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اجمل 5 تصميمات مودرن للسفرة الحديثة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti غرفة السفرة MDF Grey
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تكمن أهمية التصميم الخاص بغرفة السفرة بأنه يعد واحدا من أهم التصميمات والقطع التي يجب اقتنائها والحرص في البحث عن المناسب والملائم للمساحة والشكل والديكور، بالإضافة إلى أن التصميم مهم حيث أنه المكان الذي يتجمع فيه كل أفراد الأسرة كل يوم لمدة ثلاث وجبات مما يعمل على زيادة الإحساس بالدفيء العائلي، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات لغرف السفرة العصرية أو كما تسمى بغرف تناول الطعام، ولكنها لا تقوم على هذه الوظيفة فحسب بل هي مكان لاستقبال الزائرين والضيوف، وتعتمد التصميمات الخاصة على مجموعة من الركائز الأساسية التي تمنح أي تصميم الطابع الخاص به، ومنها الإضاءة سواء الطبيعية والصناعية، بالإضافة إلى اختيار الألوان ما بين المحايدة والزاهية، مع الحرص على انتقاء المفروشات وفقا للذوق الشخصي الخاص بالسيدات التي تحرص تمام الحرص في فن اختيار الديكورات وغيرها.

1-غرفة سفرة بتصميم عصري

Interno domestico_Caserta2016, maps_architetti maps_architetti غرفة السفرة MDF Grey
maps_architetti

maps_architetti
maps_architetti
maps_architetti

يتميز هذا التصميم باستخدام الألوان المحايدة؛ حيث تداخل اللون الرمادي مع اللون الأبيض، ونرى التصميم الخاص بوحدة الطعام يتوسط التصميمات الأخرى والمطبخ وغرفة المعيشة كل هذا بتناسق الألوان ما بين كل من الأرضيات الرخامية، والجدران والسقف مع ألوان الأريكة والمقاعد والخلفية الخاصة بجدار المطبخ، ونلاحظ أن الإضاءة تلعب دور كبير في التصميم من حيث الأضواء المدفونة في السقف والجوانب، وإذا جئنا إلى الطاولة فهي ذات شكل مستطيل باللون الرمادي الفاتح محاطة بستة مقاعد، والمساحة تخدم التصميم بشكل كبير في التوزيع السليم، ولا يخلو التصميم من اللمسات الخاصة بالديكور بوجود بعض اللوحات الجدارية.

2-تصميم مشرق لغرف السفرة العصرية

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة Grey
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

من الواضح على هذا التصميم الروعة والأناقة والفخامة حيث أن الأرضيات اللامعة التي تمنح التصميم الجمال، وهذا التصميم يشترك مع التصميمات الأخرى من غرفة المعيشة، ويتضح من ذلك التصميم أنه لفيلا أو منزل ثنائي الدور، بالإضافة إلى أنه تصميم مشرق حيث استخدام اللون الأبيض بتداخله مع اللون الرمادي، أما فيما يخص وسائل الإضاءة فهي النجفة من الكريستال التي تزيد التصميم جمالا بالإضافة إلى أنها تميل بعض الشيء إلى الكلاسيكية، أما فيما يخص الطاولة فهي مربعة الشكل ذات اللون الأسود بالزجاج اللامع، ويحاوطه ثماني مقاعد مريحة ذات اللون البيج، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية حيث استخدام المزهرية بالورود، أما الديكور فنجد مرآة ذات إطار ذهبي.

3-تصميم غاية في الفخامة لغرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بأنه مشرق حيث استخدام اللون الأبيض في كل أرجاء التصميم بداية من التصميم الخاصة بالطاولة مع الأرضيات البيضاء مع الجدران الجانبية باللون الأبيض وكذلك السقف، أما ما يخص اللمحة الطبيعية فيوجد أفرع شجرية، أما البوفيه أو ما تعرف بوحدة وضع الأدوات الخاصة بالسفرة فهي تتمتع بوجود مرآة، أما الإضاءة فهي صناعية من حيث الأضواء المدفونة والجانبية والنجفة الكريستال.

4-تصميم منسق لغرفة السفرة العصرية

Villa on lake Garda, Andrea Bonini luxury interior & design studio Andrea Bonini luxury interior & design studio غرفة السفرة
Andrea Bonini luxury interior &amp; design studio

Andrea Bonini luxury interior & design studio
Andrea Bonini luxury interior &amp; design studio
Andrea Bonini luxury interior & design studio

يظهر من هذا التصميم لمحة الترتيب والتنسيق والنظام؛ حيث أنه في البداية عبارة عن طاولة مستطيلة الشكل باللون الكاكاو ذات المقاعد الجلدية المريحة، أما بالنسبة للمطلات فهي رائعة للمساحات الخضراء مما يواكب التصميم الجو العام للمنزل مع دخول الإضاءة الطبيعية والصناعية من خلال النجفة الكريستال واشتراك التصميم مع التصميمات الأخرى لغرفة المعيشة.

5-مطلات ساحرة لغرفة السفرة العصرية

CASA PAROTA, LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO غرفة السفرة حجر Grey
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO
LUIS GRACIA ARQUITECTURA + DISEÑO

بالطبع المطلات لها شعور مختلف عند تناول الطعام على منظر ساحر، ونجد هذا يتناسب بشكل كبير مع التصميم ككل من خلال الأسقف المعلقة باللون الأسود مع الأضواء المدفونة كل هذا يجتمع اللمحة الطبيعية.

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