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دليلك لتصميم كبائن الاستحمام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
casa P, degma studio degma studio حمام
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عند تصميم أو ترميم الحمام في المنزل، ربما بمساعدة مهندس معماري ، بالإضافة إلى اختيار تركيبات الحمام ، سيتم تحديد ما إذا كنت تريد تركيب حوض استحمام أو دش مع كابينة. بطبيعة الحال، هذا الاختيار يمليه عليك ذوقك، ولكن مع الأخذ في الاعتبار حجم الغرفة.

إذا كنت تتسائل عن كيفية اختيار النموذج الصحيح؟ كيف يمكنك توجيه نفسك بين الاحتمالات التي لا نهاية لها التي تجدها في السوق؟ سوف تجد في هذه المقالة دليلًا مفيدًا من نصائح الخبراء، مع التركيز على أنواع كبائن الاستحمام.

1. كابينة في الزاوية

mcp-render حمام خشب
mcp-render

mcp-render
mcp-render
mcp-render

أنواع وأحجام الدش الزاوية متعددة، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: مربعة، أو مستطيلة أو مستديرة. لوهناك تدابير نموذجية لإنشاء كابينة استحمام مربعة وهي، أن تبلغ درجة الزوايا المربعة القياسية 80x80 أو 90x90 سم، وتوجد أيضًا كبائن أصغر حجمًا بقياسات 70x70 أو 75x75 لتناسب الحمامات الصغيرة جدًا.

أما النماذج المستطيلة الأكثر شيوعًا، فهي تحتوي على مقصورة دش 70x90 أو 70x100 سم، ولكن إذا كان الحمام الخاص بك يسمح بذلك  يمكنك حتى الوصول إلى 70 × 120 سم أو 80 × 100 أو 80 × 120.

أبواب كابينة الاستحمام

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

عندما يتعلق الأمر بزوايا الاستحمام الكبائن، هناك عنصر آخر مهم جدًا ألا وهو الأبواب. في الحقيقة هناك الكثير من الأنواع، حيث الابواب المنزلقة، أو باب واحد ينفتح إلى الخارج في حين أن بقايا أخرى ثابتة، أو باب الأرجوحة مع فتح خارجي أو داخلي. ولكن هناك أيضًا احتمالات أخرى ، إذا كان صندوق الدش يجب أن يكون له أبعاد سخية.

في النهاية تجد نفسك أمام الاختيار بين الأبواب المنزلقة والأبواب المفصلية. الأولى مناسبة بشكل خاص عندما لا تكون المساحة كبيرة، ومع ذلك قد يكون تنظيفها أكثر صعوبة، والإطار ليس دائمًا ممتعًا.

أما الحمام مع الأبواب المزدوجة، عادة ما يحصل على ميزة جميلة وسهلة التنظيف؛ حيث غياب الإطار السفلي الذي يسمح يجتذب الشعر المتساقط والأوساخ، ولكن يعيبها حاجتها إلى مساحة كبيرة تستوعب الابواب التي تفتح إلى الخارج أو الداخل.

مواد التصميم

Piatti Doccia su misura , SILVERPLAT SILVERPLAT BathroomBathtubs & showers
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

كما هو الحال بالنسبة لأي نوع آخر من مقصورات الدش ، حتى بالنسبة لأحواض الاستحمام الزاوية ، من الضروري الاختيار من بين عدد لا نهائي من المواد. إذا استخدمنا في الماضي الكثير من الأكريليك للجدران ، فإننا نميل اليوم إلى عدم استخدامه لأنه غير آمن ومقدر للأصفرار بمرور الوقت: أفضل من الزجاج المقسى الذي ، في حالة التأثير العرضي ، يحطم في العديد من القطع الصغيرة التي تمنع شخص ليؤذي نفسه.

كذلك هنا الأكريليك مناسب بشكل خاص حيث يمكن قطعه حتى في الموقع ، والتكيف مع أي نوع من المساحة في الحمام. ثم هناك الراتنج ، وهناك صواني الدش مع الحجارة والأحجار مجموعة (في هذه الحالة ، مرآة كاملة الارتفاع التي تعكس جمالها أمر لا بد منه!) ، تلك في الحجر الطبيعي وهناك أطباق التي تنشأ من مزيج من المعادن والراتنجات والمواد الهلامية (مقاومة وسهلة التنظيف ، لأنها ليست مسامية) أو من الرخام أو المعادن الطبيعية والراتنجات التي ، ومقاومة للانزلاق ومقاومة للبقع ، لها جانب يختلف من تأثير الرخام إلى تأثير الخشب.

الزجاج في كابينة الاستحمام

Box doccia London , Kodicebagno Kodicebagno BathroomBathtubs & showers
Kodicebagno

Kodicebagno
Kodicebagno
Kodicebagno

حتى الزجاج ، في زوايا الاستحمام ، يمكن اختياره مع تأثيرات متعددة مثل أي نوع آخر من صناديق الاستحمام. الاتجاه ، اليوم ، هو أن الزجاج الشفاف ، الذي يظهر داخل الحمام (يتم تسليط الضوء عليه خاصة عندما يكون قد تم اختياره لتغطيته بمواد معينة) ، هو الزجاج الرئيسي. وهناك نوعان آخران يستخدمان على نطاق واسع هما الزجاج المدخن (الشفاف ، ولكنه ملون باللون الأسود) والزجاج الشفاف الزائد ، الذي يتميز بغياب الانعكاسات وهو ذو قيمة جمالية للغاية. التنظيف ، أيا كان النوع المختار ، لا يتغير كثيرا. ويمكن تسهيل ذلك باستخدام سحب المياه بعد كل دش.

كابينة غير مغلقة بالكامل

casa P, degma studio degma studio حمام
degma studio

degma studio
degma studio
degma studio

ومع ذلك ، فإن دش الزاوية الأكثر جمالاً هو مقصورة الدش التي تتميز بعدم إغلاقها بالكامل. وُلد في الواقع كنوع من الدش الخطي ، كما يمكن صنعه بزاوية: فقط اصنع جدارًا ثالثًا في البناء أو الزجاج ، مدعومًا بأذرع معدنية على الجدار المقابل عن تلك التي يوجد فيها رأس الدش (أو ، إذا كان في الزجاج ، إدراجها في اثنين من ملامح على شكل حرف U على الأرض والسقف). مزاياها؟ تصميم الحد الأدنى وسهولة الوصول والنظافة. ومع ذلك ، يجب تجنب خطر تسرب المياه عن طريق تثبيت رأس الدش في نقطة أبعد من نقطة البداية واختيار جدار زجاجي ثابت بأبعاد كافية.

لمزيد من التصميمات والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، حمامك أحلى مع هذة الأفكار

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