5 تصميمات خلابة للحدائق بحمام سباحة

طبعا الكل يحتاج إلى أن يشعر بالراحة والهدوء في المنزل الخاص به، وكلنا على دراية وخلفية السابقة أن هذا الامر يحتاج إلى عدة متطلبات حتى نصل إلى الهدف المطلوب، في بداية الأمر نحتاج أن يكون مساحة المنزل ملائمة للاستغلال بطريقة مثالية، ولعل أحد أهم أسباب الترفيه وتغيير الجو في المنزل، هي تواجد حديقة بالمنزل تجمع ما بين روح الطبيعة، ومن ثم قضاء بها فترات من اليوم بل يمكنك أيضا تناول بعض الوجبات فيها مثل وجبة الإفطار حتى تبدأ يومك بشكل مختلف يبعث السعادة على قلب قاطني المنزل، ومن الممكن أن تصبح مسببات السعادة أن يتواجد حوض السباحة أو كما يسمى بحمام السباحة وخاصة إن وجد في الأسرة أطفال، ولا يمنع أن تكون مساحته صغيرة، ولكنه يفي بالغرض، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات مميزة لحدائق مع وجود حمام السباحة مما يمنحنا التصميم المتكامل حتى تتمكن من اختيار التصميم المناسب لك سواء من الناحية المادية والذوق العام والخاص وكذلك المساحة، كما أنه يتضمن ضرورة التحلي ببعض الصفات منها منازل مرفق بها حدائق بالإضافة إلى توفير ماديات حتى تتمكن من خروج التصميم بالشكل المطلوب والمرغوب فيه حتى يتحقق الغرض من التمتع بالحياة الطبيعية.
من الوهلة الأولى عند النظر لهذا التصميم نشعر وكأننا في وسط طبيعية مبهرة وليست مجرد حديقة منزلية، في البداية نجد أشجار متدلية لتمنحنا منظر جميل ومبهر، أما حوض السباحة فتشبه بشكل كبير شكل البحيرات، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الخشبي للجلوس عليها والتمتع بالمنظر الخلاب.
يتمتع هذا التصميم بكونه مفتوح على الطبيعة، فيتوسط حمام السباحة هذا التصميم ومن حوله أماكن ومقاعد للجلوس والإسترخاء بالإضافة إلى مجموعة الأشجار والنجيلة، ولا يخلو التصميم من وجود العنصر الحجري لتكتمل العناصر الطبيعية، أما الإضاءة فتهيمن الإضاءة الطبيعية.
هذا التصميم يعد واحدا من التصميمات الشاملة المتكاملة؛ حيث أنه تصميم لمنزل متعدد الطوابق؛ حيث أنه من طابقين أشبه بالفيلات والقصور، ويقع أمامه حديقة ذات مساحة واسعة، ولكن لا يبقى هذا التصميم عند هذا الحد بل يتطرق التصميم يحتوي على حمام سباحة ذو حجم متوسط، وبالطبع تتواجد أماكن كثيرة للراحة والإستجمام حيث الطبيعة الساحرة والمساحة الواسعة والتنناسق، وبالطبع فإن هذا التصميم يتمتع بكل الأشياء الطبيعية من هواء وماء وأشجار وكذلك الإضاءة.
يتمتع هذا التصميم بسيطرة العنصر الحجري على التصميم؛ حيث يحاوط حوض السباحة أو مكان الإستجمام من جدران حجرية طولية الشكل هذا بالإضافة إلى وجود أرض من الأحجار ومن فوقها الماء، أما الأشجار والنباتات فهي متنوعة ما بين نبات طويلة وقصيرة، أما الإضاءة طبيعية من خلال ضوء الشمس.
من الواضح فيما يخص هذا التصميم بساطته والدقة في اختيار الشكل المناسب للتصميم؛ حيث أنه عبارة عن منزل أو فيلا مكونة من طابقين أو دورين أشبه بالفيلا التي تتوسط أكثر من منزل أو فيلا، أما فيما يخص الألوان فهي ملائمة مع الشكل الخاص بالحديقة، نجد الحديقة ذات مساحة واسعة من المساحة الخضراء والنجيلة مع وجود حوض أو حمام السباحة ذو الحجم المتوسط ويحاوطها من أكثر من جهة مجموعة من الأصص الخاصة بالنباتات والورود، أما فيما يخص حمام السباحة فهو مناسب لغرض الإستجمام والإسترخاء والراحة والهدوء.
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