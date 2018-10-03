5 تصميمات متنوعة ومبهرة لمنطقة التلفاز

الوحي هو الحليف الحقيقي للتصميم الداخلي الحديث ، والنمطية هي النجمة غير المتنازع عليها من أنظمة الأثاث الجيل الجديد ، تليها براعة متعددة الوظائف. وهذه هي الكلمات الرئيسية الثلاث التي تصف البيئات التي سنشاهدها اليوم: مناطق معيشة كاملة ومعاصرة تركز على الملاحق والمجموعات المتعددة الأوجه. لتغيير السياقات ، والأجواء ، والأشكال والألوان ، ولكن النتيجة لا تزال خالية من العيوب ومناسبة لأسلوب الحياة الأكثر ديناميكية.

شاهدنا على الفور خمسة غرف معاصرة لغرفة المعيشة وقعت ROOM 66 KITCHEN & MORE ، وهو استوديو للتصميم الداخلي ، ومطابخ ومفروشات في بولزانو ، والتي بفضل التعاون مع الحرفيين الرئيسيين تقدم خدمة تصميم 360 درجة وتقديم واقعي لتكوين مثالي للبيئة.