5 تصميمات خلابة وعصرية لغرفة مولودك القادم

لا شك أن فرحة قدوم مولود جديد هي من أكثر مسببات الفرح والبهجة التي تعم أرجاء المنزل بشكل كامل؛ حيث أنه طفل جديد بروح جديدة بفرحة وسعادة، نظرا لكل هذه الأمور فيستدعي ذلك الحرص الشديد والدقة في انتقاء كل التفاصيل التي تخص هذا المولود ولعل من أوائل هذه التفاصيل هي غرفته التي سوف يقطنها ويسكن فيها ويتعلق بها وتحتضن جدرانها أيامه الأولى في الدنيا، وتصميم هذه الغرفة ينصب على عاتق وذوق الوالدين؛ حيث أنهم يحرصوا تمام الحرص على تناسب وتناسق الألوان مع طبيعة نوع الطفل سواء أكان ذكرا أو أنثى، بالإضافة إلى شكل الجدران والحائط والسقف والأرضيات وقطع الأثاث والإكسسوار والديكور، وكثيرا من الناس يميلوا بشكل كبير إلى الألوان المحايدة مثل اللون الأبيض والبيج والرمادي، وعند اختيار الأثاث لابد من الحرص على الابتعاد عن كثير من الأمور مثل الأثاث ذو السنون المدببة، مع اختيار اللون الهادئ، مع قلة استخدام الألعاب الكثيرة حتى لا يزدحم المكان، أما في البداية فإن سرير الطفل هو أهم جزء في هذه الغرفة مع حسن اختيار مكان وضعه، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة وإبداعية لغرف الأطفال المواليد.