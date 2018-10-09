مطبخك تغمره البركة والهدوء بتصميم الفينج شوي

عندما يتعلق الأمر بالممارسة الصينية القديمة في فينغ شوي، يبقىالمطبخ بالضبط كما هو بالنسبة لنا جميعا في الحياة اليومية قلب المنزل يذهب فينغ شوي إلى أعمق قليلاً ويعلمنا أن المطبخ يرمز إلى الصحة والوفرة والثروة.

وبالتالي، فهي ليست فقط الغرفة التي نقوم فيها بطهي الطعام وتناوله ، بل وأيضاً واحدة من أهم ثلاث مناطق في المنزل إلى جانب المدخل الأمامي وغرفة النوم الرئيسية.

ولكن سواء كنت تعتقد في فنغ شوي أم لا ، لا يمكن إنكار أن هذه الممارسة لها معنى من حيث تخطيط الأثاث وخيارات الديكور. وإذا كان تخطيط المطبخ الخاص بك يمكن أن تسهم في الطاقة الإيجابية وترحيب فيبي ، فلماذا لا ، أليس كذلك؟

دعنا نرى كيف نخطط لإنشاء مطبخ فينج شوي المثالي…