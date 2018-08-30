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حمامك أحلى مع هذة الأفكار

منة اسماعيل منة اسماعيل
Tactile House, London, 2017, TAS Architects TAS Architects حمام
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لقد أصبح الحمام الحديث واحةً شخصيةً ومكانًا للاسترخاء ، كما هو الحال في الجماليات البصرية كغرفة المعيشة وغرفة النوم والمطبخ.

نعم ، يقوم الكثيرون منا بتجديد الحمامات مع التدليل مثل السبا والتصاميم الفاخرة في الاعتبار. ودعونا لا ننسى كيف يمكن للحمام الرائع أن يؤثر على قيمة إعادة بيع المنزل. ولكن إذا كنت تريد أن تعطي حمامك الحالي عملية تجميل صغيرة أو تفكر في وجود حمام داخلي جديد ، فهناك بعض العوامل التي يجب على المرء دائمًا وضعها في الاعتبار عند التخطيط للحمام.

اللإضاءة أولًا

Bathroom TAS Architects حمام bathroom,tiles
TAS Architects

Bathroom

TAS Architects
TAS Architects
TAS Architects

يجب النظر إلى إضاءة الحمام الداخلي بعناية – فأنت لا تريد أضواء ساطعة أثناء محاولة النوم ، أليس كذلك؟

نوصي الإضاءة ذات الطبقات. وبهذه الطريقة ، يمكن مواجهة أي رحلة في وقت متأخر من الليل إلى الحمام بإضاءة منخفضة المستوى دون الاستيقاظ من الآخرين (أو بنفسك) أكثر من اللازم. يمكن تشغيل بعض الإضاءة بواسطة جهاز استشعار الحركة ، مما يلغي الحاجة إلى تلمس حول مفتاح الضوء.

مساحات تخزينية

Entice Wall Hung Oak Washstand Stonearth Interiors Ltd حمام خشب متين
Stonearth Interiors Ltd

Entice Wall Hung Oak Washstand

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

يحتاج أي حمام ناجح إلى مساحة تخزين جيدة – ولا ، لن يقطعه أي رف عائم واحد. لا يتم عرض مواد التجميل بشكل جيد ، ولا تبدو جيدة إذا كانت زجاجات الشامبو والصابون السائل تستهلك مساحة أرضية قيمة. للحصول على شراء فائقة ذكية ، استثمر في قدر كبير من الغرور مع مساحة للمناشف الإضافية.

ولا تتغاضى عن الميزات التي تمت تجربتها واختبارها والتي هي عبارة عن خزانات معكوسة – فقد كانت موجودة لمدة طويلة لسبب ما.

للحصول على إمكانية تخزين إضافية ، نوصي بتخزين مكانة في الجدران للمساعدة في تخزين الزجاجات في الحمام.

التهوية

House 141, Andrew Wallace Architects Andrew Wallace Architects حمام
Andrew Wallace Architects

House 141

Andrew Wallace Architects
Andrew Wallace Architects
Andrew Wallace Architects

مع مراعاة التطبيق العملي للحمام ، لا تتجاهل التهوية ، وخاصةً الأثاث ، لأن التكثيف يمكن أن يدمر الخشب بشكل خطير. نافذة واحدة مفتوحة ليست كافية.

إلى جانب ذلك ، ما فائدة حمام جديد تمامًا رطب وفاسد؟ تصبح التهوية أكثر أهمية مع وجود أجنحة بالقرب من غرفة النوم. اجعل الغرفة جيدة التهوية دائمًا ، لأنك بالتأكيد لا تريد تدفق البخار إلى غرفة النوم. ودائما حاول أن تجعل الاستخراج سهلًا قدر الإمكان

الإلهام

​Boutique hotel style modern bathroom with rustic features Burlanes Interiors BathroomBathtubs & showers
Burlanes Interiors

​Boutique hotel style modern bathroom with rustic features

Burlanes Interiors
Burlanes Interiors
Burlanes Interiors

وكلما كان لديك نمط تصميم في الاعتبار عند التخطيط لحمام ، كان ذلك أفضل، ولكن انظر أيضًا إلى مجلات التصميم الداخلي وصالات عرض الحمامات لترى ما هو عصري.

إذا كان ذلك ممكنًا ، ابدئي لوحة المزاج بأفكار حول الطريقة التي تريد أن يبدو بها حمامك الجديد. من الأسهل بكثير إظهار لوحة المزاج لشخص ما (مثل مصمم الحمام المحترف) بدلاً من محاولة التعبير عن رؤيتك بالكلمات.

استغلال المساحات

Luxury Marble Bathroom, Banbridge Bathroom Centre Banbridge Bathroom Centre حمام
Banbridge Bathroom Centre

Luxury Marble Bathroom

Banbridge Bathroom Centre
Banbridge Bathroom Centre
Banbridge Bathroom Centre

ما الهدف من الحلم  بمقصورة إذا لم تكن هناك مساحة؟ الحقيقة القاسية هي أن هذه الميزات غير ممكنة في معظم حمامات المملكة المتحدة.

كن واقعيًا حول غرفة القدم في حمامك. لا تحاول إطعام التجهيزات ، لأن ذلك سيؤدي فقط إلى مظاهر تشوش. بدلاً من ذلك ، يمكنك البحث عن المنتجات التي تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من المتر المربع الخاص بك ، مثل الاستحمام على طراز الغرف الرطبة أو أحواض مربعة على الطراز الياباني.

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