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5 تصميمات خلابة وعصرية لغرفة مولودك القادم

Mai Elkholy Mai Elkholy
Quarto do Bebê, AT arquitetos AT arquitetos غرف الرضع
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لا شك أن فرحة قدوم مولود جديد هي من أكثر مسببات الفرح والبهجة التي تعم أرجاء المنزل بشكل كامل؛ حيث أنه طفل جديد بروح جديدة بفرحة وسعادة، نظرا لكل هذه الأمور فيستدعي ذلك الحرص الشديد والدقة في انتقاء كل التفاصيل التي تخص هذا المولود ولعل من أوائل هذه التفاصيل هي غرفته التي سوف يقطنها ويسكن فيها ويتعلق بها وتحتضن جدرانها أيامه الأولى في الدنيا، وتصميم هذه الغرفة ينصب على عاتق وذوق الوالدين؛ حيث أنهم يحرصوا تمام الحرص على تناسب وتناسق الألوان مع طبيعة نوع الطفل سواء أكان ذكرا أو أنثى، بالإضافة إلى شكل الجدران والحائط والسقف والأرضيات وقطع الأثاث والإكسسوار والديكور، وكثيرا من الناس يميلوا بشكل كبير إلى الألوان المحايدة مثل اللون الأبيض والبيج والرمادي، وعند اختيار الأثاث لابد من الحرص على الابتعاد عن كثير من الأمور مثل الأثاث ذو السنون المدببة، مع اختيار اللون الهادئ، مع قلة استخدام الألعاب الكثيرة حتى لا يزدحم المكان، أما في البداية فإن سرير الطفل هو أهم جزء في هذه الغرفة مع حسن اختيار مكان وضعه، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة وإبداعية لغرف الأطفال المواليد.

1-ألوان كلاسيكية لغرفة الطفل المولود

Quarto do Bebê, AT arquitetos AT arquitetos غرف الرضع
AT arquitetos

AT arquitetos
AT arquitetos
AT arquitetos

عند النظر إلى هذا التصميم نلاحظ كونه تصميم مناسب لنوعي الأطفال سواء أكان من الذكور أو الإناث، ولكنه يميل بشكل كبير للإناث لأنه أشبه بغرف الملكات؛ حيث وجود التاج أعلى السرير، وهذا التصميم يصلح للطفل مع اخوه أو أخته أو المربية الخاصة به، وتلعب الإضاءة دور كبير في هذا التصميم في ابراز جماله وديكوراته وعبقرية المصمم.

2-لون مبهج ومميز لغرف المواليد

Quarto de bebé BA, The Spacealist - Arquitectura e Interiores The Spacealist - Arquitectura e Interiores غرف الرضع
The Spacealist – Arquitectura e Interiores

The Spacealist - Arquitectura e Interiores
The Spacealist – Arquitectura e Interiores
The Spacealist - Arquitectura e Interiores

من الوهلة الأولى وتظهر وتتجلى بشكل كبير مناسبة هذا التصميم للإناث؛ حيث استخدام اللون الروز، سواء أكان في الجدران أو الستائر مع إدخال اللون الأبيض في قطع الأثاث وهي السرير ووحدة الخزانة، بالإضافة إلى مقعد الراحة، وتعم الإضاءة الطبيعية بالاشتراك مع الإضاءة الصناعية بوحداتها، ولا يخلو التصميم من رموز الألعاب وعناصر الديكور، ويتمتع ذلك التصميم بالهدوء والسكينة.

3-مساحة واسعة لغرفة أطفال مبتكرة

Juno's House, Mónica Parreira Design Interiores Mónica Parreira Design Interiores غرف الرضع
Mónica Parreira Design Interiores

Juno's House

Mónica Parreira Design Interiores
Mónica Parreira Design Interiores
Mónica Parreira Design Interiores

تعتبر المساحة هي القماشة الرائعة التي تصبح في يد كل مصمم حتى ينتج عنه تصميم مميز ومبتكر، ويمتاز هذا التصميم باستخدام الألوان المحايدة الرمادية والبيضاء مع اللون الأخضر الهادئ، هذا لا يغفل دخول العنصر الخشبي في التصميم، ولعل تواجد الخيمة الجانبية يعتبر نوعا من أنواع الديكور الذي يساهم بشكل كبير إبراز التصميم، أما فيما يخص عنصر الإضاءة فهنا في التصميم نجد العنصر الطبيعي من خلال ضوء الشمس مع عناصر الإضاءة الصناعية.

4-مساحة صغيرة لغرفة المولود

Proyecto "Pingüino", Franko & Co. Franko & Co. غرف الرضع
Franko &amp; Co.

Franko & Co.
Franko &amp; Co.
Franko & Co.

لعل المساحة الصغيرة لا تمنح المصمم الحرية المطلقة في التعبير عن التصميم الخاص به، ولكن هنا في هذا التصميم على الرغم من صغر المساحة إلا أن التصميم يحقق الأهداف الخاصة به، أما بالنسبة للألوان فهو يستخدم الألوان المحايدة الرمادية مع الأبيض حتى تناسب النوعي من الإناث والذكور، ونجد العنصر البارز في التصميم هو السرير مع مجموعة من الألعاب، ولا يخلو التصميم من استخدام اللون اللبني، أما الإضاءة فهي صناعية من الناحية الأكبر.

5-زاوية أخرى لغرفة الأطفال الملائكية

Quarto de bebé BA, The Spacealist - Arquitectura e Interiores The Spacealist - Arquitectura e Interiores غرف الرضع
The Spacealist – Arquitectura e Interiores

The Spacealist - Arquitectura e Interiores
The Spacealist – Arquitectura e Interiores
The Spacealist - Arquitectura e Interiores

ومن الواضح من هذه الزاوية وجود تفاصيل أكثر وديكورات أكثر تعطي التصميم روعة وتميز، ولا شك أن ألوان الباستيل الفاتحة لها طابع خاص تضفيه على التصميم، وتختلف أشكال الإضاءة الصناعية ما بين جانبية وأباجورات ونجف متدلي، والعنصر الخشبي متواجد من خلال الأرضيات مع تواجد الخيمة الرائعة التي تثري التصميم.

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