شقة Airbnb في روما.. نغمات محايدة راقية

غرفة تعرف كيفية نقل أجواء الترحيب التي اقترحها تدخل التدريج المنزل والتي تجعل من العلم شخصية قوية. الأثاث الحديث والبسيط لا يبدو تافهاً ، ولكنه جديد ومثير ، يرافقه تلوينًا عصريًا على الجدران والإكسسوارات المزخرفة المصممة جيدًا لتصبح قيمًا مضافة.

وتستضيف خزانات الحائط المصابيح ذات الشكل الحالي ، في حين أن المنسوجات المختارة لديها مخطط ألوان مثالي يركز على الألوان المحايدة في غرفة النوم، ولكنه يضيف لمسة من اللون الأصفر الناصع ليلفت الانتباه.