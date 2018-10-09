مطبخك تغمره البركة والهدوء بتصميم الفينج شوي

عندما يتعلق الأمر بالممارسة الصينية القديمة في فينغ شوي، يبقىالمطبخ بالضبط كما هو بالنسبة لنا جميعا في الحياة اليومية قلب المنزل يذهب فينغ شوي إلى أعمق قليلاً ويعلمنا أن المطبخ يرمز إلى الصحة والوفرة والثروة.
وبالتالي، فهي ليست فقط الغرفة التي نقوم فيها بطهي الطعام وتناوله ، بل وأيضاً واحدة من أهم ثلاث مناطق في المنزل إلى جانب المدخل الأمامي وغرفة النوم الرئيسية.
ولكن سواء كنت تعتقد في فنغ شوي أم لا ، لا يمكن إنكار أن هذه الممارسة لها معنى من حيث تخطيط الأثاث وخيارات الديكور. وإذا كان تخطيط المطبخ الخاص بك يمكن أن تسهم في الطاقة الإيجابية وترحيب فيبي ، فلماذا لا ، أليس كذلك؟
دعنا نرى كيف نخطط لإنشاء مطبخ فينج شوي المثالي…
يعتقد الصينيون القدماء أن المنطقة في المنزل حيث تم إعداد الطعام تحتاج إلى الحفاظ عليها كمساحة آمنة ، مصممة تصميما جيدا، وصحية وهكذا، وضعت مختلف المبادئ التوجيهية فنغ شوي.
ولكن ضع في اعتبارك أن الأمور قد تغيرت الكثير منذ تلك العصور القديمة. لشيء واحد ، لم نعد نطبخ فوق الحرائق المفتوحة. تختار المطابخ الحديثة وسائل أكثر راحة مثل المواقد وأفران الميكروويف، مما يعني أن بعض المعتقدات العتيقة لم تعد قابلة للتطبيق.
ومع ذلك، لا يزال كثير من قواعد المطبخ فينغ شوي تطبق اليوم
أفضل الألوان لمطبخ على الفينج شوي تدعم الطاقة المتولدة في الفضاء، وبينما يمكن تباهي البعض بحرية، إلا أنه يجب استخدام البعض الآخر بشكل مقتصد.
• أخضر وبني: عنصر النار موجود دائمًا في المطبخ ، ويتم تشغيله بواسطة عنصر الخشب. كل من اللونين الأخضر والبني هما لونان خشبيان يمكن استخدامهما معاً أو بشكل منفصل.
• الأصفر: هذه النغمة المبهجة ، لون العنصر الأرضي ، يمكن أن تساعد في الحد من فاعلية عنصر النار في المطبخ.
• الأحمر: لون الذي يمثل عنصر النار ويجب استخدامه لماما.
• ألوان برتقالية ومائية: في الدورة المدمرة ، يدمر الماء النار. لذلك ، تأكد من الحفاظ على توازن اللون عند إحضار البرتقالي( النار )إلى مطبخك. الأزرق (الماء) هو اللون المثالي المتناقض المثالي، مما يجعله تصميمًا رائعًا.
• ازرق واسود:هذان العنصران اللذان يمكنهما تكوين المطبخ ، ولكن يجب أن يوازن كل منهما الآخر بشكل مثالي.
عند اختيار نظام الألوان الرئيسي لمطبخك ، يجب مراعاة لون التمييز المناسب استنادًا إلى ألوان العناصر. استخدم صبغات اللكنة التي تدعم عنصر العناصر الرئيسي في الدورة الإنتاجية ،
نظرًا لأن المطبخ هو أحد المساحات الأولى التي يذهب إليها الشخص كل صباح، فمن الجيد أن يتم إبقاؤه مرحًا و
مشمسًا قدر الإمكان. حتى العلم يؤيد هذا عن طريق إخبارنا بأن التعرض المباشر لأشعة الشمس ينتج مادة السيروتونين والميلاتونين ، مما يحفز المزاج.
لذلك ، إذا لم يكن مطبخك مستمتعاً بكمية وافرة من الضوء الطبيعي ، فاعرف ما إذا كان لا يمكنك علاج الوضع بنوافذ أكبر، أو أبواب زجاجية، أو حتى كوة أو اثنتين.
يولي فنغ شوي دائما أهمية كبيرة للنظافة، لا سيما في الأماكن التي تنطوي على الصحة، وبالتالي، خصص وقتًا أطول في مسح الأسطح من أسطح الطاولات والجدران إلى الفواصل الخلفية كل يوم ، إزالة الغبار عن الأدراج والخزائن، وطرق التجليخ والمسح ، إلخ.
تحتوي العديد من المطابخ الحديثة على النار( الموقد) ، والماء (الحوض) ، والمعادن (الأجهزة) ، وتمثل الأرض (اللون) ، ولكن يبدو أن الخشب مفقود من المحبي التجديد ةل كثير منها. ولكن لا تعتقد أنه يجب عليك إعادة إنشاء حرفة أو أي شيء من هذا القبيل لتضمين هذا العنصر.
يمكن أن يكون دمج الخشب شيءًا خفيًا مثل وضع الفاكهة في وعاء خشبي على المنضدة ، أو ترك لوح تقطيع خشبي في جزيرة المطبخ، حتى شيء بسيط مثل النبات المحفوظ بوعاء أو لوحة من النباتات والأشجار أو الغابات يمكن أن تفعل الحيلة.
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