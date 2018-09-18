6 افكار والوان مبتكرة لغرف الأطفال

من المؤكد والمعروف في الوسط الخاص بالتصميمات والمصممين والخبراء، أن غرف الأطفال واحدة من أهم الغرف الموجودة في المنزل بشكل مطلق؛ حيث أن لابد من التحضير والحرص الشديد عند الشروع في عمل التصميم الخاص بها؛ نظرا لضرورة ملائمة ذلك التصميم للمتطلبات والاحتياجات التي تخص الأطفال باختلاف النوعين سواء أكانوا إناث أو ذكور، نحن نحتاج لتواجد غرف الأطفال لحرصنا الشديد على بناء شخصية الطفل المستقلة مما تعمل على زيادة قدرته للاعتماد على النفس مع تنمية العديد من المهارات، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من التركيز على ثلاث محاور رئيسية أولها تخصيص مساحة خاصة بالنوم، ومساحة تخص غرض المذاكرة وأيضا للعب والترفيه وحتى تتمكن من الوصول إلى النتائج المرغوب فيها من الأفضل الحرص على عدم اكتظاظ الغرفة بالأشياء الكثيرة وتوظيف كل شيء في مكانه الصحيح والسليم الذي يعمل بشكل كبير على تشكيل شخصية الطفل من حيث الترتيب والتنظيم وخلافه، ويعد السرير أولى هذه المحاور فلابد من أن يكون مناسب لعمر الطفل، ومن الممكن كونه بدورين، أما الدولاب أو كما يسمى بخزانة الملابس من الأفضل أن يكون مناسب للألوان والخامة الخاصة بالسرير كما أنه يمكن اتساقه بالمكتب ليكون وحدة واحدة متكاملة، وسوف نستعرض في هذا المقال ستة تصميمات مبتكرة بلمسة إبداعية.
لا شك أن ظهور الأرنب بشكل واضح في هذا التصميم يمنحه نوعا من الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى وجود أريكة مختلفة للنوم مع تصميمات الجدران والألوان ذات الألوان المحايدة، ومن ثم استخدام عناصر الديكور على الجدار، أما السبورة فهي موظفة بشكل سليم، أما الإضاءة فهي صناعية، أما العنصر الخشبي فهو موظف بطريقة صحيحة.
من الواضح على هذا التصميم الابتكار في شكل التصميم؛ حيث وجود اللوحة الجدارية الخلفية ذات الألوان المتداخلة، أما العنصر الحجري فهو مستخدم في الجانب الخلفي للسرير، ويعم اللون الرمادي المحايد في التصميم مع الأرضيات الخشبية والديكورات المميزة، ويلائم التصميم الفئة العمرية الأكبر سنا من الأطفال ويتضح ذلك من خلال تواجد مكان متسع للمذاكرة مع السرير الكبير وجهاز الكمبيوتر.
من الوهلة الأولى عند رؤية هذا التصميم نتأكد من أنه تصميم يخص الأولاد؛ حيث أنه يعبر عن الشخصيات الكرتونية التي يعشقها أي طفل وهي سبايدر مان وسوبر مان وباتمان وخلافه في الخلفية الخاصة بالسرير، أما الإضاءة فهي صناعية والسرير من الجلد.
يتميز هذا التصميم بالبهجة والألوان الفاتحة والملونة؛ حيث أنك تشعر وكأنك في السماء وبين السحب والأشجار، هذا بالإضافة إلى السجاد الذي يفترش الأرضيات فهو متعدد الألوان مع تناسقها وروعتها، أرضيات بيضاء مع أبواب خشبية وإضاءة طبيعة.
يمتاز هذا التصميم الخاص بغرفة الأطفال العصرية بكونه يقوم على عمل مزيج رائع ما بين اللونين المحايدين الأبيض والأسود، واستخدام الجدار بشكل مختلف في بروز اللعب، كما أنه تصميم ليس كسائر التصميمات الأخرى، مع تواجد مكتبة لوضع الألعاب والكتب.
تتضح عبقرية المصمم هنا في توظيف التصميم ومن ثم تنسيق الألوان ما بين الألوان الفاتحة والمشرقة باللون الأبيض تداخلا مع اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر؛ حيث أنه تصميم مثالي ومبتكر ومختلفة بالإضافة إلى المزج ما بين نوعي الإضاءة الطبيعية الضرورية واللازمة لغرفة الأطفال، والصناعية التي تبرز روعة التصميم.
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