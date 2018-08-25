تصميم داخلي رائع في شقة روما

اليوم سوف نذهب إلى اكتشاف منزل ليقول أقل إثارة ، مليئة بالأفكار والأفكار التي يمكن أن تتكيف بسهولة مع أي أسلوب. تم تصميم المشروع من قبل STUDIOQ ويتعلق بمسكن يقع في قلب المدينة الخالدة ، في كورسو فيتوريو ايمانويل. تكمن الطبيعة الاستثنائية للعمل المعني في الانتقائية التي تميز كل بيئة ، حيث يوجد لكل ركن قصة يرويها ، ويرجع الفضل أيضًا إلى وجود عدد لا يحصى من الكتب المكدسة والموزعة في جميع المساحات. دعونا نذهب معا لاكتشاف هذه البيئات الجميلة.
يمكن للجدران البحرية الزرقاء تسليط الضوء على أي عنصر متراكب عليها ، من الأثاث الخشبي الكلاسيكي إلى اللوحات الكبيرة التي تقف على الجدران. في البيئة هناك العديد من العناصر البيضاء ، بدءا من المزهرية على الطاولة الحديثة إلى الثريا المكونة من الأجسام المضيئة ، وكذلك السقف والباب الذي يفصل هذه الغرفة عن غرفة المعيشة. ما اتضح هو مساحة مضيئة ، مليئة بالشخصية والثقافة.
يمكننا أن نرى أن كنت لا أتكلم من المنزل مثل كل الآخرين: مشهد من توزيع اللون من الأثاث والمفروشات والجدران، فضلا عن وجود مكتبة تملأ تماما مع الكتب والمجلات. تغطى أرضية التراكوتا جزئياً بالسجاد ، بعضها كلاسيكي ، والبعض الآخر أكثر حداثة أيضاً في الألوان ؛ تم طلاء الجدران من الحوت الأزرق للجزء الأول من الممر في حين استخدم الباقي أكثر الألوان رصانة.
قرر المصمم أن يشمل نوعا من مكتبة حتى في المطبخ، مع تثبيت الرفوف التي عدة كتب الطبخ، وضعت الجرار من المحميات والأواني المختلفة. على سطح العمل الذي يحتوي على مغسلتين تقف نافذة كبيرة ، والتي تضيء الفضاء بأكمله ، فضلا عن المساهمة في تبادل الهواء.
حتى في غرفة النوم ، يمكن لمالكي الفندق القيام به دون استخدام الألوان واللوحات والكتب. في الواقع ، تم وضع السرير المزدوج في محراب للبناء وتحيط به كتب مكدسة كما لو كانت أعمالًا فنية ، بجانب المطبوعات والأبات. مرة أخرى ، تشكل هذه الخيمة رف فوق السرير ، وبالطبع ، تم ترتيب الكتب.
يأخذنا الحمام في جولة إلى سبعينيات القرن العشرين مع دوران عصري للغاية ، فإن ورق الجدران عبارة عن طلاء يحظى بشعبية كبيرة اليوم للمصممين الداخليين في كل غرفة في المنزل ، حتى في الحمام. هذا ما نراه في الصورة هو خطوط عمودية سوداء وبيضاء تعزز وتحدد أي شيء يتم وضعه: المرآة الباروكية أو المربعات العديدة تجعل هذا الحمام مثالًا مثاليًا للانتقائية البحتة.
لمزيد من تصميمات المنازل المختلفة والملهمة، تفضل بقراءة هذا المقال، الإبداع في تصميم مساحة عائلية صغيرة