دليلك لتصميم كبائن الاستحمام

عند تصميم أو ترميم الحمام في المنزل، ربما بمساعدة مهندس معماري ، بالإضافة إلى اختيار تركيبات الحمام ، سيتم تحديد ما إذا كنت تريد تركيب حوض استحمام أو دش مع كابينة. بطبيعة الحال، هذا الاختيار يمليه عليك ذوقك، ولكن مع الأخذ في الاعتبار حجم الغرفة.

إذا كنت تتسائل عن كيفية اختيار النموذج الصحيح؟ كيف يمكنك توجيه نفسك بين الاحتمالات التي لا نهاية لها التي تجدها في السوق؟ سوف تجد في هذه المقالة دليلًا مفيدًا من نصائح الخبراء، مع التركيز على أنواع كبائن الاستحمام.