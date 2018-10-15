5 تصاميم للأرضيات على الطراز الاسكندنافي

يشتهر النمط الإسكندنافي في المطلق بمجموعة من الخصائص والمميزات التي تميزه عن كثير من الأنماط الأخري؛ حيث أنه نمط بسيط بديكورات رائعة ومبتكرة، كما أنه يستخدم العنصر الخشبي بالأنواع التقليدية ذات الأسعار المتوسطة دون المغالاة في الأثمان، كما أن الألوان المستخدمة فهي الألوان المحايدة التي لا تقيد المصممين عند البداية في التصميمات، ولأن النمط الإسكندنافي لا يعد من الأسماء المفسرة لكثير من الناس؛ حيث أن الكلمة في حد ذاتها لا تفسر الكثير من الأمور، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال، 5 تصميمات مميزة التي توضح النمط الإسكندنافي ولكن من وجهة أخرى وهي التصميمات الخاصة بالأرضيات، وبالطبع معظم الأرضيات تكون من العنصر الخشبي حتى لو اختلفت نوعية الخشب وجودته وكذلك الألوان الخاصة به، ومن المعروف أيضا أن المصمم الناجح عليه الاختيار من الأنماط ما يتناسب مع كل من المساحة والشكل الخاص بالتصميم.