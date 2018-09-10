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5 غرف اطفال بتصميمات راقية وجذابة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Obra Club de campo pueyrredón, Bhavana Bhavana غرفة الاطفال
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مما لا يدع مجالا للشك أن غرف الأطفال لها أهمية كبرى عند الكثير مننا، عند البداية في تأسيس أي منزل، تكون أولى الأولويات هي الاهتمام بالتصميم الخاص بغرفة الأطفال؛ حيث أنها المملكة الخاصة بكل طفل يقضي فيها معظم فترات يومه بين اللعب واللهو، تشهد على معظم فترات حياته ما بين أوقات السعادة والفرح وأيضا الحزن، يذاكر فيها ويمر بها بمرحلة المراهقة  فتتغير أولوياته ولكنه يظل متعلق بغرفته الصغيرة ذات الطابع المميز الذي لا يشبه دونه من الغرف أو التصميمات، ويختلف التصميم وفقا للكثير من العوامل أولها يكون: المساحة، الذوق الخاص والعام سواء بالنسبة للمنزل أو المصمم ذاته أو الأبوين، بالإضافة الشكل الخارجي للغرفة من حيث الأثاث والألوان الخاصة بالجدران والأرضيات وكذلك المفروشات التي تتضمن كل من الستائر وأغطية السرائر والسجاد كل هذا يجتمع مع التوظيف الجيد للإضاءة سواء كانت طبيعية من خلال الشرفات وضوء الشمس أو صناعية عن طريق الأضواء الجانبية والمدفونة والنجف المتدلي والأباجورات، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات متميزة لها وجهة نظر أخرى لغرف الأطفال تتمتع بالجاذبية العالية والروعة في التصميم، حتى يتمكن أصحاب الذوق هذا من اختيار الذي يناسبهم من بين تلك التصميمات.

1-غرفة مشرقة بديكور مميز

Obra Club de campo pueyrredón, Bhavana Bhavana غرفة الاطفال
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

عند النظر إلى هذا التصميم نجد عنصر الإشراق ينبعث من مختلف أرجاء التصميم ويظهر ذلك من خلال استخدام اللون الأبيض في الجدران الجانبية وكذلك السقف، أما فيما يخص الديكور فهو مميز بالطبع فنجد المكتبة الطائرة لوضع الأغراض الخاصة بالطفل مع الديكور وهي بعض الكتب وغير ذلك من الأمور، ولا يغفل المصمم مكان تواجد التلفاز التي يتعلق به كثير من الأطفال، وهذا التصميم مناسب للمراهقين سواء من البنات أو البنين، أما فيما نرى من نجوم معلقة ومتدلية من السقف باللون الفضي، أما الإضاءة فهي طبيعية ليكتمل عنصر الإشراق، أما اللوحات الجدارية فهي متواجدة بشكل موفق.

2-تصميم وهمي لغرف أطفال عصرية

CHILDREN ROOM DESIGNS, BWorks BWorks غرفة الاطفال Blue
BWorks

BWorks
BWorks
BWorks

يتمتع هذا التصميم أنه أقرب إلى الخيال، لأنه تصميم مشرق ذو ألوان مميزة يناسب أعمار مختلفة من الأطفال لا يقتصر على الذكور أو الإناث بل إنها تصلح لكلاهما، أما فيما يخص الديكور فهو موظف بشكل مميز من حيث حسن اختيار المفروشات واللوحات الجدارية والنجف بالإضافة إلى وجود مكتبة تحتوي على مكتب ذو ارتفاع يحتوي على كثير من الأمور التي تتعلق بالطفل، ولعل استخدام اللون الفيروزي أمر رائع يمنح الهدوء والسكينة، ولا يخلو التصميم من استخدام نوعي الإضاءة سواء أكانت الطبيعية أو الصناعية، ولعل الضوء الذي ينبع من أسفل السرير فكرة جديدة ومدهشة.

3-تصميم لمساحة صغيرة لغرفة مميزة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

في البداية نجد هذا التصميم مميز من خلال توظيف كل جزء فيه بشكل سليم على الرغم من صغر المساحة إلا أنها موظفة بشكل تكتيكي، فهذا التصميم يجمع ما بين مكان للمذاكرة ومكان للمشاهدة التليفزيون بالإضافة إلى مكان النوم، ولعل استخدام اللون الأزرق مع الرمادي والأبيض وتداخل نوعي الإضاءة يثري التصميم مع وجود اللمحة النباتية من خلال بعض النباتات، وعناصر الديكور واضحة ومتجلية في مختلف أرجاء التصميم من خلال التماثيل واللوحات وغيرها.

4-تصميم مبتكر لغرفة أطفال عصرية

Квартира в современном стиле, Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO غرفة الاطفال
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

يختلف هذا التصميم عن سائر التصميمات الأخرى وذلك من خلال شكل الأثاث حيث أن السرير يقع أسفله أريكة مع وجود دولاب بالإضافة إلى وجود طاولة خاصة بالجلوس لممارسة اللعب، ولا يخلو التصميم من وجود الألوان المميزة من حيث السجاد وبعض عناصر الديكور.

5-تصميم مدهش ألوان جريئة

Гармония настоящего, Artichok Design Artichok Design غرفة نوم أولاد Blue
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

من الواضح على هذا التصميم أنه معبر ومدهش ومبتكر حيث أنه يحتوي على الاحتياجات الخاصة بالطفل فهو ينقل كل ما يحتاجه الطفل إلى غرفته، ويصلح هذا التصميم للذكور في العمر المتوسط.

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5 غرف اطفال بتصميمات راقية وجذابة

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