5 ديكورات ابداعية للحمام على الطراز الاسكندنافي

من المعروف عن النمط الاسكندنافي أنه يتميز بالأناقة مع الحرص على بساطة التفاصيل، أما فيما يخص الألوان فإنه يستخدم الألوان المحايدة فيما بينها اللون الرمادي مع الأبيض والأسود، مع إدخال العنصر الخشبي في جوانب التصميم بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى استخدام الرخام مع التنوع في الأشكال الخاصة بالسيراميك، بالإضافة إلى العنصر الزجاجي المتواجد سواء في بعض الخزائن أو الشاور بوكس وخلافه، ولا شك أن استخدام الخطوط الطولية والعرضية أمر طبيعي في هذا النمط، ومما لا يدعي مجالا للشك أن هذا النمط يوحي بالراحة والهدوء النفسي والاستمتاع بالتصميم بشكل كبير، ويجتمع كل هذا مع التصميم الخارجي الخاص بكل من الجدران والأرضيات وتوظيف المرآة بشكل سليم في التصميم، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة تصميمات مختلفة وإبداعية ومبتكرة للحمامات على النمط الاسكندنافي حتى تستطيع الاختيار فيما بينها بما يتناسب مع الذوق.
من الواضح في هذا التصميم حرص المصمم على إبراز الإبداع الذي يظهر في مساحة الحمام وانتقاء ما يناسبها، لا شك أيضا أن مساحة الحمام تلعب الدور الرئيسي والأداة الأولى التي تساعد المصممين على تخطيط الحمام بالشكل المرغوب فيه، ومن هنا نبدأ من الأرضيات المطفية الغير لامعة باللون البيج، مع الاهتمام بعنصر الإشراق الواضح في استخدام اللون الأبيض مع اللمحة الطبيعية من خلال تواجد النباتات والمطلات، بالإضافة إلى توظيف الزجاج بشكل رائع ومختلف، كل هذا يجتمع مع وحدات الحمام وهي حوض الاستحمام والحوض والمرحاض، أما فيما يخص مكان وضع المناشف، بالإضافة إلى السقف الخشبي، أما الإضاءة فهي موزعة بشكل منطقي ما بين الطبيعية والصناعية.
على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالتصميم إلا أن ذلك لا يمنع المصمم من حسن اختيار ما يناسب هذه المساحة على أن ينقص ذلك من الإبداع الواضح في التصميم، وبالطبع استخدام اللون الأبيض يمنح جوا من الإشراق الذي يحتاجه أي تصميم، ولا يخلو التصميم من اللمسات الفنية والطبيعية مع الجمع ما بين عنصري الإضاءة الطبيعية والصناعية.
من المؤكد ألا تكون التقليدية عيبا في التصميم بل على العكس تماما في بعض التصميمات تكون ميزة من خلال الترتيب والنظام وغيره، ويظهر ذلك في التصميم من حيث الألوان عن طريق استخدامه للون الأبيض مع الأرضيات المتداخل فيها اللون الأخضر مع شكل بسيط للرف الخشبي، كل هذا يجتمع مع الإضاءة.
هذا التصميم قائم بشكل كبير والديكور الخاص به على الشكل الخاص بالجدران من حيث النقوش، بالإضافة إلى الألوان المحايدة وهي الرمادي في الأبيض مع لمحات بسيطة، وهذا لا يغفل استخدام الإضاءة الصناعية المدفونة وراء المرآة، بالإضافة إلى الوحدات المتدلية بذات اللون، ولا يخلو التصميم من مكان لتعليق المناشف مع المرآة الطولية كل هذا يجتمع مع الأرضيات بذات اللون.
ينقسم هذا التصميم إلى قسمين، قسم خاص بالحمام بتفاصيله من خلال الحوض بالوحدة الخاصة به بجانب المرحاض، كل هذا بجانب الجزء أو القسم الآخر وهو وحدة الاستحمام أو ما يسمى بالشاور بوكس، وتتداخل اللونين سواء الرمادي والبني الفاتح الأقرب إلى الرخام، ولا يخلو التصميم من استخدام اللمحة الطبيعة مع بعض لمسات الديكور التي تتضمن الشكل العام للتصميم ككل والمرآة وأحواض النباتات ذات اللون الأبيض، ويتضح استخدام المصمم للعنصر الخشبي من خلال الوحدة المرفقة بالحوض ويجتمع كل هذا مع الإضاءة الصناعية والطبيعية.
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