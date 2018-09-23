طاولات القهوة قطعة فنية في غرفة معيشتك

سعيد مع الأرائك الخاصة بك؟ معجب جدا مع اختيارك للعلاج نافذة والألوان الجدار؟ إذاً ، ما الذي يتبقى لغرفة معيشتك؟ ماذا عن طاولة القهوة؟
تعتبر طاولة القهوة واحدة من القطع الأخيرة التي تم اختيارها لغرفة المعيشة ، فقط بعد أن تكون سعيدًا بنسبة 100٪ بمقاعدك. بالنسبة للبعض ، يعد اختيار طاولة القهوة اختيارًا سهلاً للغاية – ربما يكون قد تقرر بالفعل بالنسبة لك ، مثل القطعة التي ورثتها أو التي التقطتها زوجتك أو زميلك في الغرفة.
ومع ذلك ، إذا كنت مشابهة لغالبية الناس هناك حتى مصممي الديكور الداخلي يخدشون رؤوسهم في الكثير من الخيارات المتاحة، فانتقلوا إلى الأمام للسماح لدليلنا العملي بإرشادك إلى اتجاه طاولة القهوة المثالية.
مثل أي قطعة أثاث أخرى ، تتراوح أسعار طاولات القهوة من الميزانية الصديقة إلى المكلفة للغاية. وهكذا ، قبل التسوق ، تعرف كم تستطيع.
يجب تقسيم ميزانية التصميم الإجمالية الخاصة بك إلى مناطق مثل الملحقات والإضاءة والأثاث. يتضمن الأثاث عناصر مثل الأرائك ، الطاولات الجانبية ، الكراسي وطاولة القهوة ، مع الجزء الأكبر من ميزانيتك المخصصة للقطع الأكبر. ومع ذلك ، يُسمح لك على الإطلاق بقياس الموازين وقضاء وقت أطول قليلاً على طاولة القهوة الخاصة بك ، إذا لم يكن ذلك بمثابة خطر على سعر وجودة الكراسي والأرائك.
كن عمليًا. انظر إلى غرفة المعيشة واسأل نفسك ما إذا كنت تحتاج حقًا إلى طاولة قهوة. هل هناك مجال لواحد؟ هل ستضيف إلى أسلوب ووظائف الفضاء؟ أو سوف قطعة إضافية تنتج فقط في نظرة ضيقة؟
من الواضح أن طاولة القهوة الجديدة يجب أن تكون متناسبة مع أرائك لتعظيم الراحة لكل شخص في الغرفة. قد تلاحظ عينك على طاولة قهوة أخرى ، ولكن إذا كانت كبيرة الحجم وغرفة جلوسك صغيرة نسبيًا ، فعليك أن تنسى الأمر. سيقتصر ذلك فقط على المساحة المخصصة للساقين وله تأثير سلبي على تدفق المساحة.
من حيث الحجم ، تتيح طاولة القهوة المثالية لمسافة 45 سم على الأقل بينها وبين حافة الأريكة. يضمن ذلك للأشخاص إمكانية الوصول براحة إلى مشروباتهم ، ولكن أيضًا بسط قدميهم بسهولة.
يجب أن تعرف ما سوف تستخدم طاولة القهوة الخاصة بك في البداية. هل هي قطعة زخرفية تهدف إلى استكمال أسلوب غرفة المعيشة الخاصة بك؟ هل ستساعد في التخزين؟ تذكر أن هناك عالمًا كاملاً من التصاميم ، بعضها يحتوي على رفوف وأدراج للمساعدة في التخلص من لعب الأطفال والمجلات.
ولكن ما إذا كنت تريد أن تساعد في التخزين أم لا ، فلا تزال هناك فرصة جيدة لتعيين مشروب أو وضعه على سطح طاولة القهوة ، أليس كذلك؟ وهكذا ، اختر واحدة يمكن أن تحمل بشكل مريح المشروبات وأطباق الوجبات الخفيفة.
من ناحية أخرى ، إذا كان الديكور أكثر غرضًا ، فركز على واحد مع الخطوط والملمس في مادة تحبها.
عادة إذا اخترت طاولة قهوة بنفس أو أطول بقليل من ارتفاع مقعدك ، فلا مشكلة. ولكن للحصول على مظهر وإحساس مريح حقًا مع الصوفا أو المقعد السفلي ، قد ترغب في الذهاب إلى أسفل لتتناسب.
إذا كنت ترغب في الذهاب أطول ، ففكر في طاولة قهوة ذات قطر أصغر لتوازن التكوين.
قاعدة الابهام؟ يجب أن تكون طاولة القهوة الخاصة بك قصيرة (من 5 إلى 10 سم) من ارتفاع مقعد الأريكة.
عند انتقاء المواد لمائدة القهوة الخاصة بك ، يجب أيضًا أن تأخذ أسلوب حياتك بعين الاعتبار. على سبيل المثال ، لا تذهب إلى السطح الخشبي الذي يتطلب الوقايات إذا لم تكن مستخدمًا دائمًا للقطارات. ولا تختار طاولة زجاجية إذا كان لديك أطفال صغار يحبون القفز على الأرائك.
من حيث ملائمة نمط غرفة المعيشة ، يمكن استكمال مظهر أكثر تعقيدًا بمواد مثل الزجاج مع النحاس أو الفولاذ. والخشب دائمًا ما يشعر به ، سواء أكان كرزًا أم قيقبًا أو بلوطًا أو خشب الجوز. ومع ذلك ، عادة ما يكون البلوط والقيقب أكثر عرضية ، في حين يتم اختيار الجوز والكرز لمزيد من المساحات الرسمية.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:دليلك من هوميفاي لتصميم غرفة معيشة مفتوحة