ألوان قوية وديكورات غنية في هذا المنزل

من البداية إلى النهاية، والمشروع الذي سوف نعرض في هذا الكتاب من أفكار هو مصدر الإلهام، وأنيقة، وكذلك اللعب مع الضوء الطبيعي وليس الذي ينتشر في الأوساط مذهلان من حيث الأسلوب. يكمن سحر هذا المنزل في الواقع في نهجه المعماري وخاصة في التصميمات الداخلية المليئة بالتفاصيل.

يولد الدفء والجمالية المتطورة التي تميز كل ركن من أركان هذا البيت من الالتزام والكفاءة المهنية لـ STUDIO MERLINI التصميم المعماري، وتقع في فيرونا، التي تمكنت من خلق شخصية، بارد ومضاءة بشكل صحيح في كل زاوية. لهذا وأكثر من ذلك ، نحن نقدم جولة ملهمة ، والمشي من خلال الروعة والذوق الرفيع الذي ، بالتأكيد ، سوف تعطيك الأفكار العظيمة لتزيين منزلك.