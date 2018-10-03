5 تصميمات متنوعة ومبهرة لمنطقة التلفاز

الوحي هو الحليف الحقيقي للتصميم الداخلي الحديث ، والنمطية هي النجمة غير المتنازع عليها من أنظمة الأثاث الجيل الجديد ، تليها براعة متعددة الوظائف. وهذه هي الكلمات الرئيسية الثلاث التي تصف البيئات التي سنشاهدها اليوم: مناطق معيشة كاملة ومعاصرة تركز على الملاحق والمجموعات المتعددة الأوجه. لتغيير السياقات ، والأجواء ، والأشكال والألوان ، ولكن النتيجة لا تزال خالية من العيوب ومناسبة لأسلوب الحياة الأكثر ديناميكية.
شاهدنا على الفور خمسة غرف معاصرة لغرفة المعيشة وقعت ROOM 66 KITCHEN & MORE ، وهو استوديو للتصميم الداخلي ، ومطابخ ومفروشات في بولزانو ، والتي بفضل التعاون مع الحرفيين الرئيسيين تقدم خدمة تصميم 360 درجة وتقديم واقعي لتكوين مثالي للبيئة.
لا شك في أن الحائط المجهز بكابينة تخزين معلقة هو حل ممتاز لتأثيث كل نوع من لقطات المربعات ، من الأكثر سخاءً إلى أصغرها. لنبدأ بإقامة مع شخصية بسيطة ولكن مع تأثير بصري مدهش ، حيث تكون هذه الشخصية المعينة هي البطل الحقيقي للمساحة. التباعد من الأزرق الباستيل إلى الرمادي الجليدي من خلال الخشب ، وهذا الجمع غير المتناظر للعناصر يمكن أن يعطي لمسة من الديناميكية للداخل البسيط للغرفة.
تنهي اللمسات الأخيرة ولمسة من turtledove تعيد النظر في نظام الجدار المعياري المنجز مع قاعدة خطية في الخشب الخفيف. بيئة مثالية لقمة العيش عصرية واقعية حيث تهيمن هي دفء الألوان المختارة – سواء على المفروشات التي طلاء – يرافقه الغزل والنسيج وجلسات مع نكهة خمر. في الواقع ، يتم خلط الجلود الرجعية ، والقوام الخام ، وآثار الخرسانة والراتنج والنحاس والصلب معا لتعزيز أناقة هذا الجدار.
يتم إعادة اكتشاف كتل الحاوية ، في الانحدار التالي ، البوب والتفاصيل الأصلية التي يتم بها تعريف منطقة المعيشة. لإثراء في الواقع مجموعة تبقى محايدة عن قصد وضرورية بشكل رئيسي على المتغيرات الرمادية ، هي في الواقع الأحجام غير المتجانسة المثبتة على الجدار. تم اقتراح لمسة من اللون الأزرق مع الخشب الداكن كقيمة مضافة للغرفة ، مع مظهر صارم ولكن ليس عاديا.
إن تأثيث المساحات المنزلية في العلية يقدم أحيانًا نفسه كتحدي حقيقي. في الواقع ، بالنسبة للقياسات غير التقليدية ، من الضروري العثور على حجر الزاوية الصحيح للحصول على نتيجة تجمع بين الوظائف وعلم الجمال. تقدم لنا غرفة المعيشة هذه مثالًا رمزيًا من كل وجهة نظر: لوني ، جمالي وعملي. مزيج من وحدات الجدار يناسب زخرفيًا في الجدار ، ليصبح في الواقع عنصرًا زخرفيًا فضلاً عن كونه مكملاً للحاويات. كما تم تحسين اللقطات المربعة بفضل الكتل المعلقة في حين أن الغلاف الجوي مرحب به وحميميًا بفضل الملحقات المضافة.
الخطوط النظيفة والحد الأدنى للغاية ليست هي السمات الوحيدة التي تميز هذا الاقتراح من الأثاث لغرفة المعيشة. في الواقع ، فإن الألوان المختارة للأثاث ، من رمادي داكن مطلي بالورنيش إلى الخشب الداكن والكثيف ، تضمن نكهة معاصرة ومكررة للسياق. وعلاوة على ذلك ، فإن الحائط المجهز بوحدات جدران مختلطة يلائم تمامًا السياق المستوحى من النمط الصناعي ، حيث تتعرف الملامح المعدنية للنوافذ الكبيرة على هندسيات الصور. الديناميكية والأشكال الصافية ، ونظام الألوان المحايدة والملحقات الحديثة تجعل من هذه البيئة بيئة لا تشوبها شائبة.
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