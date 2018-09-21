أناقة التصميم الإيطالي التقليدي في شقة روما

صمم الحمام على الطريقة الرجعية، بإطلالة جميلة ولطيفة، وقد شكل تحد آخر للمنزل الإيطالي الدافئ، فمرة أخرى قرر المصمم الخروج تماما عن التقليدية باختيار حوض الاغتسال والمصارف بإطلالة عتيقة تماما، مع إدراج مجموعة من المنسوجات وملحقاتها في الألوان الزاهية، وإضافة النبات الذي يُضفي الفرح والنضارة في الغرفة، وبالطبع يخلق شعور لا تشوبه شائبة من أجل أن يوفر بيئة أكثر راحة ومتجددة الهواء ومشرقة.

لمزيد من تصميمات المنازل الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، الإبداع في تصميم مساحة عائلية صغيرة