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غرفة معيشة جديدة بتفاصيل بسيطة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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أين يمكننا الاختلاط والاسترخاء؛ لنشغل أنفسنا بممارسة لأنشطة مثل القراءة والعمل، أو مشاهدة بعض التلفزيون. نعم ، من الواضح أننا نتحدث عن غرفة المعيشة  وهو المنطقة التي تستخدم في كثير من الأحيان، لذا ما رأيك ببعض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تحديث غرفة المعيشة الخاصة بك في أقل من عطلة نهاية الأسبوع وبدون مساعدة من مصمم ديكور محترف.

إعادة ترتيب الأثاث

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قبل أن تسرع وتشتري أشياء جديدة، ماذا عن النظر إلى ما لديك من زاوية مختلفة؟ يمكن أن يؤدي إعادة ترتيب تصميم غرفة المعيشة إلى تغيير مظهر المساحة بالكامل وإحساسها دون شراء الكثير من الوسائد المبعثرة.

ثني هذه القواعد المعروفة على الإطلاق قليلاً، مثل سحب الأريكة بعيدًا عن الحائط أو تغيير التنسيق بحيث يكون تركيز الكراسي على المحادثة بدلاً من نقطة التركيزأي التلفزيون.

 قد يؤدي نقل الأثاث الخاص بك إلى زيادة الإحساس بالمساحة، لكن كن موضوعيًا قدر الإمكان، في حين أنه من الصحيح أن استخدام الأثاث من الحجم الكبير يمكن أن يستخدم المساحة بشكل أفضل، وأحيانًا شيء بسيط مثل نقل المدخل  يمكن أيضًا أن يفتح إمكانيات أثاث جديدة.

لمسة من التجديد

Loughton, The White House Interiors The White House Interiors غرفة المعيشة
The White House Interiors

Loughton

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

لا توجد أموال كافية لشراء نفسك بأريكة جديدة؟ ماذا عن الحفاظ على القديم وإعطائه نظرة جديدة، بدلا من ذلك؟

يمكن للغرفة البسيطة في نغمة محايدة أن تعطي غرفة المعيشة على الفور جرعة إضافية من الأناقةأو، إذا كنت تشعر بالإبداع، أخرج بصيغة جريئة جذابة أو ألوان الباستيل لجعل أريكتك تحفة فنية.

أكمل هذه النظرة الجديدة الملونة مع الوسائد المبعثرة .

التنظيم

Modern Living Room with the Asian Touch, Rosangela Photography Rosangela Photography غرفة المعيشة
Rosangela Photography

Modern Living Room with the Asian Touch

Rosangela Photography
Rosangela Photography
Rosangela Photography

ضع في اعتبارك الجوانب العملية عند البحث عن طرق لتحديث غرفة المعيشة،لا يتعلق فقط بالجمال المرئي! نظرًا لأن القليل من التنظيف والتخزين يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً، فإننا نوصي بشدة بتغيير عامل التخزين في غرفة المعيشة، مثل إضافة رف، أو تبديل طاولة قهوة باهتة أو طاولة جانبية مع طاولة تحتوي على أدراج ، أو حتى جلب خزانة الكتب إذا كان لديك المساحة.

أعطي أهتمام لطاولة قهوة صغيرة

Family room, Manor Farm, Oxfordshire Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة المعيشة
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Family room, Manor Farm, Oxfordshire

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

طاولة القهوة هي واحدة من العناصر الأساسية في غرفة المعيشة،ولكن يمكن أيضًا أن يصبح العنصر الأكثر بشاعة إذا لم تهتم به.

ضع في اعتبارك العناصر التي توضع فوقها مزهرية بالورود ، والشموع ، والمجلات ، وما إلى ذلك وأنظر ما الذي يمكنك أن تنشطه، تشمل كنوز طاولة القهوة المفضلة لدينا الكتب والزهور الطازجة وتذكارات السفر التي تحكي قصة.

طاولات جانبية

Bath Interior Design Project and Showpiece , Etons of Bath Etons of Bath غرفة المعيشة Multicolored
Etons of Bath

Bath Interior Design Project and Showpiece

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

جرّب تحريك هذا الجانب الطاولة في مكان آخر المدخل، غرفة نوم الضيوف ، أو حتى تخزينه في مكان آمن واستبداله بشيء غير متوقع مثل كرسي الحديقة. كراسي الحديقة والمقاعد تأتي في جميع الأشكال والظلال،  فإن الخيار المثالي عندما تشعر بأنك تختلط في غرفة المعيشة الخاصة بك.

خيار آخر هو إخفاء طاولة النهاية وجلب صندوق تخزين في مكانه. التزامها بالتخزين يجعل هذا الخيار أكثر جاذبية.

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