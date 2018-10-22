5 ديكورات مطابخ بلدي مميزة

مما لا يدعو مجالا للشك أن تكمن أهمية المطبخ والتصميم في أهميته كمكان ومملكة لكل سيدة تقضي فيه معظم فترات اليوم كي تجهز الأطعمة الخاصة بأولادها، ويحتاج التصميم لعدة أمور كي يتوافق مع متطلباتها الشخصية، وبداية هذه المتطلبات هي المساحة؛ حيث أن لكل سيدة رؤية في مطبخها، فهي تحتاج لمساحة لكي تتجول كيفما تريد دون الاحساس بمعاناة بسبب ضيق المساحات، وبالطبع فإن النقطة الثانية هي الإضاءة بنوعيها سواء إن كانت الطبيعية أو الصناعية لأن هذا العنصر يعتمد عليه الشخص بشكل كبير في المساعدة على إنجاز الأعمال، أما فيما يخص العنصر الثالث فهي الألوان التي تضيف على التصميم نوعا من البهجة أو الحدية، ويتضمن التصميم أيضا الأرضيات ونوعية الخامات الخاصة بوحدات المطبخ نفسها ومدى تناسقها مع المساحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال نوعية مختلفة من التصميمات وهي التصميمات البلدية أو من الممكن أن نطلق عليها التصميمات الريفية، وهذه المسميات تطلق عليها نظرا لبساطة التصميمات من حيث الخامات والأشكال مع إدخال العنصر الخشبي والحجري ليضيف على التصميم عامل القدم، وسوف نجد ذلك في التصميمات التالية.