حمامات سباحة وبانيو سبا.. رفاهية الاسترخاء في بيئات مختلفة

تركيب حمامات بانيو سبا وحمامات السباحة في فينيتو من حمام السباحة الداخلي للمنازل أو الإقامة إلى حوض الاستحمام الساخن لمناطق العافية من جميع الأحجام والأشكال ، هناك عدة مجموعات ممكنة لإنشاء منطقة سبا مهنية أو خاصة حيث يمكنك قضاء وقت فراغك بالاسترخاء.

في هذا الكتاب من الأفكار سوف نرى بالتالي بعض البيئات من مختلف الأنواع مع مساهمة من المهنيين من Aquazzura Piscine أخصائي العافية بانيو سبا والخبراء في تصميم وبناء وتخصيص أي مرفق العافية.