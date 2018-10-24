اتجاهات الألوان للأثاث لعام 2019

يبدو تأثيث أن جانبا، على الأقل في الوقت الراهن من النسخة فوق البنفسجية فارق بسيط من العام 2018، والأحمر على أشده، عبر باذخ الأخضر، والتكنولوجيا مستوحاة الزرقاء وحار الأصفر، اتجاهات ألوان 2019، مزيد من التخفيضات الرحيمة لاستكشاف دلالات جريئة وجريئة جديدة ، مصممة للداخلية مع معدل إبداعي عالية.

وهذا ما تؤكده الظلال الأكثر إثارة للاهتمام التي اقترحها معهد لون بانتون الشهير والتي سنكتشفها قريباً في كتاب الأفكار هذا. للتكيف مع بيئات المعيشة الأكثر الحالية ودقيقة، كل من فارق بسيط لذيذ قدم تعتمد على الالهام محددة من بلاد بعيدة إلى الفضاء، من الطعام إلى العالم الرقمي، إعادة النظر في نهاية المطاف دائمة الخضرة محايدة إلى الأبد جعلها أقل وضوحا.