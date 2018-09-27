5 غرف ملابس تندمج مع أخرى للنوم بطرق مختلفة

تصميم أخير مدهش في طريقة تطبيقه تظهر فيه غرفة الملابس بخلفية السرير مباشرة حيث تتكون من العديد من الأرفف الخشبية المثبتة بأحد الجدران وأمامها طاولة كبيرة مستطيلية تشبه مائدة الجزيرة تستخدم في وضع الأحذية والإكسسوارات والحقائب وغيرها من الملحقات الأخرى.

هنا يجدر الإشارة إلى أن المساحة كانت بمثابة العامل الرئيسي في خروج الغرفة بهذه الإطلالة الساحرة، إضافة إلى ذكاء التصميم وإصرار الخبراء على البعد عن النمطية في الدمج بين الغرفتين.