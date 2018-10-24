اتجاهات الألوان للأثاث لعام 2019

يبدو تأثيث أن جانبا، على الأقل في الوقت الراهن من النسخة فوق البنفسجية فارق بسيط من العام 2018، والأحمر على أشده، عبر باذخ الأخضر، والتكنولوجيا مستوحاة الزرقاء وحار الأصفر، اتجاهات ألوان 2019، مزيد من التخفيضات الرحيمة لاستكشاف دلالات جريئة وجريئة جديدة ، مصممة للداخلية مع معدل إبداعي عالية.
وهذا ما تؤكده الظلال الأكثر إثارة للاهتمام التي اقترحها معهد لون بانتون الشهير والتي سنكتشفها قريباً في كتاب الأفكار هذا. للتكيف مع بيئات المعيشة الأكثر الحالية ودقيقة، كل من فارق بسيط لذيذ قدم تعتمد على الالهام محددة من بلاد بعيدة إلى الفضاء، من الطعام إلى العالم الرقمي، إعادة النظر في نهاية المطاف دائمة الخضرة محايدة إلى الأبد جعلها أقل وضوحا.
واحدة من أكثر اللوحات تميزًا حسب اتجاهات الألوان 2019 هي بدقة اللون الأحمر ، والذي يتضمن كل الوضوح ، من الأوضح إلى الأكثر حدة ، لاقتراح أنماط ذات نكهة قوية وحارة. لفصلي الخريف والشتاء، والأنصار الحقيقية هي ظلال اللون ملفوف من بورجوندي وغير لامع الأحمر يذكرنا جو مفعم بالحيوية والسياقات باذخ ولكن أيضا ملهمة بيئات إلى الشرق في بوتقة من الأحاسيس.
لا يوجد نقص في التفسيرات الأكثر حيوية وتضامناً المخصصة للمواسم الحارة: حمراء حية فيها تلوثات غريبة نابضة لتلائم أي عنصر من عناصر المنزل. من الجدران إلى الأثاث الرئيسي ، من الأقمشة إلى الإكسسوارات الزخرفية ، كل غرفة ستستطيع الاستمتاع بطابعها النابض. المناطق الوظيفية الأكثر ملاءمة لتبني لوحة الاتجاه الحمراء؟ المطبخ لمظهر مبهج وغرفة المعيشة ، ورفض الفروق الدقيقة على الأقمشة ولماذا لا ، الجدران.
وتذكر زرقة الشفق والسماء المرصعة بالنجوم، والتي تتميز بشخصية قوية وجريئة، لتجربة ثاني لون في اتجاهات 2019- في النسخة الكاملة وكثيفة على الجدران وعلى الأثاث أو المفروشات. في منتصف الطريق بين الأرض والكون ، تهدف اللوحة الزرقاء إلى جلب لمسات صغيرة من البصمة عالية التقنية في مساحات كل يوم ، مستوحاة من عالم التكنولوجيا ، والتي تتواجد بشكل متزايد في الحياة اليومية ، والبعد الرقمي. هنا هي الفروق الدقيقة بلا منازع على الجدران مع تأثير بصري قوي ولكن أيضا المنسوجات الزينة والملحقات الحقيقية. مثالية مع الرمادي الجليدي ، الأصفر المغرة والتفاصيل المعدنية الدافئة مثل الذهب والنحاس.
لا يستبعد النطاق حتى أكثر الأزرق سلمي والأزرق أكثر كثافة. كلاهما يمكن أن يكون مرتبطا تماما مع الأول ، أكثر كثافة ، لتنفيذ جو حسي إجمالي.
من الحديقة إلى الزيتون ظلال الخريف التي تستحضر الشعور بالأوراق المتساقطة على أرضية الغابة ، مع نداء قوي إلى الطبيعة الأكثر صدقاً وانتقالها الفسيولوجي من الساخنة إلى الباردة. لوحة يؤلف اتجاه كبير آخر لخريف وشتاء هي في الواقع المتغيرات الخضراء أجمل ومتنوعة، بدءا من زجاجة أوراق الشجر الخضراء الأخضر والأخضر والأزرق، مثالية لبيئات الحديثة ضمنا أو حديثة، كلاسيكية. ليس فقط مكملات وتنجيد ولكن أيضا زخارف نباتية وشجرية على ورق الجدران التي تتكاثر مع الأناقة المتطرفة أو مع العين عناصر البوب.
لوحة صفراء، حيث تفوح رائحة الكركم والكاري الذي ذكره المحللون عن اتجاهات اللون لخريف 2018 وشتاء 2019: من الجانب الحار الشديد يعرف كيف يضيف حفنة استوائية إلى جميع المساحات الداخلية للمنزل ، من المطبخ الذي يمكن صبغه الجدران إلى غرفة الطعام على المقاعد ، ولكن أيضا في غرفة المعيشة على الكراسي والكراسي المخملية ، ومرة أخرى في غرفة النوم.
من ناحية أخرى ، هناك رسوم متحركة وأخرى فوارة ، حيث يوجد اللون الأصفر الحامض والأكثر حموضة الذي سيرافق تغير الموسم ، من البرد إلى الحارة. لكن كيف ندمجها في البيت؟ تبين أن اللوحة الصفراء مثالية كتفاصيل جذابة في نظام لوني يكتسب اللون الرمادي ، أو أكثر كثافة أو أقل ، والأزرق. إن البيئة التي يتم التعبير عنها وفقًا لهذه الظلال ستعرف كيف تبرز دون أن تبدو مفرطة وشجاعة للغاية.
المتغير اللوني بنفس القدر لعام 2019 هو اللون البرتقالي ، ويقترح في جوهر الصدأ الخاص لأذكى تصميم داخلي. هذه النقطة اللونية ستجعل السعادة في السياقات المعيشية ذات الطراز الصناعي على الجدران ذات السحر الخام ، جنبا إلى جنب مع الأثاث على الطراز العتيق والأثر المستخدم. يبدو اللون البرتقالي والصدأ مثاليًا مع الرمادي والرمادي الرمادي ، وهما لونان عصريان آخران لفصل الشتاء ، مع جمال خالٍ من الزمن. على الجانب المادي ، من الممكن دمجها بشكل متناغم مع الأخشاب والراتنجات ، ولكن أيضًا الحديد والكتل المتبقيان مكشوفان. تستحضر ظلال هذه اللوحة الملوثات الثقافية والأراضي البعيدة ، لتضمن للغرف الداخلية طابعًا عصريًا وعالميًا.
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