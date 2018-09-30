5 أفكار رائعة لحمام مميز

بالطبع، لا يزال الطلاء من أسهل الطرق لتلوين أي مساحة في الداخل أو الخارج، ولكن ضع شيئين في الاعتبار قبل اختيار لون لحمامك:

1. إنها مساحة خاصة، مما يعني أنه ليس كل من يدخل منزلك سيشاهده بالضرورة مثل غرفة المعيشة، فهذا يعني أنه يمكنك أن تكون أكثر ميلاً إلى المغامرة مع اختيارك من النغمات.

2. ومع ذلك، من المفترض أن يكون الحمام مساحة هادئة، على الرغم من أننا لا نقضي الكثير من الوقت هناك، فإن ألوانه تساعد في إضفاء أجواء معينة. لذلك ، ضع في اعتبارك الحالة المزاجية التي ترغب في الشعور بها أثناء تنظيف أسنانك أو الاستحمام أو الرد على مكالمة الطبيعة في الحمام.

وللحصول على شعور أكثر دفئًا ووديًا، انتقل إلى الجانب الأكثر حرارة للعجلة اللونية حيث توجد الألوان الحمراء والصفراء والبرتقالية ، حيث تتوفر جميعها بآلاف الصبغات المختلفة. أو ماذا عن الشعور الدرامي عن طريق اختيار لوحة محايد ناعمة، ثم رش لون مشرق أو جريء على الجدار البؤري؟