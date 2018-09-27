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5 غرف ملابس تندمج مع أخرى للنوم بطرق مختلفة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
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إلى كل مَن يسعون إلى تصميم غرفة ملابس جديدة بمنازلهم، مقالنا اليوم سيفيدكم كثيرًا حيث يطرح عليكم مجموعة نماذج لغرف ملابس رائعة مندمجة مع غرف نوم بطرق مختلفة؛ نأمل أن يكون أيٍ منها دليلًا لكم في تصميم غرفكم الخاصة بشيء من التميز. 

1- تضاهي غرفة النوم في مساحتها

Ein Traum wird wahr: Ihr begehbarer Kleiderschrank, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أول غرفة ملابس معنا اليوم تندمج مع غرفة النوم من خلال فتحة بمنتصف الجدار تُظهِر مدى تقارب مساحات الغرف والترابط اللوني في قطع الأثاث والمفروشات.  

2- تندمج معها كليًا

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

أما هنا، فغرفة الملابس تندمج كليًا مع غرفة النوم، فنجد الأولى تستحوذ على الجزء الأيمن من المساحة حيث تُقسم إلى أدراج وأرفف معلقة، والثانية تسيطر على الجانب الأيسر بالكامل وبما تمتلكه من قطع أثاث.

3- مندمجة ومنفصلة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

وفقًا لهذا التصميم، نجد الغرفتين مندمجتين ومنفصلتين في الوقت نفسه وذلك من خلال فتحة معقولة بالجدار تكشف عما يوجد داخل ركن الملابس.

4- مكشوفة تمامًا

Квартира в ЖК Аэробус, 1+1 studio 1+1 studio غرفة الملابس
1+1 studio

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

طريقة أخرى للدمج بين غرفتي النوم والملابس تنكشف فيها الثانية على الأولى تمامًا بأبواب زجاجية شفافة من النوع الجرار أو المنزلق كما يطلق عليه. 

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5- في خلفية السرير

Casa J, Colectivo de Melhoramentos Colectivo de Melhoramentos غرفة الملابس
Colectivo de Melhoramentos

Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos
Colectivo de Melhoramentos

تصميم أخير مدهش في طريقة تطبيقه تظهر فيه غرفة الملابس بخلفية السرير مباشرة حيث تتكون من العديد من الأرفف الخشبية المثبتة بأحد الجدران وأمامها طاولة كبيرة مستطيلية تشبه مائدة الجزيرة تستخدم في وضع الأحذية والإكسسوارات والحقائب وغيرها من الملحقات الأخرى. 

هنا يجدر الإشارة إلى أن المساحة كانت بمثابة العامل الرئيسي  في خروج الغرفة بهذه الإطلالة الساحرة، إضافة إلى ذكاء التصميم وإصرار الخبراء على البعد عن النمطية في الدمج بين الغرفتين.

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