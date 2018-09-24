5 مكاتب ثنائية بتصاميم رائعة

تسعى للحصول على مساحة ثنائية مريحة للعمل بالمنزل سواء مع شقيقك أو شريك حياتك أو حتى صديقك؟ في هذا الموضوع سنقدم لك تشكيلة رائعة لأجدد تصميمات المكاتب الثنائية لتلهمك بالعديد من الأفكار واللمسات الديكورية، لنبدأ الآن!
أول مكتب معنا اليوم بتصميم معاصر أنيق يتكون من رف طويل ناصع البياض يضم بداخله مقعدين بلاستيكيين. بين ذاك المقعدين المشار إليهما وحدة تخزينية مشتركة بين كلاهما، بالإضافة لوحدتين منفصلتين كلًا منهما مثبتة على جانب المقعدين لمزيد من الخصوصية.
أما عن هذا النموذج، فهو بطابع رسمي إلى حد كبير وذلك نلمسه من هيئة التصميم الداخلي له وقطع الأثاث المقتناه أيضًا التي يغلب عليها اللون الرمادي القاتم.
تصميم هادئ وبسيط نشعر فيه باختلاف عما سبقه من نماذج، حيث يعتمد على طاولة كبيرة وليس مجرد رف عادي، إلى جانب مقعدين مرتفعين وآخرين بلا أية مساند.
لابد أن مستخدمي هذا المكتب سيتمكنوا من إنجاز جميع ما لديهم من مهام بكل نشاط وحماس وذلك ببساطة بفضل التصميم الداخلي لهذا المكتب الذي ينفتح على الحديقة من خلال نوافذ زجاجية شفافة.
كل دفء العالم أجمع اجتمع في هذا النموذج الساحر الذي سيطر عليه الخشب بشتى الطرق، فنراه في السقف والجدران والأبواب وقطع الأثاث وكل شيء.
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