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5 أفكار مبتكرة للسلالم الداخلية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify درج
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مما لا شك فيه أن نسبة ليست بكبيرة تحتوي على سلالم داخلية، ولكن ذلك لا يغفل وجود نسبة من المنازل التي في غالب الأحيان تكون من الفلل أو المنازل ذات الأدوار المتعددة، ومن المؤكد أيضا أن الوظيفة الحقيقية الخاصة بالسلالم ليست فقط أنها أداة للربط بين الأدوار والطوابق المختلفة، وأهمية التصميم لا تقل أهمية عن هدفه في غرض الهبوط والصعود، وفي وقتنا الحاضر تستوجب تصميمات كثيرة وجود سلم داخلي، وتختلف أشكالها وأنواعها ما بين السلالم الخشبية والسلالم الزجاجية والسلالم المصممة من الحديد أو الإستانلس أو من الممكن من الرخام وغيرها من الخامات، وبالطبع اختلاف الخامات يستدعي تباين الأسعار، ومن ثم فإن من الممكن أن يقوم المصمم من إضافة اللمسات الخاصة بالديكور من خلال إضافة بعض وسائل الإضاءة بين كل درجة من السلم والدرجة الأخرى، كما أنه من أيضا وضع بعض أشكال السجاد المناسبة لهذه التصميمات، مع إمكانية وضع الرسومات والنقوش أو اللوحات الجدارية، كما أنه في حالة صغر مساحة المنزل، يمكنك استغلال السلالم في عمل بعض الأدراج أو المكتبات لتخزين بعض الأغراض والأشياء، ومن الأفضل اختيار التصميم الأنسب لمساحة المنزل.

1-تصميم مميز لسلم خارجي

homify درج
homify

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homify

من الواضح على هذا التصميم الخاص بمدخل المنزل، وفي هذا التصميم نبرز الشكل الخاص لسلم خارجي لمنزل ولكنه ذو شكل مميز فهو يجمع ما بين استخدام عنصرين، العنصر الخشبي وعنصر الحديد من خلال استخدام الإطارات الخارجية، ويشترك في هذا التصميم استخدام عنصر الحجر كنوع من أنواع الديكور مع استخدام أول درجات اللون الرمادي الفاتح والمحايد مما يساعد وضوح التصميم ولا يغفل المصمم استخدام عنصر الطبيعية من خلال ظهور بعض النباتات.

2-تصميم أنيق لسلم داخلي

A-NAHA PJ.2018, Style Create Style Create درج خشب Brown
Style Create

Style Create
Style Create
Style Create

يتمتع هذا التصميم بالروعة والدقة في اختيار الخامات المناسبة وكذلك الألوان مما يتوافق مع متطلبات التصميم من حيث استخدام العنصر الخشبي باللون المتميز مع دخول عنصر الزجاج ليضيف نوع من الروعة، وتلعب الإضاءة الدور الأكبر في هذا التصميم حيث أن لها الدور الرئيسي في ظهور التصميم بالشكل المميز، ولعل استخدام اللون الرمادي المحايد دور كبير في ظهور التصميم بهذا الشكل.

3-تصميم مميز لسلم داخلي

Edificio VH, BCA Taller de Diseño BCA Taller de Diseño درج
BCA Taller de Diseño

BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño

من المؤكد أن هذا التصميم يتمتع بنوع من الغموض؛ ويظهر ذلك من خلال استخدام الإضاءة الصناعية الخافتة التي تعتمد بشكل كلي على الإضاءة التي تظهر من بعيد، وكطبيعة التصميمات الخاصة بالسلالم فمن الأفضل تواجد جزء يحتوي على بعض نوعيات الأحجار التي تضيف عنصر الديكور ولكن بشكل مختلف، وبالطبع فإن درجات اللون البني سواء الفاتحة أو الداكنة تمنح التصميم نوعا من الفخامة.

4-تصميم بسيط للسلم الداخلي

笠舞本町の家, 有限会社建築計画 有限会社建築計画 درج خشب Purple/Violet
有限会社建築計画

有限会社建築計画
有限会社建築計画
有限会社建築計画

يتضح من هذا التصميم براعة المصمم في اختيار التصميم الأفضل والأنسب لهذا المنزل؛ حيث أنه منزل بسيط لا يحتاج إلى تصميم مبالغ فيه، ويستغل المصمم أسفل السلم كمكان لعمل مكتب خاص بالمذاكرة، وبهذا الشكل يكون قد استغلها بالشكل الأمثل الموافق للمنزل بشكل عام وللمساحة بشكل خاص، وبالطبع فإن هذه الرؤية من المصمم تعتمد على استغلال كل جزء حتى ينتج تصميم مميز.

5-تصميم غاية في الروعة

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homify

homify
homify
homify

يمتاز هذا التصميم بروعته وفخامته واعتماد المصمم بشكل كبير على استخدام الديكورات وتوظيفها بالطريقة السليمة، ولا نقف عند هذا الحد بل إن عنصر الإضاءة يلعب دور كبير في هذا التصميم؛ حيث الأضواء الجانبية والمدفونة، بالإضافة إلى بعض الديكورات المتميزة التي تعلي من قيمة التصميم حتى لا يصبح الهدف الوحيد من السلم هو الصعود والهبوط إلى كونه عنصر ديكور متميز.

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5 أفكار مبتكرة للسلالم الداخلية

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