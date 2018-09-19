غرفة معيشة جديدة بتفاصيل بسيطة

قبل أن تسرع وتشتري أشياء جديدة، ماذا عن النظر إلى ما لديك من زاوية مختلفة؟ يمكن أن يؤدي إعادة ترتيب تصميم غرفة المعيشة إلى تغيير مظهر المساحة بالكامل وإحساسها دون شراء الكثير من الوسائد المبعثرة.

ثني هذه القواعد المعروفة على الإطلاق قليلاً، مثل سحب الأريكة بعيدًا عن الحائط أو تغيير التنسيق بحيث يكون تركيز الكراسي على المحادثة بدلاً من نقطة التركيزأي التلفزيون.

قد يؤدي نقل الأثاث الخاص بك إلى زيادة الإحساس بالمساحة، لكن كن موضوعيًا قدر الإمكان، في حين أنه من الصحيح أن استخدام الأثاث من الحجم الكبير يمكن أن يستخدم المساحة بشكل أفضل، وأحيانًا شيء بسيط مثل نقل المدخل يمكن أيضًا أن يفتح إمكانيات أثاث جديدة.