل الألوان المائية والخشب الدافئ والملحقات البيضاء معًا.فقط لا تستخدم الكثير من الخشب، حيث يمكنه بسهولة قلب حمامك بالكامل يسيي الرطوبة.
من قال أنه لا يمكن الحصول على حمام منزل شاطئي؟ ألواح خشبية مطلية باللون الأبيض ولمسة فنية من السمك المطلي في مجموعة متنوعة من الألوان الباردة والخضراء، مع هذا الطلاء الكهربائي الأزرق في حوض الاستحمام هو اللمسة المثالية.
من يقول أنك لا تستطيع استخدام أرضية الحمام لإضافة بعض الألوان؟ يحتوي هذا الحمام في لندن على الأفضل من خلال اللوحين اللذان يتمتعان بالألوان الباردة والمنعشة، والدفعة السخية من أشعة الشمس المتدفقة في الداخل رائع أليس كذلك؟
لا تحصل على البلوز مع مبالغة من الجدران المطلية باللون الأزرق أو أي لون آخر تختاره، تكتسي هذه البلاطات باللمسة الزرقاء المزخرفة ون الإطاحة بالحمام بأكمله في ضباب أزرق.
تماما مثل الأزرق الأخضر لديه القدرة على نقلنا إلى غابة جديدة، وإليك مثالًا مثاليًا لكيفية السير بطريقة دقيقة مع لون قوي ، مما يعني أنك لا تريد أن تنشر هذا اللون من الأرضية إلى السقف. يمكنك بدلاً من ذلك الاستثمار في حائط بؤري أو منطقة مظللة، مثل مساحة الدش الترحيبية هذه.
عشاق الديكور تقضلوا يقراءة هذا المقال: تقسيم وتأثيث مثالي لمنزل بمساحة 80 متر مربع!