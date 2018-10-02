تصميات دافئة لعشاق التميز في غرف المعيشة

محبي التصاميم الأنيقة التقليدية لا يحرص على مخططات بيضاء بالكامل، أنيقة للغاية تظهر في العديد من الأماكن الحديثة؟ يبدو وكأنه النمط الكلاسيكي التقليدي هو أكثر ما يصل الزقاق الخاص بك.
هناك شيء واحد يمكننا قوله عن التصميمات التقليدية الكلاسيكية: فمن المؤكد أنهم لم يخجلوا من عرض التفاصيل، الأثاث المزخرف، أنماط الأزهار، ورق الجدران المزدحم، والأقمشة الأنيقة يمكن للمرء أن يحدق بالتأكيد على الطراز التقليدي لساعات، حيث يوجد العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام. ومع ذلك ، فإن الشيء المضحك هو أن مصطلح
التقليدية يمكن أن يعني أشياء مختلفة مختلفة لأناس مختلفين لا توجد صيغة ثابتة.
ومع ذلك، هناك بعض النصائح والحيل البسيطة التي يمكن للمرء أن يتبعها إذا أراد المرء دعوة النظرة التقليدية إلى المساحة الاجتماعية الأكبر في المنزل بأكمله: غرفة المعيشة، ولهذا السبب استوحينا هذه الأفكار الثمانية لمحبي غرف المعيشة التقليدية.
لا أحد يقول أنه فقط لأنك يتوهم النمط التقليدي تحتاج إلى جعل غرفة المعيشة الخاصة بك تبدو قديمة وقديمة. وبكل الوسائل ، ضع يدًا جديدًا على هذا المظهر العتيق من خلال جمع بعض التحف مع بعض القطع الحديثة الفائقة.
على سبيل المثال ، تخيل أريكة مخملية كلاسيكية من تشيسترفيلد ، والتي تحدد النغمة التقليدية في غرفة المعيشة ، ومع ذلك يمكنك أن تتناقض مع طاولة قهوة زجاجية بسيطة. رمي في مصباح ملتوي في الزاوية ، ولكن بعد ذلك غيض المقاييس مرة أخرى إلى الجانب التقليدي مع زهرية منحوتة مزخرفة.
ألوان الباستيل الخفيفة ليست لها أعمال في مساحة تقليدية/ بدلًا من ذلك، يمكنك الاستمتاع بمزيد من الأناقة باستخدام ألوان الطلاء الداكنة. ولكن إذا لم تكن مستعدًا للالتزام بغرفة كاملة جريئة ، فحاول رسم جدار واحد فقط للإدلاء ببيان.
وإذا كنت ترغب في اتباع النمط التقليدي وصولاً إلى النقطة ، فدع تلك الألوان الداكنة تميل أكثر نحو الجانب الأكثر دفئًا للعجلة اللونية مع تضمين مجموعة من الألوان المحايدة. النبيذ الأحمر والماهوجني، والبرتقالي الصدأ ، البنفسج، إلخ. أو الذهاب بنبرة أرضية جذابة مثل نغمات البيج الدافئ أو البني.
بدلا من ذلك، يمكن للغابات الخضراء والأزرق الداكن أيضا أن تفعل الحيلة ، وضمان أجواء أكثر متقلبة.
إذا كنت ترغب في البقاء بعيدًا عن الألوان الداكنة، فإن أفضل رهان هو الذهاب مع اللون الأبيض المشرق الذي يتخلله نغمات رمادية باردة – خلفية بسيطة لمفروشاتك التقليدية.
الملمس يساوي التفاصيل، والتي تساوي الحرف. وهذا هو المطلوب لوقف غرفة المعيشة التقليدية من أن تصبح رسمية للغاية.
البسط والوسائد والستائر والستائر والطاولات والأرضيات والكراسي – هذه جميعها تمتلك القدرة على التباهي بالقوام الغني. ولكن لا تختار تضمين زخارف معقدة لكل قطعة. اترك بعض الأسطح
الفارغة هنا وهناك ، مثل طاولة القهوة وأثنين من أغطية المصابيح على جانبي الأريكة – هناك شيء من هذا القبيل مثل مبالغة الملمس ..
تخيل أن هناك خطًا غير مرئي في وسط غرفة المعيشة التقليدية، ما يجب فعله في أحد الجوانب يجب أن يتكرر من جهة أخرى. تعكس التصاميم التقليدية الاتساق والترتيب والاهتمام بالتفاصيل ،وهذا ما يمنع تلك الأنماط والقوام المزدحمة من أن تصبح فوضوية للغاية.
بالطبع يمكنك ثني هذه القاعدة هنا وهناك ، لأن أي غرفة متناظرة تماما يمكن أن ينتهي بها الأمر. وهكذا ، حافظ على تصميم أثاثك متناسقًا ، ولكن لا تكون دقيقًا جدًا مع ديكورك.
تأكد من وجود الكثير من غرفة التنفس حول الأثاث الخاص بك لتجنب أنها تبدو متجهم الوجه.
تمامًا مثل غرفة المعيشة في أي نمط تصميم آخر، يجب أن يلتزم الطراز التقليدي أيضًا بالتخزين. وإحدى الطرق التي يمكنك القيام بها هي عن طريق إنقاذ القطع القديمة.
انعم بتجربة على خزانة ذات أدراج منحوتة بشكل جميل لا تنتمي حقاً إلى غرفة نومك؟ التقطت خزانة الصين القديمة في ساحة البيع؟ فكر في الطرق التي يمكن من خلالها سحب هذه الغرف إلى غرفة المعيشة التقليدية الخاصة بك ليس فقط أن تبدو جميلة ، ولكن أيضًا ساعد في التخزين. على سبيل المثال ، يمكن لمجلس الوزراء الصيني أن يساعد في عرض أقراص دي في دي والكتب ، في حين أن خزانة الأدراج يمكنها صنع لوحة جانبية مذهلة.
لا تكن خائفا إذا لم تكن قد زينت مع ورق الجدران – بل هو وسيلة سهلة جدا وسريعة لإعطاء اللون والنمط والأسلوب إلى أي مساحة. ولكن عند اختيار ورق الحائط التقليدي، قم أولاً بتقييم حجم غرفة المعيشة الخاصة بك. تنص قاعدة الإبهام على أن الأنماط الأصغر تنتمي إلى غرفة أصغر ، في حين أن الأشكال الأكبر تكون أفضل للمساحات النبيلة.
نقاط المكافأة إذا كانت غرفة المعيشة التقليدية تتميز بسقوف عالية ، فهذا يعني أن لديك الكثير من خيارات ورق الحائط المتاحة لك!
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