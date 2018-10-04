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5 لمسات تجعل حديقتك الأجمل بلا منازع

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASA Z-26, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
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حديقتك المنزلية تحتاج للتجديد؟ لديك ميزانية محدودة؟ تبحث عن أفكار جديدة قابلة للتنفيذ؟ من الجيد أننا هنا لنقدم لك يد المساعدة في الحصول على حديقة ساحرة بأبسط اللمسات والأساليب، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على هذا المقال وما نطرحه لك من أفكار كفيلة بأن تحول حديقتك لأخرى أجمل سواء بإضافة نافورة -صغيرة أو كبيرة المهم أن تتناسب مع مساحة حديقتك-، أو تعزيز إضائتها بمصابيح أرضية أو سقفية، أو إضافة نباتات وزهور ملونة، وربما بإقامة تعريشة هرمية! 

شاهد بتمعن جميع الأفكار على أن تختار من بين البدائل المختلفة ما هو أنسب لذوقك وميزانيتك، وتذكر جيدًا أنه يمكنك الحصول على استشارة مجانية من خبرائنا وقتما أردت.. لنبدأ الآن! 

1- إضاءة سقفية

SADHWANI BUNGALOW, 1 Square Designs 1 Square Designs حديقة
1 Square Designs

1 Square Designs
1 Square Designs
1 Square Designs

مصابيح الإضاءة الأرضية وكذلك السبوتات السقفية من اللمسات الرائعة التي يمكنها أن تضيف مظهر جذاب لحديقتك المنزلية كما فعلت هنا السبوتات ذات الإضاءة الصفراء بأطراف التعريشة الخشبية. 

2- نافورة مذهلة

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo حديقة
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

اقتناء نافورة صغيرة وأنيقة كهذه كفيلة بأن تمنح حديقتك المنزلية أجمل إطلالة كما فعلت هنا في هذا النموذج، حيث تألقت بتصميم فريد من نوعه لخمس زهور من النوع التيوليب المتراصة بشكل متدرج حتى تلقي بمياهها داخل البحيرة. 

3- ألوان زاهية

CASA Z-26, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

نخبة من النباتات والزهور الملونة ادرة على صنع الفارق بمظهر حديقتك المنزلية، كل ما عليك اختيار الأنواع والأشكال التي تفضلها وزرعها بحديقتك، مع مراعاة أن تكون جميع النباتات متناغمة مع بعضها البعض.

4- تعريشة هرمية

Casa Santa Fe, Cenquizqui Cenquizqui حديقة
Cenquizqui

Cenquizqui
Cenquizqui
Cenquizqui

تعريشة هرمية خشبية كهذه يمكنك صنعها وتركيبها بمساعدة أحد الأقارب أو الأصدقاء في أي بقعة مميزة من حديقتك لتضمن لك جلسة منعشة في الصيف ومحمية من العواص والأمطار بفصلي الخريف والشتاء.

5- أرضية عشبية كالشطرنج

Piccoli giardini realizzati in città. small garden in the city, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green حديقة
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

طريقة خارجة عن المألوف لتزيين الحديقة المنزلية تعتمد على أرضية عشبية صناعية تشبه الشطرنج، جزء من مربعاتها باللون الأخضر، والأخرى باللون الأخضر.

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