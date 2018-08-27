الإبداع في تصميم مساحة عائلية صغيرة

امتلاك منزل ، صغير أو كبير ، يعني وجود أفكار واضحة حول التصميم الداخلي والديكور ، والتي في كثير من الأحيان يترجمها المحترفون إلى البحث عن الحلول الإبداعية التي تستجيب إلى عدم وجود مساحة أو الحاجة إلى خلق الانسجام في المساحات الأكثر اتساعًا. ويعني استخدام ملحقات الأثاث أن النتائج أكثر إرضاءً ووقتًا أقل من أبسط التدخلات الهيكلية ، وتحفيز الخيال وتحسين سكن المنزل دون الاضطلاع بعمل رئيسي كبير.
بفضل العمل الذي قام به المحترفون في استوديو HOME LIFTING، فإن الحلول التي سنقدمها لكم تتميز بجرعة جيدة من الإبداع والإبداع ، خاصة فيما يتعلق بالمساحات الصغيرة.
نحن نعرف جيدا كيف تعاني المباني الحديثة غالبًا من نقص مزمن في الأمتار المربعة وبالتالي فإن تكامل المساحات هو حل عملي وجذاب للغاية. تجمع هذه الشقة الصغيرة بين غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام في نفس البيئة لتحسين الموارد بشكل كامل وخلق جو مريح وحميم. سر نجاح الفضاء المتكامل هو توزيع الأثاث ، وكذلك التفاصيل المشبعة بالشخصية ، مثل اختيار اللون الرمادي لإضافة لمسة من الأناقة إلى المشهد أو المصابيح بدون أباجورة تمنح الهواء الصناعي الفضاء.
الصالة تقدم الفضاء الاجتماعي بامتياز، بغض النظر عن حجمها، واحدة من العناصر الأساسية التي تستحق الاحترام هي الأريكة، في هذه الحالة، اختيرت واحدة مريحة، ومن المبهر تكيفها مع حجم الغرفة لإنشاء بيئة تدعو إلى الاسترخاء. مع أسلوب الحد الأدنى، يأتي خبرائنا مع حيلة فعالة أخرى للحصول على أناقة أكثر، وهي الاستفادة من وفرة الضوء الطبيعي لإعطاء شعور أكبر من الرحابة.
نرى خلف الجدار غرفة المعيشة المليئة بالضوء الطبيعي بفضل النوافذ الكبيرة. تتناقض الجدران البيضاء والألوان الزاهية للأثاث بشكل فعال مع الجدار المركزي المظلم الذي سبق تحليله ، وبسجادة مظلمة على الأرض. مثل هذه اللعبة من حلول الألوان موصى بها بشكل خاص للمساحات المتواضعة لتمييز مساحة صغيرة بشكل مرئي.
يشبه المطبخ جوهرة صغيرة ، ويحتل الجزء السفلي من المساحة المتكاملة: حيث تسمح لك خطته الخطية باستخدام كل سنتيمتر متوفر ، وذلك من بين أشياء أخرى ، إلى تركيبة ذات مساحة كافية للقيام بالمهمة بشكل صحيح ، مثل الحلول التخزين اللازمة لضمان النظام. مزيج من الرمادي الداكن والأسود يدل على شعور قوي من الحداثة في تصميم هذا المطبخ ، والتي لا تتخلى عن بعض التلميحات إلى الماضي مثل wallcovering.
تتنافس الجماليات الاسكندنافية في تصميم غرفة النوم لهذه الشقة الصغيرة حيث تم اختيار كل عنصر بعناية فائقة. على عكس ما قد يبدو ، فإن الغرفة تهيمن عليها ترتيب دقيق حيث أن المكتبة الجذابة التي تحوي السرير على كلا الجانبين هي بلا شك واحدة من أهم المطالب ، في حين أن طاولة السرير المعلقة هي متعة حقيقية للحواس. .
إن تجهيز غرفة لطفل ، حتى لو كان أكثر من طفلين ، مهمة صعبة حتى بالنسبة لمصممي التصميم الداخلي المحترفين. من الواضح أن الإجابة تكمن في حقيقة أنه في غرفة الأطفال ، من الضروري الجمع بين كل من الأسرة ومنطقة العمل ومساحة للأنشطة الترفيهية. خلقت لدينا خبراء رفع البيت غرفة للأولاد لطيف الألوان مثل الأبيض والأخضر والخشب والأسود. مساحة الغرفة صغيرة بالتأكيد ، لكن المصممين نجحوا في إدخال كل ما هو ضروري للأولاد.
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