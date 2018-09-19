غرفة معيشة جديدة بتفاصيل بسيطة

أين يمكننا الاختلاط والاسترخاء؛ لنشغل أنفسنا بممارسة لأنشطة مثل القراءة والعمل، أو مشاهدة بعض التلفزيون. نعم ، من الواضح أننا نتحدث عن غرفة المعيشة وهو المنطقة التي تستخدم في كثير من الأحيان، لذا ما رأيك ببعض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تحديث غرفة المعيشة الخاصة بك في أقل من عطلة نهاية الأسبوع وبدون مساعدة من مصمم ديكور محترف.
قبل أن تسرع وتشتري أشياء جديدة، ماذا عن النظر إلى ما لديك من زاوية مختلفة؟ يمكن أن يؤدي إعادة ترتيب تصميم غرفة المعيشة إلى تغيير مظهر المساحة بالكامل وإحساسها دون شراء الكثير من الوسائد المبعثرة.
ثني هذه القواعد المعروفة على الإطلاق قليلاً، مثل سحب الأريكة بعيدًا عن الحائط أو تغيير التنسيق بحيث يكون تركيز الكراسي على المحادثة بدلاً من نقطة التركيزأي التلفزيون.
قد يؤدي نقل الأثاث الخاص بك إلى زيادة الإحساس بالمساحة، لكن كن موضوعيًا قدر الإمكان، في حين أنه من الصحيح أن استخدام الأثاث من الحجم الكبير يمكن أن يستخدم المساحة بشكل أفضل، وأحيانًا شيء بسيط مثل نقل المدخل يمكن أيضًا أن يفتح إمكانيات أثاث جديدة.
لا توجد أموال كافية لشراء نفسك بأريكة جديدة؟ ماذا عن الحفاظ على القديم وإعطائه نظرة جديدة، بدلا من ذلك؟
يمكن للغرفة البسيطة في نغمة محايدة أن تعطي غرفة المعيشة على الفور جرعة إضافية من الأناقةأو، إذا كنت تشعر بالإبداع، أخرج بصيغة جريئة جذابة أو ألوان الباستيل لجعل أريكتك تحفة فنية.
أكمل هذه النظرة الجديدة الملونة مع الوسائد المبعثرة .
ضع في اعتبارك الجوانب العملية عند البحث عن طرق لتحديث غرفة المعيشة،لا يتعلق فقط بالجمال المرئي! نظرًا لأن القليل من التنظيف والتخزين يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً، فإننا نوصي بشدة بتغيير عامل التخزين في غرفة المعيشة، مثل إضافة رف، أو تبديل طاولة قهوة باهتة أو طاولة جانبية مع طاولة تحتوي على أدراج ، أو حتى جلب خزانة الكتب إذا كان لديك المساحة.
طاولة القهوة هي واحدة من العناصر الأساسية في غرفة المعيشة،ولكن يمكن أيضًا أن يصبح العنصر الأكثر بشاعة إذا لم تهتم به.
ضع في اعتبارك العناصر التي توضع فوقها مزهرية بالورود ، والشموع ، والمجلات ، وما إلى ذلك وأنظر ما الذي يمكنك أن تنشطه، تشمل كنوز طاولة القهوة المفضلة لدينا الكتب والزهور الطازجة وتذكارات السفر التي تحكي قصة.
جرّب تحريك هذا الجانب الطاولة في مكان آخر المدخل، غرفة نوم الضيوف ، أو حتى تخزينه في مكان آمن واستبداله بشيء غير متوقع مثل كرسي الحديقة. كراسي الحديقة والمقاعد تأتي في جميع الأشكال والظلال، فإن الخيار المثالي عندما تشعر بأنك تختلط في غرفة المعيشة الخاصة بك.
خيار آخر هو إخفاء طاولة النهاية وجلب صندوق تخزين في مكانه. التزامها بالتخزين يجعل هذا الخيار أكثر جاذبية.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:حمامك أحلى مع هذة الأفكار