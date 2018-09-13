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كيف تقوم بتصميم شقة بمساحة 52 متر مربع؟!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Ristrutturazione appartamento 52 mq - Forlì, Santoro Design Render Santoro Design Render غرفة السفرة
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يتميز عمل استوديو SANTORO DESIGN RENDER في هذه الشقة، بشخصية رائعة تعكس تمامًا احتياجات العملاء الأفراد ، على الرغم من صغر مساحتها ، والتي تبلغ 52 مترًا مربعًا.

لقد قام خبراؤنا بتفسير طابع العميل أولاً، بطريقة تجعلهم يسودون إلى حد كبير. عملية إعادة الهيكلة هذه  يتم التعبير عنها من خلال التفاصيل ، والمواد ، والمفروشات ، وبشكل عام ، المساحات. في هذه الشقة يتملكك على الفور شعور بالدفء ، لا يمكن أن يكون الجو أكثر ترحيبًا من ذلك!

بالإضافة إلى ذلك ، هناك تنقيح رائع ، ظاهر بشكل خاص في منطقة المعيشة ، التي هي قلب الشقة ، مضاءة لمعظم اليوم بفضل نافذة كبيرة. لم يتم إهمال هذه الوظيفة ، لأنه مع المطبخ وغرفة النوم ، كان من الممكن أيضًا الحصول على مقصورة ملابس في الممر ، وحمام به حوضين مغسلة مع خدمات وغرفة غسيل.

منطقة المعيشة

Ristrutturazione appartamento 52 mq - Forlì, Santoro Design Render Santoro Design Render غرفة المعيشة
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

لنبدأ بالحياة ، أو تلك المنطقة من المنزل المعينة للترحيب بالضيوف والاسترخاء. يمكن تقسيمها إلى جزأين ، كونها مساحة متكاملة: غرفة المعيشة نفسها ، مع أريكة ملونة محايدة وضعت بالقرب من النافذة للاستفادة من الضوء الطبيعي لأطول فترة ممكنة ، ومنطقة لتناول الطعام كاملة مع طاولة والكراسي. تم منح هذه اللمبة الحديثة الفائقة لنظام الإضاءة ، وهي مختلفة لكل من الأقسام وتتميز بأضواء كاشفة ذات كابلات صناعية مرئية.

من الممكن رؤية نظام الإضاءة بشكل أفضل ، وهو جزء لا يتجزأ من المفروشات ، ولكن أيضًا على شكل منطقة الطعام ، مع جدار مجهز بخزانة بأبواب ورفوف. يوجد في الجزء السفلي منه مدخل ، مع ممر قصير يؤدي إلى منطقة المعيشة وإلى المطبخ.

غرفة النوم

Ristrutturazione appartamento 52 mq - Forlì, Santoro Design Render Santoro Design Render غرفة نوم
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

تتميز غرفة الراحة اليومية باختيار لون غير عادي وعناصر زخرفية غير معتادة على حد سواء لمنطقة للنوم: جدار اللوح الأمامي يقدم في الواقع خلفية خضراء معتمة ، في حين يتم فرضه على كرة ملونة على شكل مثل في غرفة النوم مسافر متين. إذا كانت اللوحة الأمامية للسرير تمتد من خلال الجدار وثلثها ، من ناحية أخرى ، يتميز الجدار المتعامد بنافذة علوية وغطاء من الطوب الأبيض على الجزء السفلي.

لا ينزعج النائم من سطوع الغرفة ، لأنه أيضا على نفس الجانب من غرفة النوم، عندما يسقط الظلام، يتم إلقاء الضوء على الجدران المحايدة لخلق بيئة مريحة. نعتقد أن 

اتصال المساحات

Ristrutturazione appartamento 52 mq - Forlì, Santoro Design Render Santoro Design Render غرفة السفرة
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

من منطقة المعيشة ، من الممكن أن تكون لديك رؤية للمساحات كاملة وحتى قلب غرفة النوم، ويمكنك ملاحظة كيف تتقارب وتتواصل مع بعضها البعض. تنفتح غرفة المعيشة على غرفة النوم ، ويفصلها باب جرار مع جدار غير مكتمل ينهيه لوح زجاجي مع تربيعات حديدية لتخفيف حدة الفصل البصري.

المطبخ

Ristrutturazione appartamento 52 mq - Forlì, Santoro Design Render Santoro Design Render مطبخ
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

المساحة المستخدمة لإعداد الطعام صغيرة ولكنها لا تعمل على الحد من الحركة بأريحية. تم بناء المطبخ في جزأين ، الخزانات مع الحوض وموقد وسطح عمل، وعلى الجانب الأخر، هيكل قائم بذاته مع فرن مرتفع وخزائن إضافية. نظرًا لموقعها من دون إطلالات خارجية ، فإن هذا الفضاء تغطى باللون الأبيض للسطوع، مع رشه باللون الأحمر للخزانات السفلية لإضفاء الحيوية.

الحمام

Ristrutturazione appartamento 52 mq - Forlì, Santoro Design Render Santoro Design Render حمام
Santoro Design Render

Santoro Design Render
Santoro Design Render
Santoro Design Render

بشكل عام يمكننا القول أن هذا المنزل صغير بالتأكيد رائع مقارنة بالعديد من المنازل الأخرى ، ولكن تم تصميمه ليكون أوسع بكثير مما هو عليه. يرحب الحمام بالضيف مع لمحة عامة عن أجزائه: بجانب المغسلة ، في الجزء السفلي من مقصورة الدش في البناء وأخيرا المساحة المستخدمة لاستيعاب المرحاض وبيديت. لوحة الألوان رصينة للغاية ، مع لعبة من التناقضات الدقيقة بين الرمادي من البلاط والأبيض لتركيبات الحمام.

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