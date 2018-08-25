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تصميم داخلي رائع في شقة روما

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
APPARTAMENTO D'EPOCA IN CORSO VITTORIO EMANUELE. UNA CASA DAL SAPORE ECLETTICO NEL CUORE DI ROMA., studioQ studioQ غرفة السفرة
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اليوم سوف نذهب إلى اكتشاف منزل ليقول أقل إثارة ، مليئة بالأفكار والأفكار التي يمكن أن تتكيف بسهولة مع أي أسلوب. تم تصميم المشروع من قبل STUDIOQ ويتعلق بمسكن يقع في قلب المدينة الخالدة ، في كورسو فيتوريو ايمانويل. تكمن الطبيعة الاستثنائية للعمل المعني في الانتقائية التي تميز كل بيئة ، حيث يوجد لكل ركن قصة يرويها ، ويرجع الفضل أيضًا إلى وجود عدد لا يحصى من الكتب المكدسة والموزعة في جميع المساحات. دعونا نذهب معا لاكتشاف هذه البيئات الجميلة.

منطقة تناول الطعام

APPARTAMENTO D'EPOCA IN CORSO VITTORIO EMANUELE. UNA CASA DAL SAPORE ECLETTICO NEL CUORE DI ROMA., studioQ studioQ غرفة السفرة
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

يمكن للجدران البحرية الزرقاء تسليط الضوء على أي عنصر متراكب عليها ، من الأثاث الخشبي الكلاسيكي إلى اللوحات الكبيرة التي تقف على الجدران. في البيئة هناك العديد من العناصر البيضاء ، بدءا من المزهرية على الطاولة الحديثة إلى الثريا المكونة من الأجسام المضيئة ، وكذلك السقف والباب الذي يفصل هذه الغرفة عن غرفة المعيشة. ما اتضح هو مساحة مضيئة ، مليئة بالشخصية والثقافة.

ممر ذو طابع شخصي

APPARTAMENTO D'EPOCA IN CORSO VITTORIO EMANUELE. UNA CASA DAL SAPORE ECLETTICO NEL CUORE DI ROMA., studioQ studioQ ممر الاستعماري، الرواق والدرج
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

يمكننا أن نرى أن كنت لا أتكلم من المنزل مثل كل الآخرين: مشهد من توزيع اللون من الأثاث والمفروشات والجدران، فضلا عن وجود مكتبة تملأ تماما مع الكتب والمجلات. تغطى أرضية التراكوتا جزئياً بالسجاد ، بعضها كلاسيكي ، والبعض الآخر أكثر حداثة أيضاً في الألوان ؛ تم طلاء الجدران من الحوت الأزرق للجزء الأول من الممر في حين استخدم الباقي أكثر الألوان رصانة.

الكتب لازالت تحتفظ بمساحة في المطبخ!

APPARTAMENTO D'EPOCA IN CORSO VITTORIO EMANUELE. UNA CASA DAL SAPORE ECLETTICO NEL CUORE DI ROMA., studioQ studioQ مطبخ
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

قرر المصمم أن يشمل نوعا من مكتبة حتى في المطبخ، مع تثبيت الرفوف التي عدة كتب الطبخ، وضعت الجرار من المحميات والأواني المختلفة. على سطح العمل الذي يحتوي على مغسلتين تقف نافذة كبيرة ، والتي تضيء الفضاء بأكمله ، فضلا عن المساهمة في تبادل الهواء.

غرفة النوم

APPARTAMENTO D'EPOCA IN CORSO VITTORIO EMANUELE. UNA CASA DAL SAPORE ECLETTICO NEL CUORE DI ROMA., studioQ studioQ غرفة نوم
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

حتى في غرفة النوم ، يمكن لمالكي الفندق القيام به دون استخدام الألوان واللوحات والكتب. في الواقع ، تم وضع السرير المزدوج في محراب للبناء وتحيط به كتب مكدسة كما لو كانت أعمالًا فنية ، بجانب المطبوعات والأبات. مرة أخرى ، تشكل هذه الخيمة رف فوق السرير ، وبالطبع ، تم ترتيب الكتب.

الحمام من السبعينيات!

APPARTAMENTO D'EPOCA IN CORSO VITTORIO EMANUELE. UNA CASA DAL SAPORE ECLETTICO NEL CUORE DI ROMA., studioQ studioQ حمام
studioQ

studioQ
studioQ
studioQ

يأخذنا الحمام في جولة إلى سبعينيات القرن العشرين مع دوران عصري للغاية ، فإن ورق الجدران عبارة عن طلاء يحظى بشعبية كبيرة اليوم للمصممين الداخليين في كل غرفة في المنزل ، حتى في الحمام. هذا ما نراه في الصورة هو خطوط عمودية سوداء وبيضاء تعزز وتحدد أي شيء يتم وضعه: المرآة الباروكية أو المربعات العديدة تجعل هذا الحمام مثالًا مثاليًا للانتقائية البحتة.

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