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5 مكاتب ثنائية بتصاميم رائعة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Mid-Mod Eichler Addition Remodel by Klopf Architecture, Klopf Architecture Klopf Architecture مكتب عمل أو دراسة
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تسعى للحصول على مساحة ثنائية مريحة للعمل بالمنزل سواء مع شقيقك أو شريك حياتك أو حتى صديقك؟ في هذا الموضوع سنقدم لك تشكيلة رائعة لأجدد تصميمات المكاتب الثنائية لتلهمك بالعديد من الأفكار واللمسات الديكورية، لنبدأ الآن!

1- يتمتع بمساحة تخزينية ذكية وعملية

Décoration et aménagement d'un bureau - Gard, Kty.L Décoratrice d'intérieur UFDI Kty.L Décoratrice d'intérieur UFDI مكتب عمل أو دراسة
Kty.L Décoratrice d&#39;intérieur UFDI

Kty.L Décoratrice d'intérieur UFDI
Kty.L Décoratrice d&#39;intérieur UFDI
Kty.L Décoratrice d'intérieur UFDI

أول مكتب معنا اليوم بتصميم معاصر أنيق يتكون من رف طويل ناصع البياض يضم بداخله مقعدين بلاستيكيين. بين ذاك المقعدين المشار إليهما وحدة تخزينية مشتركة بين كلاهما، بالإضافة لوحدتين منفصلتين كلًا منهما مثبتة على جانب المقعدين لمزيد من الخصوصية.

2- رسمي إلى حد كبير

homify مكتب عمل أو دراسة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

أما عن هذا النموذج، فهو بطابع رسمي إلى حد كبير وذلك نلمسه من هيئة التصميم الداخلي له وقطع الأثاث المقتناه أيضًا التي يغلب عليها اللون الرمادي القاتم.

3- هادي وبسيط

컬러감이 돋보이는 싱그러운 집, 배곧 한라비발디 2차 29py _ 이사 후, 홍예디자인 홍예디자인 مكتب عمل أو دراسة
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

تصميم هادئ وبسيط نشعر فيه باختلاف عما سبقه من نماذج، حيث يعتمد على طاولة كبيرة وليس مجرد رف عادي، إلى جانب مقعدين مرتفعين وآخرين بلا أية مساند. 

4- منعش ومحفز على الإنجاز

Mid-Mod Eichler Addition Remodel by Klopf Architecture, Klopf Architecture Klopf Architecture مكتب عمل أو دراسة
Klopf Architecture

Klopf Architecture
Klopf Architecture
Klopf Architecture

لابد أن مستخدمي هذا المكتب سيتمكنوا من إنجاز جميع ما لديهم من مهام بكل نشاط وحماس وذلك ببساطة بفضل التصميم الداخلي لهذا المكتب الذي ينفتح على الحديقة من خلال نوافذ زجاجية شفافة. 

5- دافئ

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes مكتب عمل أو دراسة
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

كل دفء العالم أجمع اجتمع في هذا النموذج الساحر الذي سيطر عليه الخشب بشتى الطرق، فنراه في السقف والجدران والأبواب وقطع الأثاث وكل شيء.

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