كيف تقوم بتصميم شقة بمساحة 52 متر مربع؟!

يتميز عمل استوديو SANTORO DESIGN RENDER في هذه الشقة، بشخصية رائعة تعكس تمامًا احتياجات العملاء الأفراد ، على الرغم من صغر مساحتها ، والتي تبلغ 52 مترًا مربعًا.

لقد قام خبراؤنا بتفسير طابع العميل أولاً، بطريقة تجعلهم يسودون إلى حد كبير. عملية إعادة الهيكلة هذه يتم التعبير عنها من خلال التفاصيل ، والمواد ، والمفروشات ، وبشكل عام ، المساحات. في هذه الشقة يتملكك على الفور شعور بالدفء ، لا يمكن أن يكون الجو أكثر ترحيبًا من ذلك!

بالإضافة إلى ذلك ، هناك تنقيح رائع ، ظاهر بشكل خاص في منطقة المعيشة ، التي هي قلب الشقة ، مضاءة لمعظم اليوم بفضل نافذة كبيرة. لم يتم إهمال هذه الوظيفة ، لأنه مع المطبخ وغرفة النوم ، كان من الممكن أيضًا الحصول على مقصورة ملابس في الممر ، وحمام به حوضين مغسلة مع خدمات وغرفة غسيل.