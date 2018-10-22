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5 ديكورات مطابخ بلدي مميزة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Realisaties, Den Ouden Tegel Den Ouden Tegel مطبخ البلاط
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مما لا يدعو مجالا للشك أن تكمن أهمية المطبخ والتصميم في أهميته كمكان ومملكة لكل سيدة تقضي فيه معظم فترات اليوم كي تجهز الأطعمة الخاصة بأولادها، ويحتاج التصميم لعدة أمور كي يتوافق مع متطلباتها الشخصية، وبداية هذه المتطلبات هي المساحة؛ حيث أن لكل سيدة رؤية في مطبخها، فهي تحتاج لمساحة لكي تتجول كيفما تريد دون الاحساس بمعاناة بسبب ضيق المساحات، وبالطبع فإن النقطة الثانية هي الإضاءة بنوعيها سواء إن كانت الطبيعية أو الصناعية لأن هذا العنصر يعتمد عليه الشخص بشكل كبير في المساعدة على إنجاز الأعمال، أما فيما يخص العنصر الثالث فهي الألوان التي تضيف على التصميم نوعا من البهجة أو الحدية، ويتضمن التصميم أيضا الأرضيات ونوعية الخامات الخاصة بوحدات المطبخ نفسها ومدى تناسقها مع المساحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال نوعية مختلفة من التصميمات وهي التصميمات البلدية أو من الممكن أن نطلق عليها التصميمات الريفية، وهذه المسميات تطلق عليها نظرا لبساطة التصميمات من حيث الخامات والأشكال مع إدخال العنصر الخشبي والحجري ليضيف على التصميم عامل القدم، وسوف نجد ذلك في التصميمات التالية.

1-المزج ما بين التصميمات التقليدية والعصرية

Realisaties, Den Ouden Tegel Den Ouden Tegel مطبخ البلاط
Den Ouden Tegel

Den Ouden Tegel
Den Ouden Tegel
Den Ouden Tegel

بالطبع فإن المزج ما بين هذين النوعين من الشكل التقليدي والمعاصر يمنح التصميم نوعا من الاختلاف عن التصميمات الأخرى، وهذا التصميم طولي الشكل، ونبدأ من الأرضيات فهي باللون الأسود اللامع، وكعادة هذه التصميمات يدخل فيها بشكل كبير العنصر الخشبي، ولا يخلو التصميم من استخدام عنصر الاستانلس، أما فيما يخص الديكور فهو موجود بشكل مميز ومبتكر من قبل المصمم المختص بذلك، أما الإضاءة فهي موظفة بشكل سليم ما بين النوعي سواء كانت الطبيعية أو الصناعية على حد سواء.

2-تصميم لمطبخ مع الاهتمام بعنصر التنسيق

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

عند النظر إلى هذا التصميم، فنجد عنصر التنسيق والترتيب هو العنصر السائد، على الرغم من أن استخدام العنصر الحجري يلعب دور كبير في التصميم، أما بالنسبة لألوان الوحدات فهي مختلفة ما بين اللون الأسود والخشبي والرمادي وكلهم ألوان محايدة، بالإضافة إلى تداخل اللون الأبيض المشرق من خلال لون الجدران أما فيما يخص الأرضيات فهي باللون الكريمي، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر النباتي.

3-تصميم مميز لمطبخ مفتوح وسط الطبيعة

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte مطبخ الطوب Red
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

لعل الاختلاف في ذلك التصميم يكمن في البيئة الخارجية التي تحيط التصميم، ويبرز جماله في أنه وسط الطبيعة الساحرة والخلابة، وبالرغم من الطبيعية الخاريجة، فلا يغفل ذلك وجود العنصر النباتي من الداخل وسط التصميم، ويعتبر ذلك التصميم ذو مساحة متوسكة وعلى هيئة مربع، أما الألوان فهي مبتكرة ورائعة وتلائم البيئة المحيطة به، أما السقف فهو من خامة الخوص، والإضاءة فهي مشتركة ما بين النوعين سواء كانت الطبيعية أو الصناعية.

4-تصميم ذو مساحة كبيرة

'Country' Urbano, FABRI FABRI مطبخ Blue
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

يتمتع هذا التصميم بالمساحة الواسعة والكبيرة الخاصة به التي تمنح المصمم القدرة على الإبتكار والإبداع والراحة في استخدام ووضع وتغيير أماكن تواجد الوحدات على حسب رغبة صاحب التصميم، ويتميز التصميم باستخدام الألوان الفاتحة والمشرقة من خلال استخدام اللون اللبني الخاص بالوحدات مع اللون الأبيض لكل من السقف والجدران، ولا يخلو التصميم من استخدام الديكور وتوظيفه بالشكل السليم الذي يساعد في ظهور التصميم بالشكل المناسب والرائع، أما الإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية على التصميم.

5-تصميم لمطبخ تقليدي باللون الأبيض

英倫小情人, 知域設計 知域設計 مطبخ
知域設計

知域設計
知域設計
知域設計

يمتاز هذا التصميم بالحرص على استخدام عنصر الإشراق من خلال استخدام اللون الأبيض في وحدات المطبخ مع تداخل الألوان المحايدة مثل اللون الأسود والرمادي مع الأرضيات التقليدية والإضاءة المميزة.

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