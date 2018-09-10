5 غرف اطفال بتصميمات راقية وجذابة

مما لا يدع مجالا للشك أن غرف الأطفال لها أهمية كبرى عند الكثير مننا، عند البداية في تأسيس أي منزل، تكون أولى الأولويات هي الاهتمام بالتصميم الخاص بغرفة الأطفال؛ حيث أنها المملكة الخاصة بكل طفل يقضي فيها معظم فترات يومه بين اللعب واللهو، تشهد على معظم فترات حياته ما بين أوقات السعادة والفرح وأيضا الحزن، يذاكر فيها ويمر بها بمرحلة المراهقة فتتغير أولوياته ولكنه يظل متعلق بغرفته الصغيرة ذات الطابع المميز الذي لا يشبه دونه من الغرف أو التصميمات، ويختلف التصميم وفقا للكثير من العوامل أولها يكون: المساحة، الذوق الخاص والعام سواء بالنسبة للمنزل أو المصمم ذاته أو الأبوين، بالإضافة الشكل الخارجي للغرفة من حيث الأثاث والألوان الخاصة بالجدران والأرضيات وكذلك المفروشات التي تتضمن كل من الستائر وأغطية السرائر والسجاد كل هذا يجتمع مع التوظيف الجيد للإضاءة سواء كانت طبيعية من خلال الشرفات وضوء الشمس أو صناعية عن طريق الأضواء الجانبية والمدفونة والنجف المتدلي والأباجورات، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات متميزة لها وجهة نظر أخرى لغرف الأطفال تتمتع بالجاذبية العالية والروعة في التصميم، حتى يتمكن أصحاب الذوق هذا من اختيار الذي يناسبهم من بين تلك التصميمات.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد عنصر الإشراق ينبعث من مختلف أرجاء التصميم ويظهر ذلك من خلال استخدام اللون الأبيض في الجدران الجانبية وكذلك السقف، أما فيما يخص الديكور فهو مميز بالطبع فنجد المكتبة الطائرة لوضع الأغراض الخاصة بالطفل مع الديكور وهي بعض الكتب وغير ذلك من الأمور، ولا يغفل المصمم مكان تواجد التلفاز التي يتعلق به كثير من الأطفال، وهذا التصميم مناسب للمراهقين سواء من البنات أو البنين، أما فيما نرى من نجوم معلقة ومتدلية من السقف باللون الفضي، أما الإضاءة فهي طبيعية ليكتمل عنصر الإشراق، أما اللوحات الجدارية فهي متواجدة بشكل موفق.
يتمتع هذا التصميم أنه أقرب إلى الخيال، لأنه تصميم مشرق ذو ألوان مميزة يناسب أعمار مختلفة من الأطفال لا يقتصر على الذكور أو الإناث بل إنها تصلح لكلاهما، أما فيما يخص الديكور فهو موظف بشكل مميز من حيث حسن اختيار المفروشات واللوحات الجدارية والنجف بالإضافة إلى وجود مكتبة تحتوي على مكتب ذو ارتفاع يحتوي على كثير من الأمور التي تتعلق بالطفل، ولعل استخدام اللون الفيروزي أمر رائع يمنح الهدوء والسكينة، ولا يخلو التصميم من استخدام نوعي الإضاءة سواء أكانت الطبيعية أو الصناعية، ولعل الضوء الذي ينبع من أسفل السرير فكرة جديدة ومدهشة.
في البداية نجد هذا التصميم مميز من خلال توظيف كل جزء فيه بشكل سليم على الرغم من صغر المساحة إلا أنها موظفة بشكل تكتيكي، فهذا التصميم يجمع ما بين مكان للمذاكرة ومكان للمشاهدة التليفزيون بالإضافة إلى مكان النوم، ولعل استخدام اللون الأزرق مع الرمادي والأبيض وتداخل نوعي الإضاءة يثري التصميم مع وجود اللمحة النباتية من خلال بعض النباتات، وعناصر الديكور واضحة ومتجلية في مختلف أرجاء التصميم من خلال التماثيل واللوحات وغيرها.
يختلف هذا التصميم عن سائر التصميمات الأخرى وذلك من خلال شكل الأثاث حيث أن السرير يقع أسفله أريكة مع وجود دولاب بالإضافة إلى وجود طاولة خاصة بالجلوس لممارسة اللعب، ولا يخلو التصميم من وجود الألوان المميزة من حيث السجاد وبعض عناصر الديكور.
من الواضح على هذا التصميم أنه معبر ومدهش ومبتكر حيث أنه يحتوي على الاحتياجات الخاصة بالطفل فهو ينقل كل ما يحتاجه الطفل إلى غرفته، ويصلح هذا التصميم للذكور في العمر المتوسط.
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