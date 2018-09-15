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حمامات رائعة لعشاق البساطة والتجديد

منة اسماعيل منة اسماعيل
Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography حمام
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تخيل أنك تمشي في حمام أبيض لامع بعد الاستيقاظ ، ولا تضطر إلى التجول فوق الغسيل أو البحث عن هذا الأنبوب المفقود من معجون الأسنان، هذا هو الحلم  أليس كذلك؟

هل هذا ما يبدو عليه الحمام الحالي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلدينا أخبار جيدة: إن تحقيق هذا الحلم هو حقيقة واقعة. كل ما سيأخذه من جانبكم هو القليل من التنظيف، وقوة الإرادة لتحقيق النظافة والتخطيط ، والألتزام الثابت لأعطاء الحمام لمسة بسيطة من الأناقة، ولكن قبل أن نذكر كيفية القيام بذلك، دعنا نتحدث قليلاً عن النمط المنيمال…

لماذا يجب أن تختار نمط المنيمال؟

Notting Hill home, Alex Maguire Photography Alex Maguire Photography حمام
Alex Maguire Photography

Notting Hill home

Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography
Alex Maguire Photography

لما لا نحصل على مساحة أكثر تنظيمًا في عالم فوضوي، tمن الجيد أن يكون لديك غرفة واحدة على الأقل تبقى منظمة طوال الوقت، فقط تخيل المشي في حمام نظيف ومرتفع تمامًا كل صباح ، من المؤكد أنه سيعزز مزاجك لبقية اليوم!

لا مزيد من غسيل الحمام بشدة من الزاوية إلى الزاوية في كل مرة يكون لديك ضيوف، فمع  حمامك البسيط، هناك عدد أقل من الأشياء للتنظيف، مما يعني أنها مجرد مسألة بسيطة ترتبها قبل أن ينتهي الناس.

 بمجرد أن تدرك فوائد الحمام البسيط ، ستلهمك أن تفعل نفس الشيء مع غرفة أخرى في منزلك، إن البداية الصغيرة هي المفتاح حقا، على الرغم من أن حمامك الصغير  كان المكان المثالي لتجربة الحياة البسيطة.

كيف تضيف المنيمال التبسيطي لحمامك

Carlton Hill, London , Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects حمام
Gregory Phillips Architects

Carlton Hill, London

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

على الرغم من أن هذه الخطوة ليست إلزامية تمامًا ، إلا أنها تضمن اللمسة النهائية المثالية للتصميم البسيط، والشيء الرائع في اللون الأبيض هو أنه متاح في عدد كبير من الصبغات المختلفة، وهكذا ، إذا كان ذلك ممكناً ، قم بطلاء جدران الحمام هذه بلون عاجي أوعلق ستارة دش بيضاء.

النظافة

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects حمام
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

من السهل جدًا وضع منشفة أو قميص على الأرض، ولكن تقاوم  النظافة هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بحمام بسيط!

بصرف النظر عن تعليم نفسك لتوجيه كل هذه الأشياء إلى سلة الغسيل أو تعليقها حيث يجب أن تذهب أي المناشف على الدرابزين، أو خارجها إذا كانت مبللة جداً، خذ دقيقة من يومك الحافل لمسح الأسطح بسرعة مثل الحوض والمرحاض، سيضمن ذلك لمسة إضافية على هذا المظهر المنعش والجريء الذي تريده.

مساحات تخزينية

House 141, Andrew Wallace Architects Andrew Wallace Architects حمام
Andrew Wallace Architects

House 141

Andrew Wallace Architects
Andrew Wallace Architects
Andrew Wallace Architects

على الرغم من أن أي أداة تخزين ستنفذها، إلا أننا نحب الأواني الزجاجية التي تمسك بأحد العناصر التي لا يرغب المرء في تناثرها في جميع أنحاء الحوض أو خزانة الدواء.تذكر أن حمامك البسيط يجب أن يكون خاليًا تمامًا من الفوضى، حتى خلف الأبواب المغلقة.

تخلص من الفوضى

West Winds - Main Bathroom, Brass & Rose Interiors Brass & Rose Interiors حمام البلاط Grey
Brass &amp; Rose Interiors

West Winds – Main Bathroom

Brass & Rose Interiors
Brass &amp; Rose Interiors
Brass & Rose Interiors

الحمام مساحة رائعة لإضفاء مظهر بسيط على التصميم، إليك بعض النصائح البسيطة لبدء الاستخدام!

تخلص من معظم هذه المنتجات، لماذا يحتاج أي شخص أربع زجاجات من الشامبو وستة أنواع مختلفة من المرطب؟ وجود حمام بسيط لا يزال يسمح لك بالحفاظ على ما تحتاج إليه، مع تقييده بواحد من نوع ما، ونعم ، نظرًا لأن مجموعتك من الصابون وفرشاة الشعر والماكياج والمناشف ، تعرف ما الذي تحافظ عليه في حمامك على أنه فوضى، فقد حان الوقت للتنظيف!

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