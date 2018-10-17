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شقة Airbnb في روما.. نغمات محايدة راقية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Senza emozioni la vita è solo un orologio che fa TIC TAC ..., Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare غرفة المعيشة
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نحن في روما ، في منزل تم تجديده بالكامل ، وذلك بفضل النشاط المنزلي الماهر والمخصص الآن لكرم الضيافة. من الظلام والمجهول ، كل غرفة هي الآن متجدد الهواء وحيوية ، والمتواطئين في وضع ممتاز من الملحقات ، ونظام الألوان الحالي والملحقات مع شخصية قوية تضاف بطريقة متماسكة ومتناغمة. نرى على الفور نتيجة العمل الذي قامت به المهنية أنجيلا بانيكيا.

غرفة المعيشة

Senza emozioni la vita è solo un orologio che fa TIC TAC ..., Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare غرفة المعيشة
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare

Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare

في غرفة المعيشة، يمكنك العثور على الجو الدافئ وغير الرسمي ، هنا انخفضت في منطقة الاسترخاء مريحة للغاية. كما تستجيب الأرائك وطاولات القهوة والمنسوجات والجدران بالاتساق مع مجموعة الألوان التي قدمتها الغرفة السابقة. الجانب الإيجابي الآخر هو سطوع البيئة على الرغم من الموقع في العلية: كانت عوارض السقف على وجه التحديد لهذا رسمت الأبيض لتنفيذ حركة الضوء الطبيعي أن مرشحات من خلال النافذة على الجانب.

المطبخ مع منطقة لتناول الطعام

Senza emozioni la vita è solo un orologio che fa TIC TAC ..., Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare مطبخ
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare

Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare

يبدو المطبخ حيويًا وذكيًا ومثاليًا لاحتضان لحظات تحضير الوجبات ولحظات العيش البهجة في كل فرح. تم تطوير المساحة في منطقتين وظيفيتين متميزتين: المطبخ الصغير ، مع تصميم أساسي ولكن حديث ومجهز تجهيزًا جيدًا ، وغرفة الطعام ، مع طاولة وكراسي ملونة. النقطة القوية غير المتنازع عليها هي جدار السبورة ، وهي تفاصيل مثيرة وممتعة تجعل البقاء فيها ديناميكيًا.

أخيراً وليس آخراً ، الإضاءة جيدة التركيز التي تشدد وتنحت البيئة مما يجعلها متجددة ومعاصرة.

غرفة النوم

Senza emozioni la vita è solo un orologio che fa TIC TAC ..., Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare غرفة نوم
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare

Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare

غرفة تعرف كيفية نقل أجواء الترحيب التي اقترحها تدخل التدريج المنزل والتي تجعل من العلم شخصية قوية. الأثاث الحديث والبسيط لا يبدو تافهاً ، ولكنه جديد ومثير ، يرافقه تلوينًا عصريًا على الجدران والإكسسوارات المزخرفة المصممة جيدًا لتصبح قيمًا مضافة.

وتستضيف خزانات الحائط المصابيح ذات الشكل الحالي ، في حين أن المنسوجات المختارة لديها مخطط ألوان مثالي يركز على الألوان المحايدة في غرفة النوم، ولكنه يضيف لمسة من اللون الأصفر الناصع ليلفت الانتباه.

الحمام

Senza emozioni la vita è solo un orologio che fa TIC TAC ..., Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare حمام
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare

Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare

كما تمكنت الأعمال المنزلية من تعزيز الحمام العصري والوظيفي دون إغفال أي تفاصيل. يتذكر جدار الجدارية اللون 

المستخدم لجدران الغرف السابقة ، مما يخلق استمرارية بصرية

وأسلوبية وتضمن الملامح الزخرفية الصغيرة جوًا حميمًا ومريحًا.

منطقة في الهواء الطلق

Senza emozioni la vita è solo un orologio che fa TIC TAC ..., Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare بلكونة أو شرفة
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare

Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner – Consulente d&#39;immagine immobiliare
Creattiva Home ReDesigner - Consulente d'immagine immobiliare

دعونا ننظر الآن إلى واحدة من أكثر الغرف تميزاً في المنزل: غرفة المعيشة في الهواء الطلق. تم تنسيق مناطق تناول الطعام والمعيشة المنسقة بشكل مثالي لإضفاء الحيوية على منطقة مريحة وعصرية ، مما يجعلها مثالية لتدليل الضيوف في أي وقت من اليوم ، من الإفطار إلى وقت متأخر من المساء.

لمزيد من تصميمات المنازل الإيطالية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، أناقة التصميم الإيطالي التقليدي في شقة روما

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