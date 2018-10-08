5 أفكار مبتكرة للسلالم الداخلية

مما لا شك فيه أن نسبة ليست بكبيرة تحتوي على سلالم داخلية، ولكن ذلك لا يغفل وجود نسبة من المنازل التي في غالب الأحيان تكون من الفلل أو المنازل ذات الأدوار المتعددة، ومن المؤكد أيضا أن الوظيفة الحقيقية الخاصة بالسلالم ليست فقط أنها أداة للربط بين الأدوار والطوابق المختلفة، وأهمية التصميم لا تقل أهمية عن هدفه في غرض الهبوط والصعود، وفي وقتنا الحاضر تستوجب تصميمات كثيرة وجود سلم داخلي، وتختلف أشكالها وأنواعها ما بين السلالم الخشبية والسلالم الزجاجية والسلالم المصممة من الحديد أو الإستانلس أو من الممكن من الرخام وغيرها من الخامات، وبالطبع اختلاف الخامات يستدعي تباين الأسعار، ومن ثم فإن من الممكن أن يقوم المصمم من إضافة اللمسات الخاصة بالديكور من خلال إضافة بعض وسائل الإضاءة بين كل درجة من السلم والدرجة الأخرى، كما أنه من أيضا وضع بعض أشكال السجاد المناسبة لهذه التصميمات، مع إمكانية وضع الرسومات والنقوش أو اللوحات الجدارية، كما أنه في حالة صغر مساحة المنزل، يمكنك استغلال السلالم في عمل بعض الأدراج أو المكتبات لتخزين بعض الأغراض والأشياء، ومن الأفضل اختيار التصميم الأنسب لمساحة المنزل.