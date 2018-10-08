5 أفكار مبتكرة للسلالم الداخلية

مما لا شك فيه أن نسبة ليست بكبيرة تحتوي على سلالم داخلية، ولكن ذلك لا يغفل وجود نسبة من المنازل التي في غالب الأحيان تكون من الفلل أو المنازل ذات الأدوار المتعددة، ومن المؤكد أيضا أن الوظيفة الحقيقية الخاصة بالسلالم ليست فقط أنها أداة للربط بين الأدوار والطوابق المختلفة، وأهمية التصميم لا تقل أهمية عن هدفه في غرض الهبوط والصعود، وفي وقتنا الحاضر تستوجب تصميمات كثيرة وجود سلم داخلي، وتختلف أشكالها وأنواعها ما بين السلالم الخشبية والسلالم الزجاجية والسلالم المصممة من الحديد أو الإستانلس أو من الممكن من الرخام وغيرها من الخامات، وبالطبع اختلاف الخامات يستدعي تباين الأسعار، ومن ثم فإن من الممكن أن يقوم المصمم من إضافة اللمسات الخاصة بالديكور من خلال إضافة بعض وسائل الإضاءة بين كل درجة من السلم والدرجة الأخرى، كما أنه من أيضا وضع بعض أشكال السجاد المناسبة لهذه التصميمات، مع إمكانية وضع الرسومات والنقوش أو اللوحات الجدارية، كما أنه في حالة صغر مساحة المنزل، يمكنك استغلال السلالم في عمل بعض الأدراج أو المكتبات لتخزين بعض الأغراض والأشياء، ومن الأفضل اختيار التصميم الأنسب لمساحة المنزل.
من الواضح على هذا التصميم الخاص بمدخل المنزل، وفي هذا التصميم نبرز الشكل الخاص لسلم خارجي لمنزل ولكنه ذو شكل مميز فهو يجمع ما بين استخدام عنصرين، العنصر الخشبي وعنصر الحديد من خلال استخدام الإطارات الخارجية، ويشترك في هذا التصميم استخدام عنصر الحجر كنوع من أنواع الديكور مع استخدام أول درجات اللون الرمادي الفاتح والمحايد مما يساعد وضوح التصميم ولا يغفل المصمم استخدام عنصر الطبيعية من خلال ظهور بعض النباتات.
يتمتع هذا التصميم بالروعة والدقة في اختيار الخامات المناسبة وكذلك الألوان مما يتوافق مع متطلبات التصميم من حيث استخدام العنصر الخشبي باللون المتميز مع دخول عنصر الزجاج ليضيف نوع من الروعة، وتلعب الإضاءة الدور الأكبر في هذا التصميم حيث أن لها الدور الرئيسي في ظهور التصميم بالشكل المميز، ولعل استخدام اللون الرمادي المحايد دور كبير في ظهور التصميم بهذا الشكل.
من المؤكد أن هذا التصميم يتمتع بنوع من الغموض؛ ويظهر ذلك من خلال استخدام الإضاءة الصناعية الخافتة التي تعتمد بشكل كلي على الإضاءة التي تظهر من بعيد، وكطبيعة التصميمات الخاصة بالسلالم فمن الأفضل تواجد جزء يحتوي على بعض نوعيات الأحجار التي تضيف عنصر الديكور ولكن بشكل مختلف، وبالطبع فإن درجات اللون البني سواء الفاتحة أو الداكنة تمنح التصميم نوعا من الفخامة.
يتضح من هذا التصميم براعة المصمم في اختيار التصميم الأفضل والأنسب لهذا المنزل؛ حيث أنه منزل بسيط لا يحتاج إلى تصميم مبالغ فيه، ويستغل المصمم أسفل السلم كمكان لعمل مكتب خاص بالمذاكرة، وبهذا الشكل يكون قد استغلها بالشكل الأمثل الموافق للمنزل بشكل عام وللمساحة بشكل خاص، وبالطبع فإن هذه الرؤية من المصمم تعتمد على استغلال كل جزء حتى ينتج تصميم مميز.
يمتاز هذا التصميم بروعته وفخامته واعتماد المصمم بشكل كبير على استخدام الديكورات وتوظيفها بالطريقة السليمة، ولا نقف عند هذا الحد بل إن عنصر الإضاءة يلعب دور كبير في هذا التصميم؛ حيث الأضواء الجانبية والمدفونة، بالإضافة إلى بعض الديكورات المتميزة التي تعلي من قيمة التصميم حتى لا يصبح الهدف الوحيد من السلم هو الصعود والهبوط إلى كونه عنصر ديكور متميز.
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