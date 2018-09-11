لمحبي التجديد أفكار مثالية لتجديد غرف المعيشة

قد نكون في المراحل الأخيرة من الصيف ، ولكن هذا بالتأكيد لا يعني أن مظهر منازلنا الداخلية يجب أن يبدأ في التجهيز لفصل الشتاء الآن! على العكس، فما هي أفضل طريقة للاحتفال بطقس لا يزال ممتع من إعطاء غرفة المعيشة الخاصة بك عملية تزيين شاملة؟
بعد كل شيء، غرف المعيشة لدينا مصممة للأسترخاء والتواصل الأجتماعي، وهذا هو السبب في أننا ندعوك لأفكار غرفة معيشة صيفية. دعونا نرى ما يمكننا القيام به للحفاظ على مظهر الصيف أطول قليلا في غرف المعيشة لدينا…
لا تتجاهل أهمية الجدران الخاصة بك،فإذا كانت جدران غرفة المعيشة الخاصة بك مظلمة، قم بتغيير الحالة المزاجية للغرفة بلمسات بسيطة تشع بالألوان الزاهية نحن نتحدث عن نغمات الأزرق كالمحيط، الأصفر، الأحمر، الخ، يمكنك حتى محاولة تبادل لمسات فنية من غرف أخرى في منزلك لإعطاء غرفة المعيشة الخاصة بك نظرة جديدة دون الوقوع في فخ الميزانية.
مع هذا التركيز الكبير على الحياة في الهواء الطلق، فمن المنطقي أن تجلب بعض الطبيعة إلى داخل منزلك في الصيف، من خلال أضافة اللون والملمس والنمط والروائح الجميلة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، وإذا لم يكن بإمكانك الاختيار، فأختر واحدة مع إحساس فاتح وجيد التهوية .
إضافة إلى تلك الألوان الصيفية لأرائك غرفة المعيشة الخاصة بك يمكن أن يكون بعض الأواني النباتية في الأماكن المغلقة، بعد كل شيء، لا أحد يجبرك على وضعها فقط على الشرفة أو في الفناء الخاص بك، لذلك اجلبها إلى الداخل، ودع هذه الأواني الملونة تساعد في تعزيز هذا الترحيب بوجود الصيف، فقط تأكد من وضعها في مكان حيث ستحصل النباتات نفسها على الكثير من الضوء الطبيعي.
نحن على يقين من أن لديك بالفعل بعض قطع الأثاث الفاخرة التي تم وضعها على الفناء أو التراس للاستخدام في الهواء الطلق، ولكن إذا كانت هناك قطعة تحبها حقًا حتى لو كان كرسيًا صغيرًا من الخيزران جذابًا تجلس فيه للاستمتاع بحديقتك، فلماذا لا تضعه في الداخل في رحلة الصيف؟
يمكن لهذا المكان غير المتوقع من الأثاث الخارجي أن يجلب جوًا ممتعًا وغير رسمي ومريح إلى غرفة المعيشة في لحظة.
نحن نتحدث عن الأثاث والاكسسوارات الخاصة بك، كلما كان ذلك ممكناً، قم بتبديل الزوايا الصعبة لتنعشها في غرفة المعيشة،وهذا يشمل طاولة قهوة مربعة يتم استبدالها من خلال طاولة على النمط عثماني كبير الحجم لإضفاء أجواء غير رسمية إلى الفضاء،أو يتم تبديل كرسي الزاوية مع بوف مريح.
عندما نفكر في الصيف، نرى الألوان الفاتحة، الوردية، الباستون والباستيل، وهكذا نعيد ترتيب أثاثنا ليعكس هذا المظهر الصيفي الرائع.
وما هو أول شيء نفعله؟ نقوم بتغير قطع الأثاث المظلمة والجريئة مع الأغطية الخفيفة، لا حاجة للخروج وشراء أثاث جديد تماماً لمجرد أنه موسم جديد، أليس كذلك؟ حتى مفرش المائدة اللامع في شكل ودود منسدل على طاولة مظلمة يستطيع أن يفعل الكثير!
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