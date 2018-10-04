5 لمسات تجعل حديقتك الأجمل بلا منازع

حديقتك المنزلية تحتاج للتجديد؟ لديك ميزانية محدودة؟ تبحث عن أفكار جديدة قابلة للتنفيذ؟ من الجيد أننا هنا لنقدم لك يد المساعدة في الحصول على حديقة ساحرة بأبسط اللمسات والأساليب، كل ما عليك فعله هو الاطلاع على هذا المقال وما نطرحه لك من أفكار كفيلة بأن تحول حديقتك لأخرى أجمل سواء بإضافة نافورة -صغيرة أو كبيرة المهم أن تتناسب مع مساحة حديقتك-، أو تعزيز إضائتها بمصابيح أرضية أو سقفية، أو إضافة نباتات وزهور ملونة، وربما بإقامة تعريشة هرمية!
شاهد بتمعن جميع الأفكار على أن تختار من بين البدائل المختلفة ما هو أنسب لذوقك وميزانيتك، وتذكر جيدًا أنه يمكنك الحصول على استشارة مجانية من خبرائنا وقتما أردت.. لنبدأ الآن!
مصابيح الإضاءة الأرضية وكذلك السبوتات السقفية من اللمسات الرائعة التي يمكنها أن تضيف مظهر جذاب لحديقتك المنزلية كما فعلت هنا السبوتات ذات الإضاءة الصفراء بأطراف التعريشة الخشبية.
اقتناء نافورة صغيرة وأنيقة كهذه كفيلة بأن تمنح حديقتك المنزلية أجمل إطلالة كما فعلت هنا في هذا النموذج، حيث تألقت بتصميم فريد من نوعه لخمس زهور من النوع التيوليب المتراصة بشكل متدرج حتى تلقي بمياهها داخل البحيرة.
نخبة من النباتات والزهور الملونة ادرة على صنع الفارق بمظهر حديقتك المنزلية، كل ما عليك اختيار الأنواع والأشكال التي تفضلها وزرعها بحديقتك، مع مراعاة أن تكون جميع النباتات متناغمة مع بعضها البعض.
تعريشة هرمية خشبية كهذه يمكنك صنعها وتركيبها بمساعدة أحد الأقارب أو الأصدقاء في أي بقعة مميزة من حديقتك لتضمن لك جلسة منعشة في الصيف ومحمية من العواص والأمطار بفصلي الخريف والشتاء.
طريقة خارجة عن المألوف لتزيين الحديقة المنزلية تعتمد على أرضية عشبية صناعية تشبه الشطرنج، جزء من مربعاتها باللون الأخضر، والأخرى باللون الأخضر.
اقرأ أيضًا: لمحبي التجديد أفكار مثالية لتجديد غرف المعيشة