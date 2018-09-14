5 تصميمات خلابة وعصرية لغرفة مولودك القادم

لا شك أن فرحة قدوم مولود جديد هي من أكثر مسببات الفرح والبهجة التي تعم أرجاء المنزل بشكل كامل؛ حيث أنه طفل جديد بروح جديدة بفرحة وسعادة، نظرا لكل هذه الأمور فيستدعي ذلك الحرص الشديد والدقة في انتقاء كل التفاصيل التي تخص هذا المولود ولعل من أوائل هذه التفاصيل هي غرفته التي سوف يقطنها ويسكن فيها ويتعلق بها وتحتضن جدرانها أيامه الأولى في الدنيا، وتصميم هذه الغرفة ينصب على عاتق وذوق الوالدين؛ حيث أنهم يحرصوا تمام الحرص على تناسب وتناسق الألوان مع طبيعة نوع الطفل سواء أكان ذكرا أو أنثى، بالإضافة إلى شكل الجدران والحائط والسقف والأرضيات وقطع الأثاث والإكسسوار والديكور، وكثيرا من الناس يميلوا بشكل كبير إلى الألوان المحايدة مثل اللون الأبيض والبيج والرمادي، وعند اختيار الأثاث لابد من الحرص على الابتعاد عن كثير من الأمور مثل الأثاث ذو السنون المدببة، مع اختيار اللون الهادئ، مع قلة استخدام الألعاب الكثيرة حتى لا يزدحم المكان، أما في البداية فإن سرير الطفل هو أهم جزء في هذه الغرفة مع حسن اختيار مكان وضعه، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مبتكرة وإبداعية لغرف الأطفال المواليد.
عند النظر إلى هذا التصميم نلاحظ كونه تصميم مناسب لنوعي الأطفال سواء أكان من الذكور أو الإناث، ولكنه يميل بشكل كبير للإناث لأنه أشبه بغرف الملكات؛ حيث وجود التاج أعلى السرير، وهذا التصميم يصلح للطفل مع اخوه أو أخته أو المربية الخاصة به، وتلعب الإضاءة دور كبير في هذا التصميم في ابراز جماله وديكوراته وعبقرية المصمم.
من الوهلة الأولى وتظهر وتتجلى بشكل كبير مناسبة هذا التصميم للإناث؛ حيث استخدام اللون الروز، سواء أكان في الجدران أو الستائر مع إدخال اللون الأبيض في قطع الأثاث وهي السرير ووحدة الخزانة، بالإضافة إلى مقعد الراحة، وتعم الإضاءة الطبيعية بالاشتراك مع الإضاءة الصناعية بوحداتها، ولا يخلو التصميم من رموز الألعاب وعناصر الديكور، ويتمتع ذلك التصميم بالهدوء والسكينة.
تعتبر المساحة هي القماشة الرائعة التي تصبح في يد كل مصمم حتى ينتج عنه تصميم مميز ومبتكر، ويمتاز هذا التصميم باستخدام الألوان المحايدة الرمادية والبيضاء مع اللون الأخضر الهادئ، هذا لا يغفل دخول العنصر الخشبي في التصميم، ولعل تواجد الخيمة الجانبية يعتبر نوعا من أنواع الديكور الذي يساهم بشكل كبير إبراز التصميم، أما فيما يخص عنصر الإضاءة فهنا في التصميم نجد العنصر الطبيعي من خلال ضوء الشمس مع عناصر الإضاءة الصناعية.
لعل المساحة الصغيرة لا تمنح المصمم الحرية المطلقة في التعبير عن التصميم الخاص به، ولكن هنا في هذا التصميم على الرغم من صغر المساحة إلا أن التصميم يحقق الأهداف الخاصة به، أما بالنسبة للألوان فهو يستخدم الألوان المحايدة الرمادية مع الأبيض حتى تناسب النوعي من الإناث والذكور، ونجد العنصر البارز في التصميم هو السرير مع مجموعة من الألعاب، ولا يخلو التصميم من استخدام اللون اللبني، أما الإضاءة فهي صناعية من الناحية الأكبر.
ومن الواضح من هذه الزاوية وجود تفاصيل أكثر وديكورات أكثر تعطي التصميم روعة وتميز، ولا شك أن ألوان الباستيل الفاتحة لها طابع خاص تضفيه على التصميم، وتختلف أشكال الإضاءة الصناعية ما بين جانبية وأباجورات ونجف متدلي، والعنصر الخشبي متواجد من خلال الأرضيات مع تواجد الخيمة الرائعة التي تثري التصميم.
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