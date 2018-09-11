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لمحبي التجديد أفكار مثالية لتجديد غرف المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify بلكونة أو شرفة
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قد نكون في المراحل الأخيرة من الصيف ، ولكن هذا بالتأكيد لا يعني أن مظهر منازلنا الداخلية يجب أن يبدأ في التجهيز لفصل الشتاء الآن! على العكس، فما هي أفضل طريقة للاحتفال بطقس لا يزال ممتع من إعطاء غرفة المعيشة الخاصة بك عملية تزيين شاملة؟

بعد كل شيء، غرف المعيشة لدينا مصممة للأسترخاء والتواصل الأجتماعي، وهذا هو السبب في أننا ندعوك لأفكار غرفة معيشة صيفية. دعونا نرى ما يمكننا القيام به للحفاظ على مظهر الصيف أطول قليلا في غرف المعيشة لدينا…

الفن

Living Room Ruth Noble Interiors غرفة المعيشة
Ruth Noble Interiors

Living Room

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

لا تتجاهل أهمية الجدران الخاصة بك،فإذا كانت جدران غرفة المعيشة الخاصة بك مظلمة، قم بتغيير الحالة المزاجية للغرفة بلمسات بسيطة تشع بالألوان الزاهية نحن نتحدث عن نغمات الأزرق كالمحيط، الأصفر، الأحمر، الخ، يمكنك حتى محاولة تبادل لمسات فنية من غرف أخرى في منزلك لإعطاء غرفة المعيشة الخاصة بك نظرة جديدة دون الوقوع في فخ الميزانية.

إضافة خضراء

Sterling Oak Small Sideboard & TV Unit The Cotswold Company غرفة المعيشة
The Cotswold Company

Sterling Oak Small Sideboard & TV Unit

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

مع هذا التركيز الكبير على الحياة في الهواء الطلق، فمن المنطقي أن تجلب بعض الطبيعة إلى داخل منزلك في الصيف، من خلال أضافة اللون والملمس والنمط والروائح الجميلة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، وإذا لم يكن بإمكانك الاختيار، فأختر واحدة مع إحساس فاتح وجيد التهوية .

إضافة إلى تلك الألوان الصيفية لأرائك غرفة المعيشة الخاصة بك يمكن أن يكون بعض الأواني النباتية في الأماكن المغلقة، بعد كل شيء، لا أحد يجبرك على وضعها فقط على الشرفة أو في الفناء الخاص بك، لذلك اجلبها إلى الداخل، ودع هذه الأواني الملونة تساعد في تعزيز هذا الترحيب  بوجود الصيف، فقط تأكد من وضعها في مكان حيث ستحصل النباتات نفسها على الكثير من الضوء الطبيعي.

أثاث بسيط

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نحن على يقين من أن لديك بالفعل بعض قطع الأثاث الفاخرة التي تم وضعها على الفناء أو التراس للاستخدام في الهواء الطلق، ولكن إذا كانت هناك قطعة تحبها حقًا حتى لو كان كرسيًا صغيرًا من الخيزران جذابًا تجلس فيه للاستمتاع بحديقتك، فلماذا لا تضعه في الداخل في رحلة الصيف؟

يمكن لهذا المكان غير المتوقع من الأثاث الخارجي أن يجلب جوًا ممتعًا وغير رسمي ومريح إلى غرفة المعيشة في لحظة.

فن أختيار الديكور

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,modern,sofa,table
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

نحن نتحدث عن الأثاث والاكسسوارات الخاصة بك، كلما كان ذلك ممكناً، قم بتبديل الزوايا الصعبة لتنعشها في غرفة المعيشة،وهذا يشمل طاولة قهوة مربعة يتم استبدالها من خلال طاولة على النمط عثماني كبير الحجم لإضفاء أجواء غير رسمية إلى الفضاء،أو يتم تبديل كرسي الزاوية مع بوف مريح.

أغطية خفيفة

Slim Jim sofa Loaf Living roomSofas & armchairs sofa,green,linen,fabric,upholstered,living room,rugs,space,mirror,curtains,open
Loaf

Slim Jim sofa

Loaf
Loaf
Loaf

عندما نفكر في الصيف، نرى الألوان الفاتحة، الوردية، الباستون والباستيل، وهكذا نعيد ترتيب أثاثنا ليعكس هذا المظهر الصيفي الرائع.
وما هو أول شيء نفعله؟ نقوم بتغير قطع الأثاث المظلمة والجريئة مع الأغطية الخفيفة، لا حاجة للخروج وشراء أثاث جديد تماماً لمجرد أنه موسم جديد، أليس كذلك؟ حتى مفرش المائدة اللامع في شكل ودود منسدل على طاولة مظلمة يستطيع أن يفعل الكثير!

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