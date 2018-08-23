5 افكار ملهمة لألوان الحمام هذا العام

من يقول أن الحمام العادي يجب أن يظل عاديًا مع نظام ألوان تقليدي؟ فالحمام يعتبر أحد المساحات الخاصة بالمنزل ولا يجب إهماله

ولكن هنا في المنزل، نفهم أن الحمامات يمكن أن تكون واحدة من أصعب الغرف للتجديد، نظرًا لضرورة وجوده في أي منزل ، فأنت لا تريد حقاً أن تبقى لفترة طويلة بدون واحد،وبالطبع الميزانية قد تقف عائقًا في ذلك، لكننا اليوم لا نتحدث عن كسر جدار أو توسيع مساحة الدش بل كل شيء يدور حول أفكارتجديد بسيطة في طلاءالحمام هذه.

وإذا كنت تظن أن الأبيض والرمادي هما خيارك الوحيد للحمام الحديث، فدعني أخبرك في هذه المقالة عن عالم كامل من أفكار ألوان الحمامات.