5 أفكار رائعة لحمام مميز

لا تفهمنا خطأ فنحن نحب لوحات الألوان المحايدة في المنزل. إنه مجرد أن المرء في بعض الأحيان يريد تلميحا من اللون لشخصية اضافية. وبعد كل شيء ، لا يزال من الممكن إدخال لمسة من الألوان الزاهية في غرفة ذات ألوان محايدة دون تحطيم مظهر المساحة الفخمة والفاخرة.
هذا يقودنا إلى الحمام في العصر الحديث. كثير منهم يتفاخر مخططات اللون الأبيض بالكامل ، ولماذا لا؟ يمكنك الابتعاد بسهولة عن طريق نغمات ناعمة بيضاء اللون في الحمام ، لأنها طريقة آمنة لإضفاء مظهر أنيق على الغرفة. لكن دعنا نواجه الأمر: فحمام أبيض اللون يخاطر بأن يصبح مملًا بسرعة كبيرة. لذا ، دعنا نحل المشكلة بإضافة بعض الأشكال الودية.
ولكن كيف؟ أين يبدأ المرء عندما يريد المرء الدخول إلى عالم مشرق وكبير لأفكار الحمام الملونة؟
انظر حول حمامك، هل هناك بالفعل تلميح من اللون الذي ترغب في تحسينه؟ قد يكون شيئًا صغيرًا مثل أحمر الكرز في أحد البلاط المغربي ، أو السماء الزرقاء في نافذة العلاج ، أو حتى اللون الأرجواني الساطع في ستارة الدوش. تبدأ مع تدرج واحد ، وتأخذ من هناك!
بالطبع، لا يزال الطلاء من أسهل الطرق لتلوين أي مساحة في الداخل أو الخارج، ولكن ضع شيئين في الاعتبار قبل اختيار لون لحمامك:
1. إنها مساحة خاصة، مما يعني أنه ليس كل من يدخل منزلك سيشاهده بالضرورة مثل غرفة المعيشة، فهذا يعني أنه يمكنك أن تكون أكثر ميلاً إلى المغامرة مع اختيارك من النغمات.
2. ومع ذلك، من المفترض أن يكون الحمام مساحة هادئة، على الرغم من أننا لا نقضي الكثير من الوقت هناك، فإن ألوانه تساعد في إضفاء أجواء معينة. لذلك ، ضع في اعتبارك الحالة المزاجية التي ترغب في الشعور بها أثناء تنظيف أسنانك أو الاستحمام أو الرد على مكالمة الطبيعة في الحمام.
وللحصول على شعور أكثر دفئًا ووديًا، انتقل إلى الجانب الأكثر حرارة للعجلة اللونية حيث توجد الألوان الحمراء والصفراء والبرتقالية ، حيث تتوفر جميعها بآلاف الصبغات المختلفة. أو ماذا عن الشعور الدرامي عن طريق اختيار لوحة محايد ناعمة، ثم رش لون مشرق أو جريء على الجدار البؤري؟
بعد تحديد الألوان الرئيسية التي ترغب في التركيز عليها مثل اللون الأخضر، حان الوقت للتلاعب بالنغمات والألوان، دائمًا قم بإختبار عينات الطلاء على الجدران، ضعهم على بعد ثلاثة أقدام على الأقل بعيداً عن بعضهم البعض حتى لا يمتزجوا، وتأكد من رسمها على البقع التي ستتلقى الضوء والظل على حد سواء – تذكر أن نفس اللون يمكن أن يتغير اعتمادًا على المكان الذي تضعه فيه
الحمامات مرادفة للبلاط، ليس من الضروري أن تكون كذلك، ولكن دعونا نواجه أن البلاط عبارة عن مادة مجربة ومختبرة لأي مساحة معرضة للرطوبة.
وذهبت الأيام التي كان فيها حمامك كله بحاجة إلى تغطيته في بلاط مشبع لكي يكون
عصريًا. أبلغتنا العصور الحديثة أن البلاط الملون مثالي لجذب الانتباه إلى نقطة محورية ، بالإضافة إلى إظهار الضيوف أنك تقدر الجمال الجمالي في المساحات الخاصة في منزلك أيضًا.
ضع في اعتبارك استخدام البلاط الملون نحن نحب على وجه الخصوص البحر الأبيض المتوسطفي دش الغابات المطيرة على غرار السبا ، كخلفي خلفي مدهش خلف الغرور، أو أي مساحة حائط طابق أخرى تراه مناسبًا.
بالطبع الطلاء ليس هو الخيار الوحيد الذي لدينا لإحضار الألوان في الحمام. وعندما يتعلق الأمر بالأثاث الذي تم اختياره بشكل جيد ، فإنها لا تضيف فقط لونًا ، ولكنها أيضًا تعزز المخطط العام للفضاء.
فكر في علاج النوافذ، ومناشف الحمام، والحصير، وستائر الدش، وما إلى ذلك، كل هذه لديها القدرة على إضافة اللون والنمط والملمس إلى مساحتك الخاصة. سجاد المنطقة خاصة ، نظراً لوجود العديد من الأنواع المنسوجة، مثل الخيزران .
المواد المفضلة لدينا لحصيرة الحمام؟
الصوف، فهي مريحة مريحة للوقوف، لينة جدا، والزيت الموجود في الألياف يقاوم بشكل طبيعي الماء.
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