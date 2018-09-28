المنازل الخشبية الجاهزة في لومباري

نحن نعيش في عصر أصبح فيه التركيز على موارد الطاقة والاستدامة واجباً ، والجميع مدعوون للقيام بدورهم للحفاظ على البيئة والحد من الاستهلاك ، سواء من المواد وموارد الطاقة: المشاريع من المنازل الخشبية في Marlegno تبين أنه من الممكن القيام بذلك بالفعل من منازلهم. سوف نتعرف على المنازل الخشبية سابقة التجهيز لنظم البناء الخشبية المتوافقة مع البيئة ، والقادرة على تقليل الأثر البيئي بالفعل في مرحلة البناء.

في الواقع ، تستخدم Marlegno أنظمة الإنتاج والتجميع المتطورة من حيث الحماية المعمارية والبيئية. تعتني الشركة بكل جانب من جوانب المشروع ، من مرحلة التصميم إلى مرحلة التجميع في موقع البناء ، ومرورا بمرحلة الإنتاج من الهياكل الجاهزة. تسمح لنا عملية الإنتاج من Marlegno بالعناية بكل جانب واحد في أصغر التفاصيل ، مما يقلل الوقت والتكاليف. في الواقع ، يسمح البناء المسبق لهياكل المنازل الخشبية لشركة Marlegno بالتحكم الكامل في تطور عملية الإنتاج التي تتيح الشفافية للكيان وتكلفة التدخلات من مرحلة التصميم.

في هذا الكتاب من الأفكار سوف نتعلم عن المنازل الخشبية الجاهزة التي تم إنشاؤها في مقاطعة لومباردي من قبل Marlegno ، وهي شركة متخصصة منذ ما يقرب من عشرين عاما في تصميم وبناء المنازل والمباني والمباني الخشبية التي تتميز بالأداء الرائع من حيث أداء الطاقة وبالتالي الاستدامة البيئية.