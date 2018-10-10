خزانة الملابس: القياسات والتنظيم الداخلي

يجب تحديد عمق وأبعاد الخزانة؛ لكي تكون حليفًا حقيقيًا لتوفير المساحة، حيث يجب أن يستجيب أي نوع من أنواع الملابس ، بدءًا من أكثرها تميزًا إلى الحد الأدنى ، إلى متطلبات الحد الأقصى من التطبيق العملي من بين أمور أخرى. عامل أساسي يترجم في المقام الأول إلى قياسات خزانة الملابس نفسها. في حين أن عرض الهيكل يخضع للتغيرات التي تعتمد على حجم الغرفة ، والحاجة إلى سعة كل منها والأبواب المثبتة ، فإن الارتفاع يبقى شبه قياسي في أنواع مختلفة – ما بين 250 و 300 سم – بالإضافة إلى عمق خزانة ، ما يعادل في المتوسط إلى حوالي 60 سم.

وهذا الإجراء الأخير بالتحديد هو الذي يؤثر على الوظائف والتنظيم داخل الحكومة: فكلما كان مجلس الوزراء أكثر اتساعًا وعمقًا ، كلما كان من الممكن إدخال المقصورات والأدراج وقضبان الملابس لتحسين ترشيد منطقة التخزين. على سبيل المثال ، لتخزين الملابس بسهولة (الضخمة) والكتان المنزلية ، سيكون من المناسب اعتماد أعماق تتراوح ما بين 55 سم كحد أدنى إلى 90 كحد أقصى.

في بعض الحالات ، حيث لا تكون الغرفة سخية جدًا ، يمكنك المراهنة على طرازات الخزانة بعمق أقل. في السوق ، يمكن العثور على نماذج خزانة الملابس التي تصل إلى سمك 40 سم ، وهي مفيدة لتلبية متطلبات المساحة الخاصة. ومع ذلك ، فإن الأعماق السفلية تدل على وجود ترتيب مختلف لأشرطة الشماعات في الداخل ، وعلاوة على ذلك ، سيتعين أن تشتمل على أدراج وصناديق مناسبة للقياس.