5 نماذج لسلالم عصرية التصميم

سلم خشبي مصمم على الطراز الحديث بلون بني فاتح يتناغم مع قطع الأثاث المحيطة به ويتزين بدرابزين معدني رفيع لكن أنيق.

على عكس الدرجات الخشبية التي عادة ما نراها، هذا النموذج تشعر معه أنه مفرغ من الداخل وهو أمر نلمحه بالجزء العلوي تحديدًا، كما أن تصميم السلم نفسه يوحي بأنه لمنحنى وذلك بتخلي مصممه عن مساحة الاستراحة التي تفصل أغلب السلالم إلى جزئين

يمكننا أن نلاحظ هنا استغلال الخبراء المساحة السفلية للسلم في وضع جميع مكونات غرفة الطعام، من خزانة لأدوات المائدة والمعروفة باسم دولاب الفضية، ومائدة تناول الطعام، ومجموعة مقاعد تخلق جلسة عائلية.