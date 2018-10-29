اجمل 5 تصميمات مودرن للسفرة الحديثة

تكمن أهمية التصميم الخاص بغرفة السفرة بأنه يعد واحدا من أهم التصميمات والقطع التي يجب اقتنائها والحرص في البحث عن المناسب والملائم للمساحة والشكل والديكور، بالإضافة إلى أن التصميم مهم حيث أنه المكان الذي يتجمع فيه كل أفراد الأسرة كل يوم لمدة ثلاث وجبات مما يعمل على زيادة الإحساس بالدفيء العائلي، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات لغرف السفرة العصرية أو كما تسمى بغرف تناول الطعام، ولكنها لا تقوم على هذه الوظيفة فحسب بل هي مكان لاستقبال الزائرين والضيوف، وتعتمد التصميمات الخاصة على مجموعة من الركائز الأساسية التي تمنح أي تصميم الطابع الخاص به، ومنها الإضاءة سواء الطبيعية والصناعية، بالإضافة إلى اختيار الألوان ما بين المحايدة والزاهية، مع الحرص على انتقاء المفروشات وفقا للذوق الشخصي الخاص بالسيدات التي تحرص تمام الحرص في فن اختيار الديكورات وغيرها.