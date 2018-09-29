5 ديكورات ابداعية للحمام على الطراز الاسكندنافي

من المعروف عن النمط الاسكندنافي أنه يتميز بالأناقة مع الحرص على بساطة التفاصيل، أما فيما يخص الألوان فإنه يستخدم الألوان المحايدة فيما بينها اللون الرمادي مع الأبيض والأسود، مع إدخال العنصر الخشبي في جوانب التصميم بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى استخدام الرخام مع التنوع في الأشكال الخاصة بالسيراميك، بالإضافة إلى العنصر الزجاجي المتواجد سواء في بعض الخزائن أو الشاور بوكس وخلافه، ولا شك أن استخدام الخطوط الطولية والعرضية أمر طبيعي في هذا النمط، ومما لا يدعي مجالا للشك أن هذا النمط يوحي بالراحة والهدوء النفسي والاستمتاع بالتصميم بشكل كبير، ويجتمع كل هذا مع التصميم الخارجي الخاص بكل من الجدران والأرضيات وتوظيف المرآة بشكل سليم في التصميم، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات مختلفة وإبداعية ومبتكرة للحمامات على النمط الاسكندنافي حتى تستطيع الاختيار فيما بينها بما يتناسب مع الذوق.