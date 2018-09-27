5 غرف ملابس تندمج مع أخرى للنوم بطرق مختلفة

إلى كل مَن يسعون إلى تصميم غرفة ملابس جديدة بمنازلهم، مقالنا اليوم سيفيدكم كثيرًا حيث يطرح عليكم مجموعة نماذج لغرف ملابس رائعة مندمجة مع غرف نوم بطرق مختلفة؛ نأمل أن يكون أيٍ منها دليلًا لكم في تصميم غرفكم الخاصة بشيء من التميز.
أول غرفة ملابس معنا اليوم تندمج مع غرفة النوم من خلال فتحة بمنتصف الجدار تُظهِر مدى تقارب مساحات الغرف والترابط اللوني في قطع الأثاث والمفروشات.
أما هنا، فغرفة الملابس تندمج كليًا مع غرفة النوم، فنجد الأولى تستحوذ على الجزء الأيمن من المساحة حيث تُقسم إلى أدراج وأرفف معلقة، والثانية تسيطر على الجانب الأيسر بالكامل وبما تمتلكه من قطع أثاث.
وفقًا لهذا التصميم، نجد الغرفتين مندمجتين ومنفصلتين في الوقت نفسه وذلك من خلال فتحة معقولة بالجدار تكشف عما يوجد داخل ركن الملابس.
طريقة أخرى للدمج بين غرفتي النوم والملابس تنكشف فيها الثانية على الأولى تمامًا بأبواب زجاجية شفافة من النوع الجرار أو المنزلق كما يطلق عليه.
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تصميم أخير مدهش في طريقة تطبيقه تظهر فيه غرفة الملابس بخلفية السرير مباشرة حيث تتكون من العديد من الأرفف الخشبية المثبتة بأحد الجدران وأمامها طاولة كبيرة مستطيلية تشبه مائدة الجزيرة تستخدم في وضع الأحذية والإكسسوارات والحقائب وغيرها من الملحقات الأخرى.
هنا يجدر الإشارة إلى أن المساحة كانت بمثابة العامل الرئيسي في خروج الغرفة بهذه الإطلالة الساحرة، إضافة إلى ذكاء التصميم وإصرار الخبراء على البعد عن النمطية في الدمج بين الغرفتين.