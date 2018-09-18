6 افكار والوان مبتكرة لغرف الأطفال

من المؤكد والمعروف في الوسط الخاص بالتصميمات والمصممين والخبراء، أن غرف الأطفال واحدة من أهم الغرف الموجودة في المنزل بشكل مطلق؛ حيث أن لابد من التحضير والحرص الشديد عند الشروع في عمل التصميم الخاص بها؛ نظرا لضرورة ملائمة ذلك التصميم للمتطلبات والاحتياجات التي تخص الأطفال باختلاف النوعين سواء أكانوا إناث أو ذكور، نحن نحتاج لتواجد غرف الأطفال لحرصنا الشديد على بناء شخصية الطفل المستقلة مما تعمل على زيادة قدرته للاعتماد على النفس مع تنمية العديد من المهارات، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من التركيز على ثلاث محاور رئيسية أولها تخصيص مساحة خاصة بالنوم، ومساحة تخص غرض المذاكرة وأيضا للعب والترفيه وحتى تتمكن من الوصول إلى النتائج المرغوب فيها من الأفضل الحرص على عدم اكتظاظ الغرفة بالأشياء الكثيرة وتوظيف كل شيء في مكانه الصحيح والسليم الذي يعمل بشكل كبير على تشكيل شخصية الطفل من حيث الترتيب والتنظيم وخلافه، ويعد السرير أولى هذه المحاور فلابد من أن يكون مناسب لعمر الطفل، ومن الممكن كونه بدورين، أما الدولاب أو كما يسمى بخزانة الملابس من الأفضل أن يكون مناسب للألوان والخامة الخاصة بالسرير كما أنه يمكن اتساقه بالمكتب ليكون وحدة واحدة متكاملة، وسوف نستعرض في هذا المقال ستة تصميمات مبتكرة بلمسة إبداعية.