خزانة الملابس: القياسات والتنظيم الداخلي

واحدة من الأثاث الضروري أن لا يمكن أبدا أن تكون غير موجودة في المنزل، وخصوصا في بعض البيئات، مثل غرفة النوم، فمن خزانة. الصغيرة والكبيرة والتقليدية، والجدار، مرئية أو قائما بذاته، ولكن أيضا من أجل سد أو العرف لاستيعاب المساحات غير تقليدية: خزانة الملابس مما لا شك فيه حليفا لا غنى عنه لمنظمة عادلة ومنتظمة من الملابس والأشياء. من المؤكد أن التأثير على حجمه وشكله هو المنطقة التي يُراد فيها وضعها واحتياجات التخزين الخاصة لأولئك الذين يستخدمونها.
هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار من أجل اتخاذ خيار معقول ، حيث أن العديد من العوامل تستغل إمكاناتها وفوق كل ذلك القدرة. للحصول على النتيجة التي يجمع تماما وظائف كحد أقصى مع ارضاء الجمالية، ولذلك فمن الضروري تقييم صحيح عمق مجلس الوزراء وتنظيمها الداخلي. هنا بعض المعلومات المفيدة لتحقيق الهدف!
يجب تحديد عمق وأبعاد الخزانة؛ لكي تكون حليفًا حقيقيًا لتوفير المساحة، حيث يجب أن يستجيب أي نوع من أنواع الملابس ، بدءًا من أكثرها تميزًا إلى الحد الأدنى ، إلى متطلبات الحد الأقصى من التطبيق العملي من بين أمور أخرى. عامل أساسي يترجم في المقام الأول إلى قياسات خزانة الملابس نفسها. في حين أن عرض الهيكل يخضع للتغيرات التي تعتمد على حجم الغرفة ، والحاجة إلى سعة كل منها والأبواب المثبتة ، فإن الارتفاع يبقى شبه قياسي في أنواع مختلفة – ما بين 250 و 300 سم – بالإضافة إلى عمق خزانة ، ما يعادل في المتوسط إلى حوالي 60 سم.
وهذا الإجراء الأخير بالتحديد هو الذي يؤثر على الوظائف والتنظيم داخل الحكومة: فكلما كان مجلس الوزراء أكثر اتساعًا وعمقًا ، كلما كان من الممكن إدخال المقصورات والأدراج وقضبان الملابس لتحسين ترشيد منطقة التخزين. على سبيل المثال ، لتخزين الملابس بسهولة (الضخمة) والكتان المنزلية ، سيكون من المناسب اعتماد أعماق تتراوح ما بين 55 سم كحد أدنى إلى 90 كحد أقصى.
في بعض الحالات ، حيث لا تكون الغرفة سخية جدًا ، يمكنك المراهنة على طرازات الخزانة بعمق أقل. في السوق ، يمكن العثور على نماذج خزانة الملابس التي تصل إلى سمك 40 سم ، وهي مفيدة لتلبية متطلبات المساحة الخاصة. ومع ذلك ، فإن الأعماق السفلية تدل على وجود ترتيب مختلف لأشرطة الشماعات في الداخل ، وعلاوة على ذلك ، سيتعين أن تشتمل على أدراج وصناديق مناسبة للقياس.
يعد اختيار الأبواب أمرًا أساسيًا لتحقيق الحد الأقصى الأمثل لعمق الخزانة. يعتمد الكثير مما لا شك فيه على لقطات مربع المتوفرة في غرفة النوم حيث تنوي وضع خزانة الملابس وموقع مختلف الأثاث في الغرفة. تتطلب الأبواب المفصلية مساحة أكبر – حوالي 1 متر – للسماح بفتح سهل واستخدام يومي. على العكس من ذلك ، فإن أنظمة الفتح الأحدث ذات الأبواب المنزلقة تجعل من الممكن احتلال مساحة أقل دون إهمال الجماليات ، الأمر الذي يتطلب الحد الأدنى من الهامش 60 سم.
في المقابل، يمكن انخفض أبواب منزلقة في عدة نماذج من تلك التقليدية لتلك متحد المستوى، أن يتم اختياره مرة أخرى معايرة جيدا لقطات مربع المتاحة: بينما ينطوي على تباين أول تداخل الألواح التي بالتالي تؤثر على عمق ' خزانة ، والآلية الثانية تنص على انزلاق الأبواب إلى الخارج ، مما يسمح لمزيد من الحد من الأبعاد الشاملة.
بمجرد اختيار الهيكل الخارجي ، سيكون من الضروري وضع معيار دقيق لكيفية تنظيم عمق خزانة الملابس. إذا كانت قطعة الأثاث لا تحتوي على تقسيم مبدئي لمساحات الحاويات في البداية ، فسيكون من الضروري إجراء قياسات لكل من المساحة المتاحة والدعامات المراد إدخالها ، من قضبان التعليق إلى الأرفف وما إلى ذلك. في كلتا الحالتين ، من الضروري أن يكون هناك وضوح في وضع الملابس والملحقات من مختلف الأنواع ، وذلك للحصول على منطقة تخزين مرتبة وذات وظائف فائقة يمكن أن تتكيف مع الاحتياجات الخاصة لأولئك الذين يستخدمونها.
من حيث المبدأ ، ما لا يمكن أن يفتقر إلى ترشيد لا تشوبه شائبة لعمق خزانة الملابس هو بعض العناصر الثابتة أو المعاد تشكيلها بشكل أو آخر: أولاً ، قضبان الملابس لتخزين كل ما لا يمكن طيه ، اتبع الرفوف التقليدية يمكن أن يختلف عددها من خزانة ملابس إلى دولاب اعتمادًا على كمية وسمك التريكو والسراويل على الطي ، وبالطبع الأدراج التي لا غنى عنها للكتان والأشياء الصغيرة وكل ما يمكن تنظيمه بمساعدة المنظمين والفواصل .
إذا كانت خزانة الملابس معلقة أو أبواب منزلقة جانبية ، سيكون من الممكن أيضًا وضع شماعات صغيرة وخطافات مع منظم مباشرة على السطح الداخلي للاستفادة من عمودي قطعة الأثاث.
ومع ذلك ، ليس من الممكن دائمًا اختيار خزانة ملابس سابقة التصنيع في السوق. في الواقع ، هناك العديد من المنازل ، وبشكل أكثر تحديدًا ، غرف النوم التي تتطلب حلولاً مخصصة للأثاث ، وذلك بسبب الأحجام غير التقليدية أو الاحتياجات الخاصة. في هذه الحالات ، سيكون من الضروري اللجوء إلى خزانات مصنوعة خصيصًا ، مصنوعة يدويًا ، والتي لا تتضمن أحجامًا قياسية. خزانة الملابس المخصصة هي في الواقع البديل الأفضل لتحسين كل سنتيمتر واحد من المساحة المتاحة ، سواء في الطول والعرض والعمق.
في أوقات أخرى ، يحدث بدلا من ذلك أن تتعامل مع منافذ غير مستخدمة ، وغالبا ما تكون نتيجة لإعادة تنظيم المساحات بعد تجديد المنزل أو غرفة النوم فقط. وتمثل الكوات فرصة إضافية لإنشاء خزانة ملابس مدمجة قادرة على تحسين لقطات المربع ولديها قدرة على توفير المساحة. وحيث لا يكون عمق المحراب كافياً وبالتالي لا يصل إلى شرائع 60 سم ، يمكن تصور بنية خزانة مزدوجة العمق.
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