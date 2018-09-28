المنازل الخشبية الجاهزة في لومباري

نحن نعيش في عصر أصبح فيه التركيز على موارد الطاقة والاستدامة واجباً ، والجميع مدعوون للقيام بدورهم للحفاظ على البيئة والحد من الاستهلاك ، سواء من المواد وموارد الطاقة: المشاريع من المنازل الخشبية في Marlegno تبين أنه من الممكن القيام بذلك بالفعل من منازلهم. سوف نتعرف على المنازل الخشبية سابقة التجهيز لنظم البناء الخشبية المتوافقة مع البيئة ، والقادرة على تقليل الأثر البيئي بالفعل في مرحلة البناء.
في الواقع ، تستخدم Marlegno أنظمة الإنتاج والتجميع المتطورة من حيث الحماية المعمارية والبيئية. تعتني الشركة بكل جانب من جوانب المشروع ، من مرحلة التصميم إلى مرحلة التجميع في موقع البناء ، ومرورا بمرحلة الإنتاج من الهياكل الجاهزة. تسمح لنا عملية الإنتاج من Marlegno بالعناية بكل جانب واحد في أصغر التفاصيل ، مما يقلل الوقت والتكاليف. في الواقع ، يسمح البناء المسبق لهياكل المنازل الخشبية لشركة Marlegno بالتحكم الكامل في تطور عملية الإنتاج التي تتيح الشفافية للكيان وتكلفة التدخلات من مرحلة التصميم.
في هذا الكتاب من الأفكار سوف نتعلم عن المنازل الخشبية الجاهزة التي تم إنشاؤها في مقاطعة لومباردي من قبل Marlegno ، وهي شركة متخصصة منذ ما يقرب من عشرين عاما في تصميم وبناء المنازل والمباني والمباني الخشبية التي تتميز بالأداء الرائع من حيث أداء الطاقة وبالتالي الاستدامة البيئية.
كما نرى في هذه الصورة ، يقترح Marlegno منازل خشبية مسبقة الصنع ذات تصميم عصري يجمع بين الأسلوب المعاصر واستخدام مادة قديمة دائمًا ما تكون حديثة مثل الخشب. في هذا المنزل يمكننا أن نقدر مرة أخرى تنوع الاستخدام مع الزجاج والصلب.
المنزل الخشبي الجاهز في هذه الصورة ، يقدم نموذجًا لفيلا مكونة من طابقين من الخشب مع أسلوب حديث ومستدام ومتوافق بيئيًا لأداء الطاقة واستهلاكها. التصميم البسيط يمنح الواجهة إطلالة عصرية أنيقة ع المغمات اللونية الحيادية والشبابيك الأفقية.
تمثل المنازل الخشبية إمكانية التدخل في طبيعتها التي تحترم خصائصها وأرصدتها. كما في هذه الحالة، مع هيكل خشبي للسكن الذي سمح لحماية واستكمال الغابات الموجودة في المنزل، ومجهزة الجدران الخشبية التهوية والصلب كورتن.
في هذه الصورة، ومنزل خشبي في سلبية Marling بنيت باستخدام نظام البناء البيئي Tavego®، والذي يسمح لإعطاء الحياة لمسكن يتكون من الجدران والأرضيات الصلبة التي عقدت معا عن طريق وصلات في الخشب عادل والصلب.
الخشب، ثم يأتي حصرا من الغابات الإيطالية معتمدة من قبل نظام PEFC، العلامة التجارية التي يصادق على الإدارة المستدامة للغابات، وبالتالي فإن عملية الإنتاج منذ موادها الرئيسية، والخشب.
في هذه الصورة نرى مثالا آخر للهياكل الخشبية الجاهزة التي اقترحها Marlegno. وهو عبارة عن منزل خشبي فردي ، يقع على ثلاثة طوابق وتحيط به حديقة كبيرة، وهو ما يُعرف بمنزل الأسرة الواحدة.
لمزيد من التصميمات الملهمة للمنازل، تفضل بقراءة المقال التالي، الإبداع في تصميم مساحة عائلية صغيرة