ألوان قوية وديكورات غنية في هذا المنزل

من البداية إلى النهاية، والمشروع الذي سوف نعرض في هذا الكتاب من أفكار هو مصدر الإلهام، وأنيقة، وكذلك اللعب مع الضوء الطبيعي وليس الذي ينتشر في الأوساط مذهلان من حيث الأسلوب. يكمن سحر هذا المنزل في الواقع في نهجه المعماري وخاصة في التصميمات الداخلية المليئة بالتفاصيل.
يولد الدفء والجمالية المتطورة التي تميز كل ركن من أركان هذا البيت من الالتزام والكفاءة المهنية لـ STUDIO MERLINI التصميم المعماري، وتقع في فيرونا، التي تمكنت من خلق شخصية، بارد ومضاءة بشكل صحيح في كل زاوية. لهذا وأكثر من ذلك ، نحن نقدم جولة ملهمة ، والمشي من خلال الروعة والذوق الرفيع الذي ، بالتأكيد ، سوف تعطيك الأفكار العظيمة لتزيين منزلك.
بيئة مقصودة تهدف إلى الترحيب بالعائلة في أوقات مختلفة من اليوم ، وهذا المطبخ يختلف عن تلك التي اعتدنا على الإعجاب بها ، ولكن في نفس الوقت يلائم سرير المطبخ التقليدي ، المصمم لاستيعاب العائلة في مساحة كبيرة تتميز بالأسطح الكبيرة والمقصورات. حسنا ، الألوان المختارة هي الأبيض والأسود والبنفسجي للجدار ، الذي يتذكر تركيبه الجص البندقية ، وبالتأكيد مزيج متوازن من الألوان الكلاسيكية ، مع لمسة من الطاقة.
الجزيرة الوسطى واسعة للغاية ، ولا تقتصر على إعداد الطعام فحسب ، بل أيضًا على استهلاكها ، بفضل حجمها الكبير. خزانة المطبخ تتطور على جدار واحد مع تقدير ورصانة خطوط ، تقريبا كما لو أنها تريد أن تلقي بظلالها على عين المراقب.
في غرفة المعيشة ، يجد الخط الجمالي الذي يعتمده الاستوديو واحدا من أعلى التعبيرات وهو يفعل ذلك من خلال اختيار الأرضيات الرخامية البيضاء ، وإنشاء الأسقف المستعارة مع الإضاءة الخفية واختيار الأثاث المصمم. الأرائك البيضاء تعطي أحاسيس الصقل والأناقة ، كلاهما أبيض مع مسند للقدمين والأرجواني. تضفي ظلال اللون الأبيض والأسود الرمادي والبنفسجي وتأثير الضوء الأصفر أجواءً جديرةً بالمسكن الطبقي.
غرفة المعيشة هي في الواقع مساحة تدمج أيضا طاولة الطعام ، تمشيا مع اتجاهات السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك ، يمكن أن نلاحظ وجود موقد صغير ولكن ليس قليل المذاق: فهو مصنوع من الرخام ويضع نفسه على حائط أرجواني ، وهذا الأخير لا يمكن إلا أن يعزز الأوردة الثمينة من المواد.
غرفة النوم هي العرش الذهبي الذي يحتوي على جوهر بقية دون أضاف بكثير: في الواقع يمكن أن نجد سرير مزدوج كما في مسرحية وحيد من الفضاء، مع حجم السخي واللوح الأمامي الذي يذهب إلى ما هو أبعد حدودها. يتم تزويد الجداول السرير مع مصابيح ، والتي هي أيضا أنيقة جدا ومثيرة للإعجاب. موجه الألوان موجه بشكل رئيسي إلى ألوان دافئة ، مع تأثير ذهبي.
نفس النمط ، لوحة ألوان مختلفة. يرحب هذا الحمام الضيوف في كبيرة وهو يفعل ذلك من خلال حوض استحمام بالماء الساخن التعميم، في الزاوية، منمق بدوره من قبل تكسية الجدران معينة، والتي لا تزال تضيء مساحة أكبر في حد ذاته مشرق والكامل للضوء طبيعي.
يوفر الدرج الذي يسمح لك بالوصول إلى غرف المسكن تذوق ما سيجده الضيف. تناغم الألوان ، البيج ، الأبيض والبني ، والمساحات ، بطريقة تخلق التوازن على جميع الجبهات. لإعطاء لمسة من الديناميكية وكسر هذا التوازن بما فيه الكفاية ، فكر في اللوحين المعلقين على أحد جدران الهبوط والألوان الزاهية والتركيبة المجردة.
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