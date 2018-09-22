5 أفكار لتنسيق الألوان والديكور المبتكر لغرفة المعيشة

مما لا شك فيه أن غرفة المعيشة أو كما يسمونها البعض بغرف الاستقبال، تعد من أهم الأماكن المستخدمة، بل أيضا أهم على الإطلاق؛ حيث يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة بشكل يومي بغرض الجلوس سويا وممارسة بعض الأنشطة مثل تناول الطعام والسمر ومشاهدة التليفزيون وغيرها، ونظرا لكل هذه الأمور فإنه من الأفضل أن يصبح تصميم متميز وأكثر جاذبية؛ حيث يكون ذلك موظف بشكل مثالي من النواحي الوظيفية؛ حيث يتم توفير الراحة والهدوء المطلوب، ولا شك أن يعتبر ذلك أمر هام بالنسبة لكل المصممين نظرا لاحتياجهم للجمع بين الشكل المثالي والديكور الخاص بالتصميم، ولابد من الاهتمام بأمور عدة وهي كل من الإضاءة سواء إن كانت صناعية أو طبيعية، والحرص على تناسق وتناسب الألوان من ناحية الجدران والأرضيات مع ألوان الكنب والمفروشات والستائر، وفي بعض الأحيان لا يخلو أي تصميم لغرف المعيشة من بعض العناصر مثل العنصر الخشبي والرخامي، وسوف نستعرض لكم في هذا التصميم خمسة تصميمات خاصة بغرف المعيشة مع التركيز على عدة جوانب يهتم بها مستخدمي غرفة المعيشة وهي التليفزيون والمدفأة والشرفة التي تطل على المناظر الطبيعية، وبناء على هذه الأمور نبدأ بترتيب الشكل الهندسي السليم لغرفة المعيشة.