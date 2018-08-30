حمامك أحلى مع هذة الأفكار

يحتاج أي حمام ناجح إلى مساحة تخزين جيدة – ولا ، لن يقطعه أي رف عائم واحد. لا يتم عرض مواد التجميل بشكل جيد ، ولا تبدو جيدة إذا كانت زجاجات الشامبو والصابون السائل تستهلك مساحة أرضية قيمة. للحصول على شراء فائقة ذكية ، استثمر في قدر كبير من الغرور مع مساحة للمناشف الإضافية.

ولا تتغاضى عن الميزات التي تمت تجربتها واختبارها والتي هي عبارة عن خزانات معكوسة – فقد كانت موجودة لمدة طويلة لسبب ما.

للحصول على إمكانية تخزين إضافية ، نوصي بتخزين مكانة في الجدران للمساعدة في تخزين الزجاجات في الحمام.