أناقة التصميم الإيطالي التقليدي في شقة روما

شقة 90 متر مربع، تقع في الطابق العلوي من مبنى مكون من ثلاث بيئات معيشية، كانت في البداية مجرد شقة متهالكة ومهملة للغاية، ولكن من خلال التدخلات والحيل الاستراتيجية القادرة على إحداث فرق من قبل خبراء التصميم الداخلي، وإعادة طلاء الجدران مع ترتيب الأثاث والألوان بما يخدم الاجواء الريفية الدافئة، أصبحت نموذجًا يحتذى به ويعبر بشكل أصيل عن التصميم الإيطالي التقليدي. شاهدها معنا!
جو ريفي تٌثريه أرضية قرميدية وسقف ذو عوارض خشبية تدعم الأجواء الدافئة التي تصنعها المدفأة التي تزينت بإطلالة رومانسية ساحرة. ليس هذا فقط، ولكن هناك أيضًا مجموعة من الإكسسوارات المنزلية التي وضعت بعناية داخل الغرفة، بدءًا من الشموع والسجاد ومرورًا بالوسائد والستائر وحتى نقاط الضوء في الزوايا اليمنى، وتمتزج جميعها لتخلق جوًا حميمًا يزيد الاتساع إلى أقصى الحدود.
الألوان المختارة في المنسوجات تتناقض مع النغمات الحاسمة والمغلفة للأرضية والسقف، حيث تم مزج الألوان الحيادية الفاتحة مع البنيات الداكنة؛ مما يؤدي إلى تباين لطيف يجذب الأنظار على الفور، ويحقق إطلالة دافئة ومثيرة للاهتمام.
صمم المطبخ مع مخطط مفتوح يتضمن طاولة الطعام في المنتصف. الأثاث بسيط في لون محايد و أجواء دافئة ولكنه لايزال حيوي ومنعش، تصميم نموذجي للإعدادات الريفية والتقليدية؛ فالنباتات والمصابيح المعلقة والكراسي الملونة والأنماط الهندسية على parasolizzi والجدول هي في الواقع عوامل حفازة للجمال للحصول على نتيجة لا تشوبها شائبة.
بطل الرواية قبل النظر إلى بقية المنزل ، نقضي لحظة عبر الرواق الكبير المؤدي إلى الغرف المجاورة. كما تبدو هذه المنطقة مشرقة وحيوية بفضل ترتيب أضواء السقف وإضافة عناصر زخرفية بسيطة ولكنها حاسمة من أجل النتيجة الجمالية الشاملة. من السجاد إلى مزهرية الزهور ، من المجموعة المجهزة بطاولة ومقعد إلى دمية الخياط في الأسفل ، إليك كيف يمكن لحفنة من الملحقات الصغيرة مصممة بشكل جيد تجميل غرفة من هذا النوع.
غرفة النوم الرئيسية مفروشة على الطراز الريفي وتبريد المنزل بأكمله، وذلك باستخدام نفس لوحة الألوان في ظلال من اللون الأزرق، وقد لعبت الأرضيات نفسها دور بارز في تحقيق الأناقة الجذابة. تضمن الغرفة العديد من العوامل التي تخلق مظهرًا ترحيبيًا وغير رسمي، بدءًا من أغطية السرير، التي يعلوها مزيج من الوسائد البيضاء والزرقاء، ومرورًا بالإضاءة البسيطة الدافئة، وحتى الخزانة الفريدة المستندة إلى الجدار.
صمم الحمام على الطريقة الرجعية، بإطلالة جميلة ولطيفة، وقد شكل تحد آخر للمنزل الإيطالي الدافئ، فمرة أخرى قرر المصمم الخروج تماما عن التقليدية باختيار حوض الاغتسال والمصارف بإطلالة عتيقة تماما، مع إدراج مجموعة من المنسوجات وملحقاتها في الألوان الزاهية، وإضافة النبات الذي يُضفي الفرح والنضارة في الغرفة، وبالطبع يخلق شعور لا تشوبه شائبة من أجل أن يوفر بيئة أكثر راحة ومتجددة الهواء ومشرقة.
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