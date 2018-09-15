حمامات رائعة لعشاق البساطة والتجديد

لما لا نحصل على مساحة أكثر تنظيمًا في عالم فوضوي، tمن الجيد أن يكون لديك غرفة واحدة على الأقل تبقى منظمة طوال الوقت، فقط تخيل المشي في حمام نظيف ومرتفع تمامًا كل صباح ، من المؤكد أنه سيعزز مزاجك لبقية اليوم!

لا مزيد من غسيل الحمام بشدة من الزاوية إلى الزاوية في كل مرة يكون لديك ضيوف، فمع حمامك البسيط، هناك عدد أقل من الأشياء للتنظيف، مما يعني أنها مجرد مسألة بسيطة ترتبها قبل أن ينتهي الناس.

بمجرد أن تدرك فوائد الحمام البسيط ، ستلهمك أن تفعل نفس الشيء مع غرفة أخرى في منزلك، إن البداية الصغيرة هي المفتاح حقا، على الرغم من أن حمامك الصغير كان المكان المثالي لتجربة الحياة البسيطة.