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5 نماذج لسلالم عصرية التصميم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
箱型都市住宅, 建築設計事務所 KADeL 建築設計事務所 KADeL درج
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اختيار تصميم مميز للسلم الداخلي لمنزلك أمر ليس بهيّن، بل يحتاج للبحث بين النماذج المختلفة، والمقارنة لاختيار أفضلهم، ومن ثم الحصول على استشارة هندسية تؤكد إمكانية تطبيق ذلك الاختيار! وهي خطوة لا تحدث بين ليلة وضحاها، بل تستغرق بعض الوقت!، ومن هذا المنطلق دعنا نخفف عليك عبء البحث، ونعرض لك نخبة من أحدث التصميمات في كتاب الأفكار هذا! 

1- شبه منحني بدرجات خشبية مفرغة

homify درج خشب متين
homify

homify
homify
homify

سلم خشبي مصمم على الطراز الحديث بلون بني فاتح يتناغم مع قطع الأثاث المحيطة به ويتزين بدرابزين معدني رفيع لكن أنيق.

على عكس الدرجات الخشبية التي عادة ما نراها، هذا النموذج تشعر معه أنه مفرغ من الداخل وهو أمر نلمحه بالجزء العلوي تحديدًا، كما أن تصميم السلم نفسه يوحي بأنه لمنحنى وذلك بتخلي مصممه عن مساحة الاستراحة التي تفصل أغلب السلالم إلى جزئين

يمكننا أن نلاحظ هنا استغلال الخبراء المساحة السفلية للسلم في وضع جميع مكونات غرفة الطعام، من خزانة لأدوات المائدة والمعروفة باسم دولاب الفضية، ومائدة تناول الطعام، ومجموعة مقاعد تخلق جلسة عائلية.

2- درجات طائرة ودرابزين رفيع كالخيط

箱型都市住宅, 建築設計事務所 KADeL 建築設計事務所 KADeL درج
建築設計事務所　KADeL

建築設計事務所　KADeL
建築設計事務所　KADeL
建築設計事務所　KADeL

تصميم ساحر لأبعد الحدود درجات السلم فيه طائرة بمعنى الكلمة، يربطهم جميعًا فقط درابزين أبسط ما يمكن عبارة عن خط رفيع يسير من بداية الدرج إلى آخره.

المدهش أيضًا حول هذا السلم هو إضاءته والتي زينت المساحة السفلية له بثلاثة سبوتات عصرية تُصدر إنارة أقرب للبرتقالية، وتزيد هذه البقعة من المنزل دفئًا وجاذبية بفضل استخدام الخشب في الأرضية.

3- ذكي بما يشمله من مساحة تخزينية

homify درج
homify

homify
homify
homify

أما عن هذا النموذج، فهو شديد الذكاء بما يشمله من مساحة تخزينية مصممة بشكل مفتوح بخامة الخشب لتكون أقرب لمكتبة أنيقة ملحقة بالسلم الداخلي. إضاءة هذا النموذج أيضًا عملية وملفتة إلى حد كبير حيث لجأ الخبراء فيها لسبوتات جدارية عبقرية توزع الضوء في اتجاهات علوية وسفلية.

ولأن الخبراء أصروا على أن يكون هذا النموذج أنيقًا وبسيطًا في الوقت نفسه، قرروا اللجوء إلى الزجاج الشفاف في الدرابزين ليجعلوه قمة في الرقي، مع تدعيمه ببعض اللمسات الفضية.

4- رخامي ساحر ومخادع!

homify درج رخام Beige
homify

homify
homify
homify

تحقق من هذا النموذج الساحر لأحد السلالم الداخلية التي صُنعت درجاتها من الرخام الفاتح وتألق درابزينها بزجاج شفاف لا يكاد يُرى بالعين المجردة! لأول وهلة تنظر فيها للجزء العلوي من هذا السلم تشعر وكأنه يأخذك لفضاء واسع مفتوح وهذا يرجع لخدعة اختيار لون الطلاء الأزرق الداكن للطابق العلوي!

بتدقيق النظر في هذا النموذج، تلمح لمسة في منتهى الرقة والجمال، وهي وجود سبوتات في بعض الدرجات لتوفير إضاءة خافتة وشاعرية لساكني المنزل.  

5- تركيبة فريدة من نوعها

室內設計 SF House, 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio 黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio درج
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio
黃耀德建築師事務所 Adermark Design Studio

نموذج أخير فريد من نوعه بتصميم أخاذ ودرجات في منتهى العصرية تجمع بين خامتي المعدن والخشب، فيظهر الأول في جميع الدرجات بما فيهم الدرابزين، ويغلفهم الخشب بدفئه وحيويته! 

نلاحظ أن تصميم السلم يبدو بطابع رسمي إلى حد كبير وهذا يعود لأمرين، الأول خامة المعدن، والثاني اللون الرمادي، وللتغلب على ذلك، لجأ الخبراء لأصيص زرع أنيق في تزيين أول درجة سفلية من السلم.

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