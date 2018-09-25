حمامات سباحة وبانيو سبا.. رفاهية الاسترخاء في بيئات مختلفة

تركيب حمامات بانيو سبا وحمامات السباحة في فينيتو من حمام السباحة الداخلي للمنازل أو الإقامة إلى حوض الاستحمام الساخن لمناطق العافية من جميع الأحجام والأشكال ، هناك عدة مجموعات ممكنة لإنشاء منطقة سبا مهنية أو خاصة حيث يمكنك قضاء وقت فراغك بالاسترخاء.
في هذا الكتاب من الأفكار سوف نرى بالتالي بعض البيئات من مختلف الأنواع مع مساهمة من المهنيين من Aquazzura Piscine أخصائي العافية بانيو سبا والخبراء في تصميم وبناء وتخصيص أي مرفق العافية.
1. بعض المنشآت من بانيو سبا المهنيةأول منشأة بانيو سبا مهنية مقترحة لديها منتجع صحي في فندق Viest في فيتشنزا. النموذج المختار للبيئة يحتوي على خزان التعويض و spapack يتكون من مرشح الرمل ، ومضخات دوامة ، منفاخ ومبادل حراري مع المرجل.
حمام السباحة الدائري المائي مثالي للزاوية حيث يتم إدخاله ، مغطى بالكامل بالخشب وبخطوات مرفقة لتسهيل استخدام الضيوف له. ويكمل الجدار الحجري الخفيف الذي تم إعادة بنائه المساحة بطريقة مثيرة ومزهر مصنوع بشكل خاص دائري يضمن أجواء ريفية وترحيبية.
لا توجد حدائق أو سبا أو مساحات في الهواء الطلق في مرافق الإقامة فحسب، بل أيضًا السفن السياحية مثل ما يلي ، حيث تم تركيب بانيو سبا Alimia Professional مع خزان تعويض ومنضدة مكونة من مرشح مع الرمل ، مضخات للبانيو سبا ، منفاخ وسخان كهربائي. النتيجة؟ منطقة سبا خارجية للاسترخاء أثناء التصفح.
التركيب التالي موقع فندق Maximiliam في Malcesine. على وجه الخصوص ، نجد أنفسنا في منطقة في الهواء الطلق مع إطلالة على بحيرة غاردا ، حيث البطل المطلق هو بانيو سبا نموذجية من فرجينيا مع خزان تعويض و spapack يتكون من مرشح الرمل ، ومضخات دوامة ، منفاخ وسخان كهربائي. كله ، مغطى بغلاف من الشرائح الخشبية منسقة مع التزيين وأسلوب البيئة.
حتى العلية يمكن تحسينها وجعلها ممتعة للغاية بفضل تركيب بركة التدليك المائي. تم تأكيد ذلك من قِبل Corte Poli B & B في San Martino Buon Albergo ، حيث يوفر بانيو سبا احترافي مع العلاج بالألوان شعوراً بالاسترخاء والحميمية في العلية.
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