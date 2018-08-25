تصميم داخلي رائع في شقة روما

يأخذنا الحمام في جولة إلى سبعينيات القرن العشرين مع دوران عصري للغاية ، فإن ورق الجدران عبارة عن طلاء يحظى بشعبية كبيرة اليوم للمصممين الداخليين في كل غرفة في المنزل ، حتى في الحمام. هذا ما نراه في الصورة هو خطوط عمودية سوداء وبيضاء تعزز وتحدد أي شيء يتم وضعه: المرآة الباروكية أو المربعات العديدة تجعل هذا الحمام مثالًا مثاليًا للانتقائية البحتة.

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