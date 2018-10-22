5 ديكورات مطابخ بلدي مميزة

مما لا يدعو مجالا للشك أن تكمن أهمية المطبخ والتصميم في أهميته كمكان ومملكة لكل سيدة تقضي فيه معظم فترات اليوم كي تجهز الأطعمة الخاصة بأولادها، ويحتاج التصميم لعدة أمور كي يتوافق مع متطلباتها الشخصية، وبداية هذه المتطلبات هي المساحة؛ حيث أن لكل سيدة رؤية في مطبخها، فهي تحتاج لمساحة لكي تتجول كيفما تريد دون الاحساس بمعاناة بسبب ضيق المساحات، وبالطبع فإن النقطة الثانية هي الإضاءة بنوعيها سواء إن كانت الطبيعية أو الصناعية لأن هذا العنصر يعتمد عليه الشخص بشكل كبير في المساعدة على إنجاز الأعمال، أما فيما يخص العنصر الثالث فهي الألوان التي تضيف على التصميم نوعا من البهجة أو الحدية، ويتضمن التصميم أيضا الأرضيات ونوعية الخامات الخاصة بوحدات المطبخ نفسها ومدى تناسقها مع المساحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال نوعية مختلفة من التصميمات وهي التصميمات البلدية أو من الممكن أن نطلق عليها التصميمات الريفية، وهذه المسميات تطلق عليها نظرا لبساطة التصميمات من حيث الخامات والأشكال مع إدخال العنصر الخشبي والحجري ليضيف على التصميم عامل القدم، وسوف نجد ذلك في التصميمات التالية.
بالطبع فإن المزج ما بين هذين النوعين من الشكل التقليدي والمعاصر يمنح التصميم نوعا من الاختلاف عن التصميمات الأخرى، وهذا التصميم طولي الشكل، ونبدأ من الأرضيات فهي باللون الأسود اللامع، وكعادة هذه التصميمات يدخل فيها بشكل كبير العنصر الخشبي، ولا يخلو التصميم من استخدام عنصر الاستانلس، أما فيما يخص الديكور فهو موجود بشكل مميز ومبتكر من قبل المصمم المختص بذلك، أما الإضاءة فهي موظفة بشكل سليم ما بين النوعي سواء كانت الطبيعية أو الصناعية على حد سواء.
عند النظر إلى هذا التصميم، فنجد عنصر التنسيق والترتيب هو العنصر السائد، على الرغم من أن استخدام العنصر الحجري يلعب دور كبير في التصميم، أما بالنسبة لألوان الوحدات فهي مختلفة ما بين اللون الأسود والخشبي والرمادي وكلهم ألوان محايدة، بالإضافة إلى تداخل اللون الأبيض المشرق من خلال لون الجدران أما فيما يخص الأرضيات فهي باللون الكريمي، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر النباتي.
لعل الاختلاف في ذلك التصميم يكمن في البيئة الخارجية التي تحيط التصميم، ويبرز جماله في أنه وسط الطبيعة الساحرة والخلابة، وبالرغم من الطبيعية الخاريجة، فلا يغفل ذلك وجود العنصر النباتي من الداخل وسط التصميم، ويعتبر ذلك التصميم ذو مساحة متوسكة وعلى هيئة مربع، أما الألوان فهي مبتكرة ورائعة وتلائم البيئة المحيطة به، أما السقف فهو من خامة الخوص، والإضاءة فهي مشتركة ما بين النوعين سواء كانت الطبيعية أو الصناعية.
يتمتع هذا التصميم بالمساحة الواسعة والكبيرة الخاصة به التي تمنح المصمم القدرة على الإبتكار والإبداع والراحة في استخدام ووضع وتغيير أماكن تواجد الوحدات على حسب رغبة صاحب التصميم، ويتميز التصميم باستخدام الألوان الفاتحة والمشرقة من خلال استخدام اللون اللبني الخاص بالوحدات مع اللون الأبيض لكل من السقف والجدران، ولا يخلو التصميم من استخدام الديكور وتوظيفه بالشكل السليم الذي يساعد في ظهور التصميم بالشكل المناسب والرائع، أما الإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية على التصميم.
يمتاز هذا التصميم بالحرص على استخدام عنصر الإشراق من خلال استخدام اللون الأبيض في وحدات المطبخ مع تداخل الألوان المحايدة مثل اللون الأسود والرمادي مع الأرضيات التقليدية والإضاءة المميزة.
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