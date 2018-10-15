5 تصاميم للأرضيات على الطراز الاسكندنافي

يشتهر النمط الإسكندنافي في المطلق بمجموعة من الخصائص والمميزات التي تميزه عن كثير من الأنماط الأخري؛ حيث أنه نمط بسيط بديكورات رائعة ومبتكرة، كما أنه يستخدم العنصر الخشبي بالأنواع التقليدية ذات الأسعار المتوسطة دون المغالاة في الأثمان، كما أن الألوان المستخدمة فهي الألوان المحايدة التي لا تقيد المصممين عند البداية في التصميمات، ولأن النمط الإسكندنافي لا يعد من الأسماء المفسرة لكثير من الناس؛ حيث أن الكلمة في حد ذاتها لا تفسر الكثير من الأمور، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال، 5 تصميمات مميزة التي توضح النمط الإسكندنافي ولكن من وجهة أخرى وهي التصميمات الخاصة بالأرضيات، وبالطبع معظم الأرضيات تكون من العنصر الخشبي حتى لو اختلفت نوعية الخشب وجودته وكذلك الألوان الخاصة به، ومن المعروف أيضا أن المصمم الناجح عليه الاختيار من الأنماط ما يتناسب مع كل من المساحة والشكل الخاص بالتصميم.
يتضح من ذلك التصميم استخدام المصمم للأرضيات الخشبية ذات الألوان الفاتحة والتي تتوافق بشكل كبير مع التصميم، أما الألوان فهي متناسقة ومحايدة ومناسبة مع هذا النمط، وهو استخدام اللون الرمادي الداكن، مع وجود جدران بيضاء مع جدار رمادي، بالإضافة إلى الفواصل الخشبية المميزة التي تمنح الديكور نوعا من الإبتكار والإبداع، ومع قلة التفاصيل تظهر التصميم بشكل أفضل.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد اختلافه عن سائر التصميمات الأخرى الخاصة بالحمام، فهو بسيط لأقصى حد بداية من الأرضيات ذات اللون البيج الفاتح بخامة السيراميك البسيطة، مع وجود الوحدات التقليدية والبلدي بأقل تكلفة بداية من الحوض وصولا بوحدة الاستحمام، ومكان وضع المناشف وهو أشبه بالسلم الخشبي البسيط، أما الإضاءة فهي بنوعيها الطبيعية من خلال ذوء الشمس والصناعية من خلال الوحدة المتدلية من السقف وهي بسيطة ومنذ القدم.
من الواضح على هذا التصميم أنه لوحدات الاستقبال على الطراز الاسكندنافي، وإذا ذكرنا الطابع الإسكندنافي نذكر العنصر الخشبي الذي يهيمن على التصميم بشكل كبير من خلال الأرضيات الخشبية، مع الطاولة والرفوف الخشبية بالإضافة إلى الباب، أما الديكورات فهي بسيطة، ولا يخلو التصميم من العنصر النباتي، ويستخدم المصمم كل من الألوان المحايدة الرمادية والخشبية، وتكمن الإضاءة الصناعية التي تظهر من خلال الأضواء المدفونة والمتدلية والجانبية.
يتميز هذا التصميم بالمساحة الواسعة التي تمنح المصمم الراحة في التصرف في الشكل الخاص بالتصميم كيفما يشاء، ونرى أن هذا التصميم يخص غرفة المعيشة العصرية بمساحة كبيرة، بأرضيات لامعة تمنح التصميم الروعة والفخامة والأناقة المطلوبة في أي تصميم، ولعل استخدام اللون الكافيه ودرجات البني، أما فيما يخص السقف فهو باللون الأبيض التي تتناسب بشكل كبير مع الستائر، أما بالنسبة للإضاءة فهي بنوعيها وتشترك الإضاءة الطبيعية التي تمر من خلال الشرفات مع الأضواء المدفونة والجانبية.
منذ الوهلة الأولى ونستشعر منه بروز الفخامة والأناقة والروعة، بالإضافة إلى هيمنة العنصر الخشبي بلونه المميز والتقليدي، ويتميز التصميم بالطبيعية الساحرة التي تحاوطه، ولعل النمط الإسكندنافي يعد من أفضل الأنماط المستخدمة في الأرضيات.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 أفكار مبتكرة للسلالم الداخلية