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5 افكار ملهمة لألوان الحمام هذا العام

منة اسماعيل منة اسماعيل
Aberdeen Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd حمام
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من يقول أن الحمام العادي يجب أن يظل عاديًا مع نظام ألوان تقليدي؟  فالحمام يعتبر أحد المساحات الخاصة بالمنزل ولا  يجب إهماله 

ولكن هنا في المنزل، نفهم أن الحمامات يمكن أن تكون واحدة من أصعب الغرف للتجديد، نظرًا لضرورة وجوده في أي منزل ، فأنت لا تريد حقاً أن تبقى لفترة طويلة بدون واحد،وبالطبع الميزانية قد تقف عائقًا في ذلك، لكننا اليوم لا نتحدث عن كسر جدار أو توسيع مساحة الدش  بل كل شيء يدور حول أفكارتجديد بسيطة في طلاءالحمام هذه.

وإذا كنت تظن أن الأبيض والرمادي هما خيارك الوحيد للحمام الحديث، فدعني أخبرك في هذه المقالة عن  عالم كامل من أفكار ألوان الحمامات.

نعم للألوان المائية الهادئة

Aberdeen Park, ReDesign London Ltd ReDesign London Ltd حمام
ReDesign London Ltd

Aberdeen Park

ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd
ReDesign London Ltd

نحن نحب الألوان المائية الباردة لهذه البلاطات المزخرفة فهي مثالية إذا كنت ترغب في الشعور بالسبا مع ساعة الاستحمام الخاصة بك. دليل كلاسيكي على كيفية عمل الألوان المائية والخشب الدافئ والملحقات البيضاء معًا.فقط لا تستخدم الكثير من الخشب، حيث يمكنه بسهولة قلب حمامك بالكامل يسيي الرطوبة.

حمام شاطئي

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

من قال أنه لا يمكن الحصول على حمام منزل شاطئي؟ ألواح خشبية مطلية باللون الأبيض ولمسة فنية من السمك المطلي في مجموعة متنوعة من الألوان الباردة والخضراء، مع هذا الطلاء الكهربائي الأزرق في حوض الاستحمام هو اللمسة المثالية.

دع الأرضيات تتحدث

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BathroomBathtubs & showers
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

من يقول أنك لا تستطيع استخدام أرضية الحمام لإضافة بعض الألوان؟ يحتوي هذا الحمام في لندن على الأفضل من خلال اللوحين اللذان يتمتعان بالألوان الباردة والمنعشة،  والدفعة السخية من أشعة الشمس المتدفقة في الداخل رائع أليس كذلك؟

الأزرق دائمًا الأفضل

Elle, The Baked Tile Company The Baked Tile Company حمام
The Baked Tile Company

Elle

The Baked Tile Company
The Baked Tile Company
The Baked Tile Company

لا تحصل على البلوز مع مبالغة من الجدران المطلية باللون الأزرق  أو أي لون آخر تختاره، تكتسي هذه البلاطات  باللمسة الزرقاء المزخرفة  ون الإطاحة بالحمام بأكمله في ضباب أزرق.

الأخضر المنعش

Bathrooms, Jonathan Hagen Photography Jonathan Hagen Photography حمام البلاط Green
Jonathan Hagen Photography

Jonathan Hagen Photography
Jonathan Hagen Photography
Jonathan Hagen Photography

تماما مثل الأزرق الأخضر لديه القدرة على نقلنا إلى غابة جديدة، وإليك مثالًا مثاليًا لكيفية السير بطريقة دقيقة مع لون قوي ، مما يعني أنك لا تريد أن تنشر هذا اللون من الأرضية إلى السقف. يمكنك بدلاً من ذلك الاستثمار في حائط بؤري أو منطقة مظللة، مثل مساحة الدش الترحيبية هذه.

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