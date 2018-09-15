حمامات رائعة لعشاق البساطة والتجديد

تخيل أنك تمشي في حمام أبيض لامع بعد الاستيقاظ ، ولا تضطر إلى التجول فوق الغسيل أو البحث عن هذا الأنبوب المفقود من معجون الأسنان، هذا هو الحلم أليس كذلك؟
هل هذا ما يبدو عليه الحمام الحالي؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلدينا أخبار جيدة: إن تحقيق هذا الحلم هو حقيقة واقعة. كل ما سيأخذه من جانبكم هو القليل من التنظيف، وقوة الإرادة لتحقيق النظافة والتخطيط ، والألتزام الثابت لأعطاء الحمام لمسة بسيطة من الأناقة، ولكن قبل أن نذكر كيفية القيام بذلك، دعنا نتحدث قليلاً عن النمط المنيمال…
لما لا نحصل على مساحة أكثر تنظيمًا في عالم فوضوي، tمن الجيد أن يكون لديك غرفة واحدة على الأقل تبقى منظمة طوال الوقت، فقط تخيل المشي في حمام نظيف ومرتفع تمامًا كل صباح ، من المؤكد أنه سيعزز مزاجك لبقية اليوم!
لا مزيد من غسيل الحمام بشدة من الزاوية إلى الزاوية في كل مرة يكون لديك ضيوف، فمع حمامك البسيط، هناك عدد أقل من الأشياء للتنظيف، مما يعني أنها مجرد مسألة بسيطة ترتبها قبل أن ينتهي الناس.
بمجرد أن تدرك فوائد الحمام البسيط ، ستلهمك أن تفعل نفس الشيء مع غرفة أخرى في منزلك، إن البداية الصغيرة هي المفتاح حقا، على الرغم من أن حمامك الصغير كان المكان المثالي لتجربة الحياة البسيطة.
على الرغم من أن هذه الخطوة ليست إلزامية تمامًا ، إلا أنها تضمن اللمسة النهائية المثالية للتصميم البسيط، والشيء الرائع في اللون الأبيض هو أنه متاح في عدد كبير من الصبغات المختلفة، وهكذا ، إذا كان ذلك ممكناً ، قم بطلاء جدران الحمام هذه بلون عاجي أوعلق ستارة دش بيضاء.
من السهل جدًا وضع منشفة أو قميص على الأرض، ولكن تقاوم النظافة هي المفتاح عندما يتعلق الأمر بحمام بسيط!
بصرف النظر عن تعليم نفسك لتوجيه كل هذه الأشياء إلى سلة الغسيل أو تعليقها حيث يجب أن تذهب أي المناشف على الدرابزين، أو خارجها إذا كانت مبللة جداً، خذ دقيقة من يومك الحافل لمسح الأسطح بسرعة مثل الحوض والمرحاض، سيضمن ذلك لمسة إضافية على هذا المظهر المنعش والجريء الذي تريده.
على الرغم من أن أي أداة تخزين ستنفذها، إلا أننا نحب الأواني الزجاجية التي تمسك بأحد العناصر التي لا يرغب المرء في تناثرها في جميع أنحاء الحوض أو خزانة الدواء.تذكر أن حمامك البسيط يجب أن يكون خاليًا تمامًا من الفوضى، حتى خلف الأبواب المغلقة.
الحمام مساحة رائعة لإضفاء مظهر بسيط على التصميم، إليك بعض النصائح البسيطة لبدء الاستخدام!
تخلص من معظم هذه المنتجات، لماذا يحتاج أي شخص أربع زجاجات من الشامبو وستة أنواع مختلفة من المرطب؟ وجود حمام بسيط لا يزال يسمح لك بالحفاظ على ما تحتاج إليه، مع تقييده بواحد من نوع ما، ونعم ، نظرًا لأن مجموعتك من الصابون وفرشاة الشعر والماكياج والمناشف ، تعرف ما الذي تحافظ عليه في حمامك على أنه فوضى، فقد حان الوقت للتنظيف!
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