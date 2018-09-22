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5 أفكار لتنسيق الألوان والديكور المبتكر لغرفة المعيشة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة المعيشة
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مما لا شك فيه أن غرفة المعيشة أو كما يسمونها البعض بغرف الاستقبال، تعد من أهم الأماكن المستخدمة، بل أيضا أهم على الإطلاق؛ حيث يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة بشكل يومي بغرض الجلوس سويا وممارسة بعض الأنشطة مثل تناول الطعام والسمر ومشاهدة التليفزيون وغيرها، ونظرا لكل هذه الأمور فإنه من الأفضل أن يصبح تصميم متميز وأكثر جاذبية؛ حيث يكون ذلك موظف بشكل مثالي من النواحي الوظيفية؛ حيث يتم توفير الراحة والهدوء المطلوب، ولا شك أن يعتبر ذلك أمر هام بالنسبة لكل المصممين نظرا لاحتياجهم للجمع بين الشكل المثالي والديكور الخاص بالتصميم، ولابد من الاهتمام بأمور عدة وهي كل من الإضاءة سواء إن كانت صناعية أو طبيعية، والحرص على تناسق وتناسب الألوان من ناحية الجدران والأرضيات مع ألوان الكنب والمفروشات والستائر، وفي بعض الأحيان لا يخلو أي تصميم لغرف المعيشة من بعض العناصر مثل العنصر الخشبي والرخامي، وسوف نستعرض لكم في هذا التصميم خمسة تصميمات خاصة بغرف المعيشة مع التركيز على عدة جوانب يهتم بها مستخدمي غرفة المعيشة وهي التليفزيون والمدفأة والشرفة التي تطل على المناظر الطبيعية، وبناء على هذه الأمور نبدأ بترتيب الشكل الهندسي السليم لغرفة المعيشة.

1-تصميم منمق لغرفة المعيشة العصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يتضح من ذلك التصميم حرص المصمم والخبير الذين قاموا بتنفيذ ذلك التصميم على اختيار الطريقة المثالية في توظيف الألوان، ووضع الأشياء في أماكنها، ويظهر ذلك من خلال وضع الأريكة في المكان المقابل للتليفزيون، ولا شك أن هذا النمط من الأرائك مريح إلى حد كبير، ولا يخلو التصميم من وجود مكتبة مقابلة لوضع التليفزيون وبروز العنصر الخشبي، أما من ناحية الألوان فيوجد تناسق ما بين اللون البيج والبني وبعض الألوان المبهجة، بالإضافة إلى استخدام المرآة العاكسة التي تساعد في جعل التصميم ذو مساحة أكبر مع الإشراق.

2-تصميم مدهش لغرف المعيشة العصرية

homify غرفة المعيشة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

عند النظر إلى هذا التصميم نرى مقدار الإبداع والابتكار الموجودين في التصميم من خلال كل من الأرضيات السوداء التي تتمتع باللمعان والفخامة، أما إذا جئنا إلى الأثاث فهو عبارة عن قطع الأثاث، بالإضافة إلى السقف ذو الشكل المميز، ولا شك أن استخدام اللون الأصفر واللون الأحمر اللامع في الجدار، ومن مميزات هذا التصميمات المطلات الرائعة الخاصة به، وتلعب الإضاءة دور عظيم سواء أكانت الإضاءة طبيعية أو صناعية.

3-تصميم استعماري لغرف المعيشة العصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

على الرغم من بساطة التصميم وصغر المساحة الخاصة به، إلا أنه تصميم رائع ومندمج مع التصميم الخاص بغرفة السفرة لينتج لنا تصميم استعماري متكامل ذو ألوان تقليدية، ولا نغفل التنسيق الذي يظهر من خلال وضع الأريكة في الجهة المقابلة للتليفزيون مع وجود الأشكال الخاصة بالديكور من خلال اللوحات الجدارية الجانبية ووسائل الإضاءة الجانبية والموجودة في السقف.

4-تصميم ذو مساحة كبيرة لغرفة المعيشة العصرية

Residential House in Porto, INAIN Interior Design INAIN Interior Design غرفة المعيشة
INAIN Interior Design

INAIN Interior Design
INAIN Interior Design
INAIN Interior Design

لا شك أن المساحة تلعب دور كبير في أي تصميم؛ حيث تمنح للمصمم القدرة على اللعب في التصميم كيفما يشاء، أما بالنسبة لقطع الأثاث فهي ذات حجم كبير، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الخشبي في الأرضيات، كما أنه يمنح التصميم نوعا من الفخامة والاناقة.

5-تصميم عملي ومختلف لغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الواضح على هذا التصميم أنه واحدا من أحدث التصميمات العصرية الخاصة بغرفة المعيشة، ويتضح ذلك من خلال قطع الأثاث ووجوده في الطابق السفلي، واستخدام أرضيات خشبية فاتحة لعمل مزج مع اللون الأسود بالإضافة إلى المطلات الطبيعية التي تعمل على زيادة الإضاءة الطبيعية.

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